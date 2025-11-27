Vzdělávání s AI a o AI v podcastech s učiteli a na konferenci v Praze 2. 12.
AI: Pomoc po deseti letech na rodičovské, parťák na úrovni a řešení administrativní zátěže vedení škol
27. 11. 2025
/
Bohumil Kartous
čas čtení
1 minuta
První tři z rozhovorů s našimi skvělými učiteli, zástupci a řediteli z experimentu ExploreEdu o využívání AI ve škole a o tom, jak o AI přemýšlet a vzdělávat.
Zuzana Mertlová se po deseti letech na rodičovské vrátila do školy a i když nikdy nebyla velká fanynka technologií, AI jí významně pomohla se znovu adaptovat na roli učitelky po dlouhé době mimo školu.
Radek Špáta učí informatiku a s technologiemi si tyká, AI považuje za nástroj, který při kritickém přístupu a znalosti fungování umí pomáhat tříbit a strukturovat myšlení, což je v ostrém kontrastu k obavám, že kvůli AI zhloupneme.
Tomáš Holubec, tehdy zástupce a dnes ředitel, na skvělých příkladech, jako je třeba zpracování rodičovského dotazníku, ukazuje, jak může AI šetřit čas a energii administrativou a komunikací zatíženému řízení školy.
Za poslech stojí i tehdy, nejste-li učitelé, protože z rozhovorů lze odvozovat řadu obecných poznatků o tom, jak AI používat a jak k ní přistupovat.
Zanedlouho zveřejníme další, které jsme společně s Ivanou Böhmovou a Ondřejem Tylem natáčeli.
A připomínám: 2. 12., tedy příští týden, pořádáme v business hubu Opero dopolední konferenci na toto téma, naši experimentátoři budou přítomni. Představíme jak je, tak náš společný manuál, možnosti vzdělávání a výhled do budoucnosti.
Registrace na konferenci je možná zde.
