Jak rychle se Česko propadá do diktatury
25. 11. 2025
čas čtení 1 minuta
Albin Sybera:"Mírový plán" Donalda Trumpa byl odkázán tam, kam patří (na smetiště), ale zajímavé bylo sledovat kolik se v českém prostoru našlo jeho částečných podporovatelů včetně takového Landovského, který rozjel komentář v duchu, že Ukrajina stejně nemá na výběr nic jiného než formu ”finlandizace” https://www.kyivpost.com/post/64889?fbclid=IwdGRleAORZjZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEetI4q8-sg9330E1mPiU_GEhXS4G2jSNjDBuPXhoIagcUz7gbyTRqJU6CCBV0_aem_nmB3cxlf0tyTz5Z1agguaA
Bohumil Kartous:
Bohumil Kartous:
Landovský je ubožák, který čeká na místo v Babišově vládě. Je nicméně zajímavé, jak daleko dokáže ve svém patolízalství zajít.
Albin Sybera:
Albin Sybera:
Nechci aby to vyznělo přehnaně kriticky, ale když jsem to četl, tak mi přišlo, že český liberalismus zfoukneš jako domeček z karet (v momentě kdy nebude EU) - asi podobně jako když první republika přes noc dezintegrovala do proto-fašistické druhé republiky… https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/landovsky-mirovy-plan-znamena-finlandizaci-ne-kapitulaci-ukrajiny-zajimava-je_2511211234_epo
Vlastně z toho až běhá mráz po zádech jak je v Česku a okolí ta rovnice jednoduchá - buď EU, anebo chaos, konec demokracie a hospodářský úpadek. A EU přežití mezi DT a Moskvou, zřejmě prostě nepůjde bez toho aby EU neměla vlastní armádu a tu nemá, anebo při nejoptimističtejším pojetí ji má roztříštěnou v členských státech. Rychlejší řešení možná je integrace Ukrajiny do EU (včetně její armády)
818
Diskuse