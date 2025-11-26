Channel 4 News: Přijme Rusko novou dohodu o Ukrajině?
26. 11. 2025
Moderátor, Channel 4 News, úterý 2. listopadu 2025, 19 hodin: Cože? Zavádějící. Rusko souhlasí s mírovým plánem USA. Evropa a Ukrajina souhlasí s mírovým plánem USA. Problém je, že se jedná o dva různé plány a bombardování pokračuje. Dobrý večer.
Od té doby, co se prezident Trump vrátil do Bílého domu, probíhá kolem Ukrajiny smrtící diplomatický tanec, který se točí v kruhu. Washington uzavře dohodu s Moskvou, která vypadá jako ruský seznam přání. Kyjev a jeho evropští spojenci tuto dohodu odmítají a přemlouvají Trumpa k něčemu přijatelnějšímu, což pak odmítá Moskva, která stále usiluje o podrobení Ukrajiny.
A tak se tento týden americký 28bodový plán, který odmítl Kyjev, stal americkým 19bodovým plánem, který odmítla Moskva. Pokaždé, když je Trumpova trpělivost zkoušena, Zelenského nervy jsou napjaté, Putin se schovává a masakr pokračuje. Kdo nebo co může tento začarovaný kruh prolomit?
Donald Trump poprvé prohlásil, že dohoda o ukončení války na Ukrajině je velmi blízko, přičemž mluvčí prezidenta Zelenského uvedl, že se chce co nejdříve setkat s Trumpem ve Spojených státech, aby dohodu vypracovali. Zelenskyj také vyzval evropské lídry, aby potvrdili svůj závazek nasadit po jakémkoli příměří uklidňující jednotky. Následovala řada jednání po dalším rozsáhlém ruském raketovém a dronovém útoku na Ukrajině, při kterém zahynulo sedm lidí v hlavním městě Kyjevě. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien nyní podává zprávu:
Reportér: Během noci bylo při ruských útocích na Kyjev zabito nejméně sedm lidí a dalších 20, včetně dítěte, bylo zraněno.
"Ležela jsem v posteli. Došlo k obrovské explozi a na mě pršelo sklo. Celý byt, všechno bylo rozbité."
Blíží se čtvrtá zima od plnohodnotné invaze Moskvy, takže Ukrajinci vědí, co mohou očekávat. Útok na energetickou infrastrukturu, na jejich schopnost udržet se v teple, a naděje, že tato kola mírových jednání by mohla přinést konec tomuto všemu, také chladná.
"Nemůžu uvěřit, že se jednání konají, když dnes v Kyjevě zemřelo tolik lidí. Nemám žádnou víru. Prostě v to nevěřím."
Toto a ukrajinské útoky dronů na Rusko, jako byl tenhle v noci, jsou pozadím zmateného kola jednání, které vyvolal překvapivý plán USA, který unikl minulý týden. Začalo to jako ruský seznam přání, ale Evropané ho nyní vylepšili. Trump chtěl, aby bylo vše hotovo do čtvrtečního Dne díkůvzdání, ale jednání mezi americkými a ruskými vyjednavači v Abú Dhabí dnes pokračují. Na tradiční ceremonii odpuštění krůty v Bílém domě hovořil o pokroku. Tak nějak.
Trump: "Ukrajina, Rusko, za poslední měsíc zemřelo 25 000 vojáků. Myslím si tedy, že se velmi blížíme k dohodě. Uvidíme."
Při videohovoru s koalicí ochotných, vedenou Británií a Francií, byl britský premiér méně výřečný, ale přesto optimistický, když přišla zpráva, že Ukrajinci přijali nový návrh. Většina textu vypadá, jako by Zelenskyj naznačoval, že jej lze přijmout. Víme, co obsahovala původní verze plánu, a víme, co Evropané chtěli změnit. Nový text bude pravděpodobně něčím mezi tím.
Původní verze bagatelizuje roli NATO, takže komplexní dohoda o neútočení je uzavřena pouze mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou. Ukrajina se nikdy nemůže připojit k NATO a jakékoli další rozšiřování bloku je vyloučeno.
Evropská verze vkládá NATO do paktu a odstraňuje veškerá omezení týkající se rozšiřování.
Uznání Krymu, Luhansku a Doněcku jako de facto ruského území je v původním plánu. V evropské verzi však chybí. Místo toho odkazuje pouze na budoucí jednání.
Americký plán také navrhuje, aby ukrajinská armáda měla v době míru maximálně 600 000 vojáků, zatímco evropský plán povoluje výrazně větší armádu o síle 800 000 vojáků.
