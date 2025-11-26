Trumpův zpovědník kritizoval jeho "mírový plán" pro Ukrajinu
As a spiritual diplomat, advisor and servant of truth, I’m grateful to hear that President Trump has said this plan is not his final offer, and that it remains flexible. That is the mark of wise leadership.— Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) November 23, 2025
Having said that, this 28-point Ukrainian-Russian “peace plan” sends a…
"Jako duchovní diplomat, rádce a ministr pravdy jsem prezidentu Trumpovi vděčný, že tento plán není jeho konečným návrhem a zůstává flexibilní. To je znamení moudrého vedení," uvedl Burns.
Zdůraznil, že tento plán vysílá nebezpečný signál světu: "Ukazuje každému zlému diktátorovi, který sleduje situaci, od Moskvy přes Teherán až po Pchjongjang, že obránci spravedlnosti a míru po celém světě budou tolerovat zlo, pokud je prezentováno formou diplomacie."
Burns vzpomínal, že když svět v roce 1939 dovolil nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi beztrestně vpadnout do Polska, otevřel to brány jedné z nejtemnějších kapitol lidských dějin. Věří, že se to teď děje znovu.
"Rusko už napadlo, bombardovalo, už popravovalo civilisty a děti. Tohle není jen válka, je to morální úpadek, pokud před tím zavíráme oči. Usmiřování není mír. Kompromis bez spravedlnosti není mír. A mlčení tváří v tvář zlu je spoluvina. Musíme se postavit na stranu pravdy, jakkoli nepohodlné to může být, protože pravý mír přichází jen tehdy, když spravedlnost neobětujeme pohodlí. Cesta k míru musí vždy ponechat prostor pro úpravy směru, když jde o morální jasnost," napsal kazatel.
