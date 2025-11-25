Polský prezident podporuje de facto Putinův zájem
25. 11. 2025
Ne, Putin chce přesně to, co polský prezident říká. Chce Unii rozvolnit, rozbít, chce, aby západní země měly východu už plné zuby a nechaly je Rusku. Polský prezident na tom právě usilovně pracuje. Ano, je to Polák, konzervativní a nacionalistický Polák, tedy je jistě proti Rusku. Ale v současné době je pro něj zjevně hlavní problém Brusel, ne Rusko.
Možná je to trumpovský doublethink, možná by mu stačilo pro národní hrdost a tradiční hodnoty stát se nějakým ruským Generálním gouvernmentem. Určitě by to nebylo tak krutě centralizující a teple lidskoprávní jako Brusel. Putin by zajistil, že chlap je chlap a žena je žena a že mše svaté jsou řádně slavěny s rukama od krve.
