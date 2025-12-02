Před 86 lety Sovětský svaz napadl Finsko
2. 12. 2025
čas čtení
1 minuta
Dnes vzdáváme čest všem, kteří před 86 lety ubránili finskou nezávislost, svobodu a demokracii, píše finské velvyslanectví.
Zimní válka započala 30. listopadu 1939 nevyprovokovaným útokem Sovětského svazu na Finsko. V mrazivé zimě čelil náš malý národ mnohonásobně silnějšímu agresorovi a dokázal udržet obranné linie na ochranu svých obyvatel, svého území a svého způsobu života. Svoji nezávislost jsme hájili odolností, jednotou a odhodláním v mimořádně těžkých podmínkách, přestože jsme byli početně i vojensky výrazně slabší.
Válka trvala 105 dní a skončila v březnu 1940. My Finové jsme přinesli obrovské oběti, přišli jsme o část území i domovy, ale zůstali jsme svobodní. Tento „zázrak Zimní války“ je trvalým svědectvím síly demokracie a soudržné společnosti.
Dnes si připomínáme oběť a soudržnost této generace. Dnes více než kdy dříve si uvědomujeme, že mír a bezpečnost v Evropě nelze nikdy považovat za samozřejmost. Odkaz Zimní války nás vyzývá, abychom se pevně stavěli proti agresi, podporovali ty, jejichž svoboda je ohrožena, a chránili hodnoty demokracie a právního státu – tehdy, dnes i v budoucnu.
