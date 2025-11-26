Německo: V Drážďanech začal proces s údajným 'Hammer Gangem' Antify
26. 11. 2025
Jsou obviněni, že jsou součástí podskupiny extremistické skupiny "Antifa Ost", která byla nedávno USA označena za zahraniční teroristickou organizaci, a která si říkala "Hammerbande" nebo "Hammer Gang".
Šest mužů a jedna žena ve věku mezi 28 a 49 lety jsou u soudu, obviněni z členství v kriminální skupině nebo její podpory.
Hlavní žalobkyně Alexandra Geilhorn při čtení obvinění uvedla, že byli "metodicky a organizovaní" při hledání lidí, které považovali za pravicové extremisty, a při útocích. Často používali kladiva. V některých případech utrpěli napadení vážná zranění.
Obžaloba tvrdí, že skupina byla založena nejpozději koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018 a že členové se podíleli na osmi útocích v Německu mezi lety 2018 a 2023 a na několika dalších v Maďarsku v roce 2023.
Útoky v Maďarsku byly zaměřeny na účastníky krajně pravicové demonstrace "Den cti", která znamenala neúspěšné pokusy německých a maďarských vojsk v únoru 1945 prolomit sovětské obléhání Budapešti Rudou armádou v pozdních fázích 2. světové války.
Podle Spolkového státního zastupitelství v některých případech obžalovaní přinejmenším bez výčitek svědomí přijali, že smrt těch, kteří byli napadeni, je možná.
Příznivci obviněných se v úterý shromáždili uvnitř i před Vrchním okresním soudem v Drážďanech, přičemž v sále bylo slyšet výkřiky jako "Propusťte všechny Antifas".
Termíny soudního řízení jsou aktuálně naplánovány na duben 2027. Je to druhé velké stíhání údajných členů Hammerbande v posledních letech. Lina E. a tři spolupachatelé byli odsouzeni v roce 2023.
Zdroj v angličtině: ZDE
