Channel 4 News: Obrovské demonstrace v Íránu pokrqčují
10. 1. 2026
Moderátor z Washingtonu, Channel 4 News, pátek 9. ledna 2025, 19 hodin: Írán je v chaosu a desítky lidí byly zabity, když nejvyšší vůdce eskaloval válku proti demonstrantům a demonstranti zapálili vládní budovy. Co bude dál a zasáhne prezident Trump i v tomto případě? Dobrý večer z Washingtonu, D.C. Bílý dům dnes večer velmi pozorně sleduje události v Íránu poté, co prezident Trump, který si tento týden zrušil všechny limity, varoval Teherán, že pokud zesílí násilí proti protestům, zaplatí za to draze. Došlo k eskalaci na obou stranách. Desítky mešit, bank a budov spojených s režimem byly zapáleny demonstranty, kteří původně vyšli do ulic kvůli akutní ekonomické krizi. Bylo zabito několik policistů a bezpečnostní síly použily proti demonstrantům ostré střelivo. Nejvyšší vůdce Alí Chameneí prohlásil, že demonstranti jsou Trumpovi agenti, ale Írán a jeho zástupci v regionu jsou slabší než kdykoli od revoluce v roce 1979. Mohla by to být tedy poslední kapitola?
Nejvyšší vůdce Íránu trvá na tom, že režim neustoupí ani po největších protestech za více než deset let. Navzdory 24hodinovému výpadku internetu protesty pokračují i dnes skandováním požadujícím i smrtidiktátora a dlouhý život šáha. Mezitím Reza Pálavi, syn šáha žijící v exilu, vyzval Donalda Trumpa, aby byl připraven zasáhnout. Reportáž připtavil Harry Fawcett.
Navzdory rostoucím zprávám o násilí režimu proti protestujícím přivedly páteční modlitby v Zahedanu na jihovýchodě Íránu na ulice ještě více lidí. Větší šance na smrt nejvyššího vůdce. A navzdory téměř úplnému odstavení internetu v zemi byly tyto snímky, stejně jako zprávy o použití slzného plynu a gumových projektilů, nahrány do světa. Spolu s nimi, naznačujícími skutečný rozsah toho, co se včera v noci stalo v Íránu, hromadné protesty v hlavním městě Teheránu, zapálení vládních budov, desítky tisíc lidí volajících po konci Islámské republiky. Režim hovořil o řešení ekonomických stížností protestujících a zároveň potlačení násilných výtržníků. Dnes ráno se zdálo, že 86letý nejvyšší vůdce Íránu zpřísnil svůj postoj k protestům jako celku.
"Včera v noci se v Teheránu a na některých dalších místech objevila skupina vandalů, kteří zničili budovy patřící jejich vlastní zemi, jen aby potěšili amerického prezidenta. Islámská republika byla založena krví několika set tisíců čestných lidí a neustoupí tváří v tvář těm, kteří se podílejí na ničení, ani nebude tolerovat žoldáky sloužící cizím mocnostem."
Prezident Trump poskytl v noci rozhovor Fox News, ve kterém spekuloval o budoucnosti Chameneího.
Četl jste, že ajatolláh Alí Chameneí má nyní plán B odejít do Ruska?
Trump: Někde ano. Hledá místo, kam by mohl odejít.
Věříte, že to Íránu pomůže? Myslíte si, že je země na pokraji kolapsu?
Trump: No, mohlo by to tak být. V minulosti začali střílet do lidí. A já jsem řekl, že pokud to udělají, tvrdě na ně zaútočíme.
Reportér: Naše pokusy spojit se s lidmi v Íránu dnes zmařila komunikace. Obáváme se, že bude použita k utajení vlny represivního násilí. Ve státní televizi velitel Revolučních gard vyzval milice Basij, aby dnes večer vyšly do ulic, a rodičům řekl, aby nechali své děti doma, aby nebyly zastřeleny.
"Íránské úřady mají dlouhou tradici v zavádění výpadků internetu během období celostátních protestů, aby tak bránily toku informací a zakryly zločiny a závažná porušení lidských práv, kterých se dopouštějí bezpečnostní síly. Na místě však existuje široká síť aktivistů za lidská práva a novinářů, kteří si nacházejí způsoby, jak předávat informace."
Jedním z takových způsobů je údajně využití sítě Starlink Elona Muska. A v opačném směru přicházejí zprávy od syna zesnulého šáha. Reza Pahlavi gratuloval Íráncům k jejich protestům včera večer, vyzval k podobné akci dnes večer a vyzval Donalda Trumpa, který se s ním dosud nesetkal, natož aby ho podpořil, aby splnil svůj slib chránit protestující. Koneckonců se jedná o režim, který se opakovaně ukázal jako nemilosrdně schopný přežít krizové situace.
"Takže ve všech těchto hnutích, ať už v roce 2009, kdy byly požadavky čistě politické, při povstání Mahsy Ameny, které bylo feministickým hnutím, nebo nyní, kdy jsou protesty ekonomické povahy, bylo přežití režimu ohroženo a nakonec jedno z těchto hnutí uspěje a režim padne."
Dnes večer se na ulicích Teheránu snaží o dosažení právě tohoto cíle další demonstranti. Po již použitém násilí a hrozbách dalšího násilí je to velká zkouška jejich odhodlání. Zkouška schopnosti režimu je potlačit a toho, jak daleko je ochoten zajít, aby se o to pokusil.
Moderátor z Washingtonu: Mám tu s sebou Holly Douglasovou, vedoucí výzkumnou pracovnici Washington Institute for Near East Policy. Holly, omlouvám se za počasí, ale děkuji, že jste přišla. Jak vážná je tato situace pro ajatolláhy?
Holly Douglas: Řekla bych, že je velmi vážná, protože žijí v novém pocitu nově objevené nejistoty, který panuje od událostí 7. října, kdy byli zmrzačeni jejich zástupci v regionu, po 12denní válce a samozřejmě... po historicky vysokém protirežimním sentimentu, který se projevoval v cyklických protestech v průběhu roku. Pro ně to tedy není dobré.
Moderátor: Před několika lety jsme byli svědky protestů, kdy tisíce lidí vyšly do ulic. To byl sociální protest. Tohle je ale jiné, že? Tohle bylo vyvoláno ekonomickými obtížemi, ale myslím, že po všech těch letech je pohár nespokojenosti prostě plný.
Holly Douglas: No, řekla bych, že to nebyl sociální protest. Řekl bych, že to začalo vraždou Masy Giny Abini rukou takzvané mravnostní policie. A tentokrát spouštěč, jak jste správně poznamenal, byl ekonomický, ale myslím, že jádro stížností bylo po celé roky stejné. Systémové špatné řízení, korupce a represe s velmi výslovnou výzvou k svržení Islámské republiky.
Moderátor: A přesto jsme to viděli pravidelně, jak jste řekla, v průběhu let se to opakuje znovu a znovu a režim vždy přežije. Přežije i tentokrát?
Holly Douglas: Myslím si, že když se na to podíváme, takovéto počty jsme dosud neviděli. Do ulic vyšlo všech 31 provincií země. Ano, to se stalo během hnutí Ženy, život, svoboda. Ale těsně předtím, než došlo k odpojení internetu, zazněla ve 20 hodin výzva a lidé vyšli do ulic a slyšeli, že nic podobného jsme dosud nezažili. Neříkám to jen já. Totéž říkají i další novináři a analytici. Myslím, že to, co opravdu potřebujeme vědět, je, že nad Islámskou republikou visí Damoklův meč. A tím je Izrael a prezident Donald Trump. A to by mohlo opravdu převážit misky vah.
Moderátor: Do jaké míry si myslíte, že 12denní válka z loňského června, do které byli zapojeni Izraelci a Američané, plus oslabení íránských zástupců v Hizballáhu, Hamásu a samozřejmě pád Asadova režimu v Sýrii, do jaké míry to oslabilo jejich situaci na domácí půdě?
Holly Douglas: Řekla bych, že protože se nepřizpůsobili nové dynamice světa, která nastala od 7. října, ztratili většinu svých zástupců v regionu. Ztratili svého klíčového spojence, Bašára al-Asada. A tak se rozhlížejí kolem, ale navzdory těmto velkým rozdílům v posledních několika letech se stále uchylují ke svému zastaralému scénáři a nemění ani svou strategii a uchylují se k obvyklému postupu. A myslím si, že právě v tom spočívá jejich osud, který je předurčuje ke konfliktu nebo dokonce k možnému kolapsu.
Myslím tím, že k obvyklým postupům patří také kritika velkého Satana. A velký Satan v podobě Donalda Trumpa, jak by řekli, zasáhl tím, že prohlásil, že pokud se pustí do boje s protestujícími, budou za to draze platit.
Moderátor: Pomáhá taková rétorická intervence Bílého domu protestům, nebo jim spíše škodí?
Holly Douglas: Řekla bych, že jsem viděla a sdílela videa protestujících v Íránu, kteří děkují Trumpovi, žádají ho o pomoc a dokonce mění některé teheránské pouliční cedule na Trump Street. Ale vždy existuje obava, a byly vyjádřeny obavy ohledně zahraničního zásahu a toho, co by to mohlo znamenat. Ale pro Íránce si myslím, že musíme věnovat pozornost tomu, že se jedná o populistu, který nechce režim.
Moderátor: A co Reza Páhlavi, syn zesnulého šáha? Víte, žije v exilu, kde strádá už desítky let. Myslím, že jeho jméno se teď skloňuje poprvé. Je v tom opravdu důležitou postavou?
Holly Douglas: No, myslím, že je pozoruhodné, že 16. ledna, za pouhý týden, uplyne 47 let od chvíle, kdy šáh Muhammad Reza Páhlaví, jeho otec, nastoupil do letadla a odletěl, aby se už nikdy nevrátil, kvůli protestům proti němu. A teď tady mluvíme o tom, že se na ulicích skanduje jméno dynastie Páhlaví. To je něco, čemu musíme věnovat pozornost. Proč to skandují? Je to proto, že... Je to proto, že existuje?
Moderátor: Je tam ještě někdo další, kdo je zřejmý?
Holly Douglas: Myslím, že to je část toho. Existuje institucionální dědictví a to skutečné volání z ulic by mělo být alespoň uznáno jako to, o čem právě teď přemýšlejí. A samozřejmě je tu faktor nostalgie. Íránci chtějí lepší život. A pro mnoho z nich to byl život před rokem 1979.
Moderátor: Trump se trochu zmínil o Reza Pahlavim, ale nijak ho nepodpořil, nebo alespoň ne, myslím, že včera řekl, že je příliš brzy na to, aby se s ním objevil. Jak se k tomu staví Trump? Donald Trump má rád monarchii, ale jak se staví k této?
Holly Douglas: No, myslím, že ve svém prohlášení řekl, že se s ním nesetká, a popsal ho jako milého. Ale to je pozoruhodné, ale Íránci se obávají. Íránci se obávají, že bychom mohli skončit ve scénáři jako ve Venezuele, že Trumpova administrativa uzavře nějakou dohodu s duchovním establishmentem. Možná tam bude nějaký obětní beránek, například ve jménu nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Ale v tuto chvíli to není jasné. To jsou všechno spekulace.
