Britské ministerstvo obrany oznámilo zachycení ruské válečné lodi a tankeru
26. 11. 2025
Podle agentury AP hlídková loď HMS Severn sleduje pohyb ruských lodí přes Doverský průliv a dále na západ již dva týdny. Později bylo pozorování předáno nejmenovanému spojenci NATO u pobřeží Bretaně. Současně HMS Severn pokračovala v monitorování na dálku.
Britské ministerstvo obrany nespecifikovalo přesný čas zachycení ruských plavidel, přičemž poznamenalo, že operace byla součástí pravidelné interakce se spojenci v NATO. Předtím Británie vyslala tři nejnovější průzkumné letouny P-8 Poseidon na Island v rámci širší mise Severoatlantické aliance monitorování pohybu ruských lodí a ponorek v severním Atlantiku a Arktidě. Podle britského vojenského oddělení se za poslední dva roky počet ruských lodí proplouvajících v blízkosti britských vod zvýšil o 30 %.
Britské úřady dříve hlásily opakované objevení ruské "oceánografické" lodi Jantar v blízkosti britských vod, kterou západní odborníci považují za průzkumnou loď schopnou používat podvodní prostředky. Plavidlo bylo spatřeno u pobřeží země v listopadu 2024 a lednu 2025. Minulý týden britský ministr obrany John Healy uvedl, že posádky letounů P-8 Poseidon čelily laserovému oslepení ze strany Jantaru. Poté se na sledování lodi podílela hlídková letadla. Healy označil činnost Jantaru za potenciální hrozbu a prohlásil, že Londýn je připraven reagovat na jakékoli ruské kroky.
Ruské velvyslanectví v Londýně obvinění odmítlo s tím, že Velká Británie "podněcuje militaristickou hysterii". Diplomatická mise tvrdila, že Moskva nemá zájem o britskou podvodní komunikaci, a upozornění na možnou hrozbu ze strany Ruska jsou neopodstatněné. Diplomaté vyzvali Londýn, aby se vyhnul unáhleným krokům, protože negativně ovlivňují bezpečnost v Evropě a zvyšují pravděpodobnost incidentů.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse