Trumpův zpovědník kritizoval jeho "mírový plán" pro Ukrajinu

26. 11. 2025

Mark Burns, kazatel blízký americkému prezidentu Trumpovi, kritizoval osmadvacetibodový "mírový plán", který Spojené státy navrhly k dosažení míru na Ukrajině 23. listopadu.

"Jako duchovní diplomat, rádce a ministr pravdy jsem prezidentu Trumpovi vděčný, že tento plán není jeho konečným návrhem a zůstává flexibilní. To je znamení moudrého vedení," uvedl Burns.

Zdůraznil, že tento plán vysílá nebezpečný signál světu: "Ukazuje každému zlému diktátorovi, který sleduje situaci, od Moskvy přes Teherán až po Pchjongjang, že obránci spravedlnosti a míru po celém světě budou tolerovat zlo, pokud je prezentováno formou diplomacie."

Burns vzpomínal, že když svět v roce 1939 dovolil nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi beztrestně vpadnout do Polska, otevřel to brány jedné z nejtemnějších kapitol lidských dějin. Věří, že se to teď děje znovu.

"Rusko už napadlo, bombardovalo, už popravovalo civilisty a děti. Tohle není jen válka, je to morální úpadek, pokud před tím zavíráme oči. Usmiřování není mír. Kompromis bez spravedlnosti není mír. A mlčení tváří v tvář zlu je spoluvina. Musíme se postavit na stranu pravdy, jakkoli nepohodlné to může být, protože pravý mír přichází jen tehdy, když spravedlnost neobětujeme pohodlí. Cesta k míru musí vždy ponechat prostor pro úpravy směru, když jde o morální jasnost," napsal kazatel.

