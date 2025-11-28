TikTok a reely způsobují "hnití" mozku a zhoršují paměť
Celkový výsledek vědecké práce byl založen na datech ze 71 studií, kterých se zúčastnilo téměř 100 000 lidí.
Když člověk neustále prochází feed krátkých videí, mozek často dostává "údery" dopaminu, neurotransmiteru, také nazývaného "hormon štěstí". To vytváří určitý druh závislosti. Mozek hledá nové podněty a schopnost soustředit se na dlouhodobé nebo složité úkoly postupně klesá. Vědci tento proces nazývají "brain rot". Podle Oxfordského slovníku tento termín znamená zhoršení duševního nebo intelektuálního stavu osoby vyvolané nadměrnou konzumací nekvalitního obsahu.
Studie zjistila, že lidé, kteří často sledují TikTok a instagramové reely, mají zvýšenou úzkost a častěji zažívají stres. Je pro ně těžší vnímat se na pozadí krásných fotografií z internetu. Běžná plnohodnotná komunikace je nahrazena online korespondencí, adaptace ve společnosti se stává obtížnější. To může vést k sociální izolaci a snížení celkové spokojenosti se životem.
