Jairu Bolsonarovi bylo nařízeno zahájit trest 27 letů vězení za spiknutí s cílem svrhnout brazilskou vládu
26. 11. 2025
Bývalý prezident nastoupí do výkonu trestu v 12metrové ložnici v policejní základně v městě Brasília po uplynutí lhůty pro odvolání
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl odsouzen k 27 letům vězení, které si odpyká v 12metrové ložnici policejní základny v hlavním městě Brasília, poté co byl usvědčen z přípravy státního převratu.
70letý populista krajní pravice, který vládl největší demokracii Latinské Ameriky od roku 2019 do roku 2022, byl odsouzen v září poté, co ho nejvyšší soud shledal vinným z vedení zločinného spiknutí s cílem zabránit jeho levicovému rivalovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi převzít moc.
Spiknutí, jehož součástí byl plán na zavraždění Luly a jeho spolukandidáta Geralda Alckmina, ztroskotalo poté, co se vojenské špičky odmítly zúčastnit, a soud později odsoudil Bolsonara a šest jeho kompliců za pokus o „zničení“ brazilské demokracie a vrácení země do diktatury.
V úterý nejvyšší soudce Alexandre de Moraes rozhodl, že Bolsonaro by měl začít vykonávat svůj trest poté, co případ formálně skončil po uplynutí lhůty pro odvolání. Bolsonaro žije od srpna v domácím vězení a v sobotu byl vzat do preventivní vazby poté, co se neúspěšně pokusil odříznout si elektronický náramek na kotníku pomocí páječky.
Bolsonarových šest spolupachatelů bylo rovněž odsouzeno k výkonu trestu.
Bývalý ministr obrany generál Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira a bývalý ministr pro institucionální bezpečnost generál Augusto Heleno byli zatčeni a uvězněni ve vojenském velitelství Planalto v Brasília. Byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v délce 19 a 21 let.
Bývalý velitel námořnictva admirál Almir Garnier Santos, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 24 let, byl údajně zatčen námořními úředníky a držen na námořní základně.
Bývalý ministr obrany Bolsonara, generál Walter Braga Netto, který dostal trest 26 let, byl již ve vazbě, protože byl zatčen loni v prosinci.
Bývalý ministr spravedlnosti Anderson Torres, který dostal trest 24 let, měl být poslán do věznice pro policisty a další „speciální“ vězně v Brasília zvané Papudinha.
Bývalý šéf tajné služby Alexandre Ramagem dostal trest 16 let, ale nedávno uprchl do USA, aby se vyhnul vězení.
Bolsonarovo uvěznění vyvolalo jásot mezi progresivními Brazilci, kteří si jeho čtyřleté vládnutí pamatují jako katastrofální období environmentální devastace, mezinárodní izolace a nepřátelství vůči menšinám. Stovky tisíc Brazilců zemřely během epidemie covidu, kterou Bolsonaro podle obvinění katastrofálně nezvládl svým antivědeckým postojem.
Mustafa Baba-Aissa, majitel obchodu s deskami v Riu de Janeiru, oslavil tuto historickou událost tím, že vyzdobil fasádu svého obchodu bílým transparentem s nápisem: „Bolsonaro je ve vězení!“
„Je to opovrženíhodný člověk, který v životě neudělal nic jiného, než že žil z veřejných peněz … Netuším, jak mohl být zvolen,“ řekl majitel obchodu, který polepil výlohy svého obchodu domácími plakáty oslavujícími Bolsonarův pád.
Bolsonarovi příznivci odsoudili uvěznění svého vůdce, bývalého výsadkáře a politika, který byl zvolen v roce 2018 a vystupoval jako jihoamerická reakce na Donalda Trumpa.
„Byl unesen,“ stěžoval si Ronny de Souza, 43letý Bolsonaroův aktivista, když stál před základnou federální policie, kam byl politik odvezen minulý víkend poté, co byl zatčen kvůli podezření, že se chystá uprchnout na zahraniční ambasádu.
Lenildo Mendes dos Santos Sertão, politik z Amazonie, který používá přezdívku Delegado Caveira („policejní náčelník Lebka“), tvrdil, že jeho spojenec se stal obětí honu na čarodějnice. „Bojoval proti systému a nyní ho systém nespravedlivě a nelegálně uvěznil,“ řekl Sertão.
Bolsonaristé slíbili, že budou bojovat dál, i když je vůdce jejich hnutí ve vězení a mimo politickou hru. „Zastupuje miliony lidí v naší zemi,“ řekl Souza a předpověděl, že se do Brasília sjede velké množství příznivců, aby protestovali proti Bolsonarově situaci.
Zatím však nejsou žádné známky masových protestů nebo nepokojů, pouze malé skupiny bolsonaristů demonstrují a modlí se před areálem federální policie, kde Bolsonaro strávil poslední tři noci.
Odborníci tvrdí, že vliv bývalého prezidenta v posledních měsících dramaticky poklesl, zejména poté, co byl Bolsonaro zatčen za manipulaci se svým elektronickým náramkem.
Camila Rocha, politoložka, která se zabývá novou pravicí v Brazílii, uvedla, že nedávné průzkumy veřejného mínění odhalily jasný pokles podpory Bolsonara – jak na ulicích, tak na sociálních médiích. Jedna studie zjistila, že pouze 13 % voličů nyní podporuje Bolsonara „bez ohledu na okolnosti“. Minulý měsíc se v Brazílii konala demonstrace organizovaná Bolsonarovou rodinou, které se zúčastnilo asi 2000 lidí – mnohem méně než obrovské davy, které bývalý prezident mobilizoval na vrcholu své moci.
„Mohou být další protesty? Jistě. Ale myslím si, že tento klesající trend je již ustálený,“ řekla Rocha, která viděla Bolsonara v „slepé uličce“.
Rocha si myslí,, že Bolsonarovo zatčení je dobrou zprávou pro pravicové politiky, kteří doufají, že zdědí jeho hlasy, stejně jako pro voliče, kteří doufají v „omezení antidemokratického extremismu“ v Brazílii.
Ne všichni probolsonarovští spiklenci odsouzení za puč mohli být v úterý uvězněni. Ramagem, bývalý šéf brazilské zpravodajské služby Abin, nedávno opustil zemi, přestože mu byl zrušen pas.
„V USA jsem v bezpečí,“ oznámil Ramagem v pondělí ve videu na sociálních sítích a vyzval bolsonaristy, aby vyšli do ulic bránit „našeho největšího vůdce“.
V úterý odpoledne, když spiklenci začali vykonávat své tresty, nebylo nic, co by naznačovalo, že občané jeho výzvu vyslyší.
