Německý kancléř vyloučil návrat Ruska do G8
26. 11. 2025
Podle něj je k tomu potřeba souhlas všech účastníků, který však není k dispozici. Kromě Německa zahrnuje G7 také Spojené státy, Velkou Británii, Francii, Itálii, Kanadu a Japonsko. "Nevidím, že by šest současných členů G7, na rozdíl od Spojených států, mělo ochotu znovu přijmout Rusko do tohoto kruhu," řekl Merz na tiskové konferenci po summitu G20 v Jižní Africe. Podobný názor vyjádřil 22. listopadu francouzský prezident Emmanuel Macron, který zdůraznil, že nyní neexistují žádné podmínky pro obnovení členství Ruska v G7, stejně jako jednomyslná podpora takového kroku.
Klauzule o pozvání Ruska do skupiny je obsažena v plánu na dosažení míru na Ukrajině – jak americkém, tak evropském. Dříve americký prezident Donald Trump označil vyloučení Ruska z G8 za chybu. Argumentoval, že kdyby k tomu nedošlo, nevyvolalo by to "smrtící válku" na Ukrajině. Trump také ujistil, že prezident Vladimir Putin chce vrátit Rusko zpět mezi přední světové ekonomiky.
Putin věří, že G7 "výrazně ztratila svůj význam" – "centra růstu se přesunula do jiných regionů" světa, takže G20 je podle Peskova více reprezentativní pro "ekonomickou lokomotivu světa".
Rusko bylo vyhozeno z G8 po anexi Krymu v roce 2014, kdy byl Barack Obama šéfem Bílého domu. Během Trumpova prvního funkčního období se to nezměnilo. Nabídl však, že je v roce 2020 znovu přijme, ale nápad nenašel podporu mezi ostatními členy skupiny.