Míč je nyní na straně Ruska. Vladimir Putin je dnes na státní návštěvě v Kyrgyzstánu. Zatímco USA, Evropa a Ukrajina se zamotaly do diskuse o návrhu, on mlčel. Jeho ministr zahraničí však naznačil, že nový návrh odmítnou, pokud z něj budou vypuštěny klíčové ruské požadavky.
Pro tuto vysokou ukrajinskou poslance, která dnes navštívila Londýn, je celá akce ruským trikem, jak se vyhnout potenciálně paralyzujícím sankcím.
"Myslím si, že celý plán se objevil právě teď, to je můj osobní názor, protože... USA a Velkou Britániíbyly zavedeny proti Rusku sankce. Energie a ropa, a EU se stále více přibližovala k rozhodnutí o reparacích pomocí zmrazených ruských aktiv."
Takže podle vás se jedná o jednu velkou diplomatickou diverzní taktiku?
"Snaží se předstírat, že vedou jednání, a snaží se zajistit, aby k tomu nedošlo."
Dnes v Irpinu na Ukrajině nám připomněli, o co tady jde. Byli pohřbeni tři mladí muži, kteří byli podle všeho před třemi lety zajati Rusy a teprve nedávno byli na základě DNA identifikováni jako vojáci, kteří se připojili k armádě, když začala plnohodnotná invaze.
Moderátor: Před chvílí jsem hovořil s Fionou Hillovou, která je vedoucí výzkumnou pracovnicí Brookings Institution. Během prvního funkčního období Donalda Trumpa byla také klíčovou poradkyní pro evropské a ruské záležitosti v Radě národní bezpečnosti USA. Nejprve jsem se jí zeptal, zda si myslí, že Rusko podepíše mírový plán navržený v tweetu.
Fiona Hill: Otázkou je, zda to skutečně podepíše Vladimir Putin, nikoli Rusové a všichni lidé, kteří se těchto jednání účastní. A myslím, že existují důvody, proč být v tomto ohledu opatrný. Protože v tuto chvíli se zdá, že Putin si skutečně myslí, že má na bojišti převahu. A musíme si uvědomit, že ve skutečnosti by se mělo jednat o bojiště, protože existuje bojiště na frontě na Ukrajině, kde Rusové dosahují postupného, ale přesto znatelného pokroku za cenu obrovských ztrát na životech a vybavení. Ale pak je tu informační bojiště, kde Putin jednoznačně vítězí, protože jeho hlavním publikem je samozřejmě prezident Donald Trump. Ale jsou to také všichni ostatní, kteří jsou válkou unaveni, nejen na Ukrajině, ale všichni ostatní, kteří opravdu nechtějí bojovat. Vidíme negativní reakce všude v Evropě. Na to Putin sází. Sází na to, že nikde jinde v Evropě není chuť se s ním utkat, politicky, ekonomicky a samozřejmě ani vojensky.
Moderátor: Má pravdu?
Fiona Hill: Zdá se, že ano. Tedy pokud se neprokáže opak. A část problému spočívá v tom, že v této věci neexistuje jednota. Trump v podstatě také dělá zadní voj pro Putina. V podstatě také útočí na Spojené království a všechny ostatní evropské hráče, ať už prostřednictvím cel nebo zasahováním do jejich politiky. Trump i Putin chtějí, aby se Spojené státy přestaly zabývat evropskou bezpečností.
Moderátor: Trump možná není... ruským aktivem. Ale je aktivem pro Rusko?
Fiona Hill: Samozřejmě, že je aktivem pro Putina. Ten plánuje Trumpa manipulovat, jak jen to bude možné. A daří se mu to. Znovu a znovu, poté, co se všichni ostatní pokusili zasáhnout, se Putinovi podaří dostat ho zpět na správnou cestu, pokud jde o něj, což znamená tlačit Ukrajinu ke kapitulaci. Právě teď, s blížícím se americkým Dnem díkůvzdání a také, upřímně řečeno, s blížícím se termínem pro udělení Nobelovy ceny míru, je to všechno spíše tlak ze strany Trumpa, pro jeho vlastní účely, a Putin ho v tom směru také tlačí.
Moderátor: Je tedy zřejmé, že 28bodový plán z minulého týdne byl pro Evropany nepřijatelný. A pro Ukrajince to vypadalo jako kapitulace. Nyní byl plán upraven, což se Ukrajincům jeví jako přijatelnější. Myslíte si, že Rusové by mohli s tímto plánem souhlasit?
Fiona Hill: Nemyslím si, že Putin tento plán podepíše. Opět se jedná o podobnou zkušenost, jakou jsme měli od začátku války, tedy od roku 2022, kdy se v Istanbulu velmi brzy konala všechna mírová jednání. Tehdy existoval plán. Putin ho však nepodepsal. Putin se vždy snaží zjistit, kolik mu někdo ještě dá. A může přijmout něco, z čeho si myslí, že může vytěžit víc. Ale to neznamená definitivní konec této války. I kdyby Putin řekl, že některé body jsou přijatelné, snažil by se je po celou dobu měnit. Protože Putinovi jde o to, aby Ukrajina kapitulovala. To je jeho cíl.
