USA Žaloby proti Comeymu a Jamesové zamítnuty
25. 11. 2025
Pondělní odpoledne přineslo jedno z dosud nejrozsáhlejších právních odmítnutí Donalda Trumpa, který jako úřadující prezident zneužívá ministerstvo spravedlnosti jako zbraň, píše Ben Meiselas. Federální soudce zamítl obvinění proti bývalému řediteli FBI Jamesovi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové poté, co zjistil, že údajná žalobkyně, která tyto případy předložila, Lindsey Halliganová, nebyla nikdy zákonně jmenována.
Nejedná se o náhodu ani administrativní chybu (i když to je argument, který televize Fox v současné době používá). Jedná se o dodržování právního řádu, který funguje přesně tak, jak má, když se prezident pokouší proměnit soudní systém ve svou osobní vražednou jednotku.
Soudce Cameron McGowan Currie rozhodl, že jmenování Halliganové porušilo § 546 zákona 28 U.S.C. a ustanovení o jmenování Ústavy Spojených států a že „všechny kroky vyplývající z vadného jmenování paní Halliganové, včetně zajištění a podepsání obžaloby pana Comeyho, představují nezákonné výkonné pravomoci a musí být zrušeny“. Soudce také rozhodl, že „pokusy generálního prokurátora ratifikovat jednání paní Halliganové byly neúčinné a jsou tímto zrušeny“.
Jakmile bylo jmenování Halliganové zrušeno, padlo s ním i vše, čeho se dotkla.
Stalo se toto: Trumpovo ministerstvo spravedlnosti nejprve jmenovalo Erica Sieberta, kariérního republikánského prokurátora, dočasným federálním prokurátorem pro východní okres Virginie. Podle federálního zákona je možné jmenovat dočasného federálního prokurátora, než je nutné postupovat podle jmenovacího procesu stanoveného v Ústavě, což znamená nominaci prezidentem a potvrzení Senátem. Soudci v tomto okrese, jmenovaní prezidenty obou stran, prodloužili Siebertovo dočasné funkční období, protože byl kompetentní a nezávislý.
Právě kvůli této nezávislosti se Trump obrátil proti němu. Siebert údajně odmítl vznést frivolní obvinění proti Trumpovým domnělým nepřátelům, jako jsou Comey a Letitia James. Trumpův tým ho proto vyštval a pokusil se dosadit Lindsey Halliganovou jako novou prozatímní prokurátorku Spojených států, i když zákon jasně stanoví, že nelze jmenovat druhého prozatímního prokurátora. Nelze propustit prvního prozatímního prokurátora a jednoduše předstírat, že se čas vrátil zpět. Trump je možná zvyklý na to, že v golfu má spoustu mulliganů. Tady to ale tak nefunguje.
Halliganová nikdy v životě nebyla federální prokurátorkou. Byla účastnicí soutěže krásy, která se stala pojišťovací právničkou a poté loajální stoupenkyní Trumpa. Právě ji Trumpovo ministerstvo spravedlnosti poslalo do místnosti velké poroty, úplně samotnou, aby usilovala o obžalobu bývalého ředitele FBI a úřadující generální prokurátorky.
Soud se ani nemusel zabývat hromadou dalších pochybení, která byla odhalena z Halliganové působení v té velké porotě. Předložila obžalobu, kterou velká porota zamítla, a poté nechala předsedu podepsat druhou obžalobu, kterou velká porota ani neviděla. Na lavici svědků postavila agenta FBI, který měl přístup k materiálům chráněným právem na zachování mlčenlivosti mezi advokátem a klientem. Porotě dala nesprávné pokyny ohledně práv podle pátého dodatku a chovala se, jako by břemeno důkazu o vlastní nevině přešlo na Comeyho. Kterýkoli z těchto případů by byl důvodem k zamítnutí těchto případů. Soudce se zastavil na prahu a řekl, že Halliganová nikdy neměla zákonnou pravomoc být v té místnosti.
Důsledky jsou obrovské. Protože obžaloba Comeyho byla podána v poslední den promlčecí lhůty a protože byla nyní zamítnuta, nelze tento případ znovu podat. Je konec. Obžaloba Letitie Jamesové byla zamítnuta bez újmy, což technicky umožňuje její opětovné podání. Ve skutečnosti by po tomto rozhodnutí a zdokumentovaném pochybení každý federální žalobce, který by se pokusil tento případ oživit, riskoval ztrátu licence. Žádný seriózní prokurátor se nebude dobrovolně hlásit, aby se stal dalším Lindsey Halliganovou.
Rozhodnutí také odhaluje bývalou generální prokurátorku Pam Bondi, která se pokusila zpětně „ratifikovat“ kroky Halliganové podáním prohlášení, v nichž tvrdila, že přezkoumala zápisy velké poroty a schválila, co se stalo. Soud tento pokus výslovně zamítl. Bondiová nyní nese odpovědnost za jednání, které se pokusila schválit, včetně použití zkompromitovaného svědka FBI, falešné obžaloby, o které velká porota ve skutečnosti nehlasovala, a falešných právních pokynů vydaných v místnosti velké poroty. To jsou druhy zneužití, které mohou a měly by vést k odebrání licence, a vyvolávají ještě hlubší otázky ohledně její širší činnosti v Trumpově ministerstvu spravedlnosti během jeho prezidentství.
Za právnickým žargonem se skrývá následující skutečnost. Úřadující prezident se pokusil kriminalizovat své politické nepřátele pomocí falešné prozatímní prokurátorky, která neměla zákonnou pravomoc jednat. Federální soud to odhalil, nazval to pravým jménem a zastavil to. Obžaloby proti Jamesovi Comeymu a Letitii Jamesové nikdy neměly existovat. Nyní soudce jasně řekl, že celé toto úsilí bylo nezákonným výkonem výkonné moci.
James Comey a generální prokurátorka Jamesová budou mít silné argumenty pro žalobu za zlovolné stíhání. Jak to bývá příliš často, daňoví poplatníci nakonec zaplatí cenu za Trumpovo zneužití vládní moci. Ale odpovědnost je důležitá. Písemný záznam je důležitý. A dnes tento záznam odráží vzácný a přímý postoj federálního soudu: ministerstvo spravedlnosti tohoto prezidenta porušilo zákon, aby se pomstilo svým nepřátelům, a soudy to odmítly akceptovat.
Takto vypadá situace, kdy právní stát přežije střet s prezidentem, který se neřídí zákony. A je to připomínka toho, že boj za obranu demokratických institucí není abstraktní. Bojuje se případ od případu, návrh od návrhu, příkaz od příkazu, v reálném čase, zatímco Trump stále sedí v Oválné pracovně.
