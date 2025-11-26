Británie: Soudce odvolán z jednání o Palestine Action na poslední chvíli, v případě zjevné manipulace
26. 11. 2025
Vytvoření tříčlenného senátu je zoufalým pokusem vytvořit zdání soudní autority na podporu jednání nelegitimní vlády Keira Starmera, píše Jonathan Cook
Soudce Vrchního soudu, který uznal právní námitku proti rozhodnutí vlády zakázat Palestine Action – poprvé v britské historii byla organizace občanské neposlušnosti prohlášena za teroristickou skupinu, která je nyní považována za rovnocennou s al-Káidou – byl na poslední chvíli odvolán.
Slyšení o soudním přezkumu má začít zítra bez soudce Martina Chamberlaina. Nahradí ho tříčlenný soudní senát.
Soudce Chamberlain neměl žádné časové konflikty. Britské ministerstvo spravedlnosti odmítlo poskytnout jakékoli vysvětlení pro takovou vysoce neobvyklou změnu.
Výsledek případu ovlivní tisíce obyčejných britských občanů, kteří se postavili proti antidemokratickému rozhodnutí vlády o zákazu. V současné době jim hrozí tresty odnětí svobody a odsouzení za terorismus za to, že drželi transparenty s nápisem: „Jsem proti genocidě. Podporuji Palestine Action.“
Někteří se staví proti zákazu, protože věří, že občanská neposlušnost, jakou používá Palestine Action, která se zaměřuje na zbrojní továrny dodávající Izraeli zbraně používané k zabíjení palestinských dětí, je jediným účinným způsobem, jak vyvinout tlak na vládu, aby přestala spolupracovat na genocidě v Gaze.
Jiní doufají, že masovým odporem znemožní prosazení zákazu a zachrání tak jedno z nejzákladnějších demokratických práv – právo na protest – před útoky vlády.
Je pozoruhodné, že to není poprvé, co byl soudce Chamberlain, známý svou nezávislostí, nečekaně odvolán z přezkumu soudního rozhodnutí v případu souvisejícím s Izraelem. Na začátku tohoto roku byl nahrazen dvěma jinými soudci poté, co uznal právní námitku proti pokračujícímu prodeji dílů pro stíhačky F-35 Izraeli, a to navzdory tomu, že tyto stíhačky byly použity k zabití desítek tisíc civilistů a zničení více než 80 % všech budov v Gaze.
Místo soudce Chamberlaina nyní zasedne tříčlenný senát.
Dame Victoria Sharp pochází z rodiny, která má rozsáhlé a úzké vazby na Konzervativní stranu. Je dvojčetem Richarda Sharpa, který byl Borisem Johnsonem jmenován předsedou správní rady BBC poté, co Sharp pomohl zajistit konzervativnímu premiérovi půjčku ve výši 800 000 liber. Sharp byl později donucen odstoupit. Victoria Sharp je nejznámější tím, že uvěznila klimatické aktivisty zapojené do pokojných protestů a donutila novinářku Carole Cadwalladr zaplatit dárci brexitu Aaronu Banksovi 1 milion liber na soudních poplatcích poté, co ji žaloval za pomluvu.
Dame Karen Steyn byla jednou ze dvou soudců, kteří nahradili soudce Chamberlaina v řízení o F-35. Ona a soudce Males rozhodli ve prospěch Izraele, i když uznali, že Izrael mohl použít F-35 v Gaze v rozporu s mezinárodním právem.
Sir Jonathan Swift má mezitím dlouhou historii na straně britského státu – osm let byl nejvyšším právníkem vlády. V roce 2023 Swift zamítl odvolání zakladatele Wikileaks Juliana Assange proti schválení jeho vydání do USA britskou vládou za odhalení válečných zločinů USA a Velké Británie. USA ho chtěly na dobu neurčitou uvěznit v supermax věznici.
Díky své třídní příslušnosti, výchově, vzdělání a výběru podle temperamentu mají vyšší soudci vždy sklon k zaujatosti ve prospěch zájmů britského establishmentu. Někteří však mají silnější zaujatost než ostatní.
Není těžké pochopit, proč byl Chamberlain odvolán. Jeho dřívější rozhodnutí o zákazu Palestine Action naznačovala, že by pro něj mohlo být obtížné rozhodnout ve prospěch vlády.
Je také jasné, proč je nahrazován třemi novými soudci. Podpora vládní redefinice terorismu – která téměř jistě povede k uvěznění bývalých vysokých vojenských činitelů, advokátů, lékařů, kněží, přeživších holocaustu a bývalého poradce krále Karla, kteří všichni veřejně podporovali Palestine Action – riskuje, že bude vypadat přesně tak, jaká je: politickým rozhodnutím ve prospěch bezpráví ze strany britského státu.
Rozhodnutí tříčlenného senátu je zoufalým pokusem vytvořit zdání soudní autority na podporu jednání nelegitimní vlády.
To však nebude fungovat. Již nyní se to jeví jako zjevná snaha vymanit sira Keira Starmera a jeho ministry z chaosu, který způsobili v britských protiteroristických zákonech – a to vše proto, aby mohli pokračovat ve spiknutí za účelem genocidy Izraele.