A konečně je tu ještě jeden problém, a to diplomacie prostřednictvím vyslanců. Na jedné straně Steve Witkoff, na druhé straně Kirill Dimitrijev, šéf ruského státního investičního fondu. A tito lidé se mnohem více zajímají o dohodu, dohodu, díky které vydělají peníze. A Trump se samozřejmě zajímá o to, aby se zastavilo zabíjení, aby mohl získat Nobelovu cenu míru.
Budoucnost Ukrajiny, budoucnost Evropy je zde irelevantní. V posledních dnech to velmi jasně vyjádřil i viceprezident J.D. Vance, který v podstatě řekl, že neúspěšní diplomaté, politici a další nikdy nedosáhnou míru. A že by to bylo možné snad jen díky dohodám uzavřeným mezi skutečnými lidmi, chytrými lidmi, kteří žijí v reálném světě. A Evropa v tom nehraje žádnou roli. A Ukrajina v tom také nemá žádnou roli, protože jsou to jen příjemci. Nejsou to rozhodující činitelé.
Moderátor: Mluvil jsem také s bývalým ministrem zahraničí USA Johnem Kerrym, který je v Londýně na klimatické akci v Chatham House. Mluvil jsem s ním také o Ukrajině a začal jsem jeho reakcí na nejnovější mírové návrhy.
John Kerry: Mám na mysli jeho počáteční reakci na předložení 28bodového plánu. Jsem rád, že předložil plán. Jsem rád, že se do toho zapojil, že ho to motivuje a že se chce pokusit prosadit. Je to správná věc a já to podporuji.
Moderátor: Ale pro příliš mnoho lidí na Ukrajině to vypadalo jako dopis obyvatelstvu.
John Kerry: Bylo tam mnoho bodů, které byly pro Ukrajinu jasně nepřijatelné. To byla moje první reakce, když jsem to četl, omezení na 600 000 vojáků, že to nejde, víte, jakýkoli počet, nemusím to procházet, ale teď se to změnilo. Teď je to 19 bodů, ale nebyly schváleny prezidentem Putinem. A dokud se ruský vůdce neposadí k jednacímu stolu v rámci formálního vyjednávacího procesu, nelze udělat téměř nic, co by bylo možné skutečně dokončit.
Moderátor: Není to ten problém? Protože Trump by raději jednal přímo s Moskvou a dal to najevo hned od začátku, protože Evropané jsou otravní a problematičtí a Ukrajina má svůj vlastní zřejmý program, který spočívá v tom, že prostě existuje a přežívá na konci toho všeho. Jednáte s Putinem, pak jednáte s Evropany a pak buď Ukrajinci řeknou ne, nebo Rusové řeknou ne. Od samého začátku jste se odsoudili k neúspěchu tím, že jste nezahrnuli všechny.
John Kerry: No, nenechám se vtáhnout do taktiky administrativy. A víte, myslím si, že důležitější je, že se pohnul, že evidentně nyní zahrnul mnohem více klíčových argumentů Ukrajiny. A nyní jsou připraveni usednout s Ruskem a pokusit se je přivést k jednacímu stolu.
Moderátor: Podezření je, že pro Donalda Trumpa jde o Nobelovu cenu míru, a jsem si jistý, že stejně jako většina lidí chce, aby zabíjení skončilo, ale jde také o to, vydělat peníze pro Ameriku.
John Kerry: Nebo pro sebe. Nevím. Upřímně řečeno, myslím si, že dopady toho, co dosud nastínili v tomto 19bodovém plánu, který jsem si přečetl a který mi dal určitou představu o tom, kde se začíná vyvíjet rovnováha. Myslím si, že to je důležitý krok.
Moderátor: Takže jste optimistický?
John Kerry: Jsem obviňován z toho, že jsem vždy optimistický. Myslím, že dohoda je možná. A také si myslím, což je zásadní, že je třeba být připraven být vůči Rusku a prezidentu Putinovi tvrdší. Už měsíce mluvíme o dalších sankcích proti Rusku. On jich několik uvalil. Ale ne tolik, abyste mohli říci, že to změní kalkulace prezidenta Putina. Doufám a modlím se, aby tento nový začátek přinesl nějaké náznaky od prezidenta Putina, že je opravdu připraven usednout k jednacímu stolu a uzavřít mír. Protože pokud by všechny tyto bouřlivé události pokračovaly i v posledních, řekněme, dvou týdnech, bez této možnosti by to byl v tomto ohledu docela zbytečný proces.
