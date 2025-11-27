„Dobrá“ zpráva: Povolení rychlosti 150km/hod
27. 11. 2025 / Jan Sláma
Další šok může rychle jedoucí auto způsobit pomalejšímu autu a jeho řidiči když se nečekaně přiřítí a mihne kolem. Řidič pomalejšího auta se patrně nebude dívat stále do zpětného zrcátka. A chvilka toho nedívání při vysoké rychlosti stačí aby se pořádně lekl. Takové uleknutí určitě přinese okamžité snížení pozornosti s možností nehody.
Tak tato „dobrá“ zpráva, pro spěchající občany, se jeví jako velmi špatná pro ty, kteří necítí potřebu tolik spěchat. Nechtějí napínat zrak a neustále civět do daleka a sondovat, zdali mají volnou cestu. Pro tyto účely by měla být ta rychlá auta vybavena účinnými radary, podobně jako mají stíhačky. Možná, že časem k tomu dojde a spolu s řidičem (pilotem) bude v autě sedět ještě navigátor sledující na radaru silnici až za obzor.
Vzletová rychlost letadel je prý 260 km, tak bude účelné, aby Ministerstvo dopravy zvážilo možnost dále rychlost zvyšovat. Dálnici z Tábora by bylo vhodné rozšířit o další proud právě pro ta ještě rychlejší auta. Možná, že by se ten krajní, pravý proud mohl ponechat pro ty kdo nepochopili ducha doby a chtěli by si cestu autem užívat spolu se sledováním třeba krás podzimní krajiny.
Zatím jsou ale nuceni dálnici z Tábora opustit a trmácet se po okreskách na jejichž opravy prý nezbývají peníze. Požitek z cestování se mění ve chvíle napětí a stresu. Silnice druhých tříd a vyšších dnes nevypadají jako silnice 21. století, ale mnohde spíš jako rok po zničující válce. Mánie budování sítě dálnic je poplatná nesmyslnému převážení zboží sem a tam a také válečnickým plánům pomatenců se zeleným mozkem. Většina občanů by dala přednost kvalitním silnicím a jízdě v klidu na krátké vzdálenosti. Lidé kteří musí cestovat na dlouhé vzdálenosti by měli mít k disposici spolehlivou a bezpečnou železniční dopravu. To je bohužel ale jen utopie.
