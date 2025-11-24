USA a Ukrajina slibují „aktualizovaný“ mírový rámec po kritice proruských bodů v původním plánu
Prohlášení USA a Ukrajiny přichází několik hodin poté, co evropské země navrhly vlastní alternativní mírové řešení
USA a Ukrajina oznámily, že vytvořily „aktualizovaný a vylepšený mírový rámec“ s cílem ukončit válku s Ruskem, několik hodin poté, co evropské země navrhly vlastní radikální alternativu, která vynechává některé proruské body původního dokumentu podporovaného USA, který unikl na veřejnost minulý týden.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v neděli pozdě večer opustil schůzku ve Švýcarsku s ukrajinskou delegací vedenou šéfem kanceláře Volodymyra Zelenského Andrijem Jermakem a prohlásil, že je „velmi optimistický“ ohledně pokroku v jednáních. Společné prohlášení obou zemí uvádí, že jakákoli případná dohoda bude „plně respektovat“ suverenitu Ukrajiny.
Původní 28bodový dokument USA, který unikl minulý týden, požaduje, aby Ukrajina předala území Rusku, omezila velikost své armády a souhlasila, že nebude stíhat Kreml za údajné válečné zločiny.
Když v neděli začala jednání v Ženevě, Donald Trump prohlásil, že Ukrajina neprojevila „žádnou vděčnost“ za snahy USA o ukončení konfliktu. Zelenskyj v smířlivé reakci uvedl, že je osobně vděčný americkému prezidentovi za vojenskou pomoc, kterou Washington poskytl, počínaje raketami Javelin, které zachránily životy Ukrajinců.
Trumpova nepřátelská rétorika přišla po zmateném víkendu, během kterého Rubio přiznal, že plán Bílého domu byl koncipován v Moskvě, aby poté trval na tom, že jeho autorem jsou USA.
Ukrajinští evropští spojenci, kteří byli iniciativou Washingtonu zaskočeni, zveřejnili v neděli svůj plán příznivý pro Kyjev. Ten uvádí, že jednání o území by se měla konat po dohodě o příměří a měla by začít od kontaktní linie – stávající frontové linie.
Po jednáních Rubio uvedl, že bylo dosaženo významného pokroku při řešení nevyřešených otázek v návrhu amerického plánu. „Myslím, že jsme dosáhli obrovského pokroku,“ řekl novinářům na americké misi v Ženevě a dodal: „Opravdu jsme se posunuli vpřed, takže jsem velmi optimistický, že se tam dostaneme v velmi rozumném časovém horizontu, velmi brzy.“
Zelenskyj v neděli večer uvedl, že je dobré, že došlo k „dialogu s představiteli USA“, a dodal, že existují „signály, že Trumpův tým nás poslouchá“.
Evropští představitelé v soukromých rozhovorech ostře kritizovali návrh USA. Tvrdí, že podkopává suverenitu Ukrajiny a stanoví podmínky pro její vstup do EU. Pokud by byl přijat, vytvořil by nebezpečný globální precedens, argumentují. Vylučuje také mírové síly pro Ukrajinu vedené Francií a Británií a omezuje místa, kde by mohly být umístěny letouny NATO.
