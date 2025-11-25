Sky News: Seznamte se s „morálními migranty“, kteří se stěhují ze Západu do Ruska
Podle nejnovějších údajů ruského ministerstva vnitra požádalo 2 275 západních občanů o nové vízum na základě sdílených hodnot, které zavedl Vladimir Putin loni v srpnu.
Představte si, že se stěhujete do země, ve které jste nikdy předtím nebyli, s kulturou, o které nic nevíte, a s jazykem, kterým nemluvíte. Jste tam s celou rodinou, včetně tří dětí. A vaše nová vlast, nikoli ta stará, je ve válce se svým sousedem.
Přesně to udělala rodina Hareových, která se před dvěma lety přestěhovala z USA do Ruska, protože se cítila „pronásledovaná“.
„Všimli jsme si velkého nárůstu politik zaměřených na LGBT komunitu, zejména ve školství,“ říká Leo Hare.
Zbožní křesťané, kteří mají tři syny ve věku 17, 15 a 12 let, se označují za „morální migranty“.
Britský reportér s nimi hovořil v jejich bytě v Ivanově, městě více než 200 km od Moskvy. Je to velká změna oproti Texasu, kde rodina žila na farmě a měla vlastní střelnici.
Ale v zemi, kde je zakázána takzvaná „LGBT propaganda“, se podle nich cítí bezpečněji než dříve.
„Existují zákony, které říkají: ‚Ne, nemůžete se jen tak rozběhnout a pořádat gay pride průvody a tančit před všemi dětmi. To nemůžete dělat. To se mi líbí,“ říká mi Leo.
Rodině byl loni udělen azyl během ceremonie, kterou vysílala státní televize. Ale jakkoli neobvyklý jejich příběh může znít, Haresovi nejsou jediní, kdo se obrátili na Rusko v hledání útočiště.
Je určeno pro ty, kteří si myslí, že Západ se stal příliš „levicovým“.
Občané zemí, které Rusko považuje za nepřátelské (mezi něž patří Británie, USA a většina zemí EU), dostanou tříleté povolení k pobytu, aniž by museli splňovat jakékoli jazykové požadavky nebo kritéria týkající se dovedností.
V devátém patře mrakodrapu v moskevské finanční čtvrti drží skupina dospělých v ústech pera a vydává podivné zvuky.
Sledujeme hodinu ruského jazyka, kterou pořádá klub expatů, aby pomohl svým členům integrovat se do místní společnosti.
Mezi těmi, kteří mají pero mezi zuby, je britský občan Philip Port z Burnley v Lancashire.
Provozuje vízovou agenturu pro ty, kteří míří opačným směrem – Rusy do Velké Británie – a do Ruska jezdí s přestávkami už 20 let. Říká, že o vízum na základě sdílených hodnot požádal z praktických i ideologických důvodů.
„Miluji Rusko,“ říká mi bez omluvy a popisuje ho jako „bezpečné jako dům“.
„Není tam kriminalita, ulice jsou čisté, je to dobře rozvinuté,“ dodává.
Jeho názor na Velkou Británii zdaleka není tak lichotivý.
„Jsem rozhodně pro práva homosexuálů, nechápejte mě špatně, ale myslím si, že když je učí ve škole – mám sedmiletého syna a nechci, aby byl tímto způsobem ovlivňován.“
Není jasné, kolik britských občanů se přestěhovalo do Ruska na základě víza pro sdílené hodnoty, ale Philip Hutchinson, jehož společnost Moscow Connect pomáhá lidem ze Západu žádat o tuto cestu, říká, že dostává 50 až 80 dotazů týdně z Velké Británie.
„Je spousta lidí, kteří jsou frustrovaní tím, jak se země dostala do současné situace,“ říká mi. „Daně neustále rostou a rostou. A my všechny tyto peníze dáváme Ukrajině.“
Letos se přestěhoval do Moskvy poté, co jeho ruská manželka nezískala britské vízum, a to navzdory trendu, kdy většina západních imigrantů po invazi Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 z Ruska uprchla.
Ptám se ho, zda válka vadí jemu nebo jeho klientům.
„Ne,“ odpovídá bez váhání. „Pokud jde o mě, nezabývám se tím. Víte, nejsem tady proto, abych se zabýval politikou.“
Ale hraje zde roli politika?
Jeden prominentní americký bloger jménem Derek Huffman, který se s rodinou přestěhoval do Ruska z Arizony, se dokonce přidal k ruské armádě, aby bojoval na Ukrajině.
Je to perfektní PR pro zemi, která se prezentuje jako maják konzervativních hodnot a protijed proti umírajícímu západnímu liberalismu. Rusko však trvá na tom, že neprovádí náborovou kampaň.
„Nenabízíme žádné sociální zabezpečení ani bezplatné bydlení,“ říká Maria Butina, ruská zákonodárkyně, která stojí v čele programu sdílených hodnot.
„Lidé přicházejí sami, se svými vlastními penězi, vlastními rodinami a na vlastní náklady.“
Ne všichni však měli pozitivní zkušenosti. Manželé Haresovi tvrdí, že je rodina, která je zpočátku ubytovala po jejich příjezdu do Ruska, podvedla o 50 000 dolarů.
A jejich dva nejstarší synové se vrátili do Ameriky, protože měli problémy najít školu. Rodina nevěděla, že děti musí umět rusky, aby měly nárok na státní vzdělání.
Litují tedy, že se sem přestěhovali?
„Tak rychle? Asi ano,“ přiznává Leo.
