Pákistán popírá smrtící nálety poté, co Afghánistán slíbil odvetu
26. 11. 2025
Afghánská vláda Tálibánu v úterý slíbila, že "adekvátně odpoví" na smrtící noční letecké údery, které přičítá Pákistánu. Islámábád to popřel, zatímco napětí vzrostlo den po sebevražedném bombovém útoku v pákistánském městě.
Letecký útok na provincii Chóst "zabil" devět dětí a ženu, zveřejnil mluvčí Tálibánu Zabihalláh Mudžáhid na X, kde obvinil pákistánské síly a řekl, že cílem byl "dům místního civilisty".
Obyvatelé cílové oblasti poblíž pákistánské hranice prohledávali trosky zříceného domu a připravovali hroby pro oběti, zjistil zpravodaj AFP.
"Naše žádost na pákistánskou vládu je tato: nebombardujte obyčejné lidi," řekl Sadžidalrahman, obyvatel oblasti Džige Maghalgaj.
"Civilisté nic špatného neudělali."
Mastachfir Garbaz, mluvčí guvernéra Chóstu, uvedl, že útoky byly provedeny letadly, mezi nimiž byly i drony.
Blízké pohraniční oblasti Kunar a Paktika byly také zasaženy, přičemž bylo zraněno nejméně čtyři osoby, uvedl vládní mluvčí Mudžáhid.
"Islámský emirát toto porušení důrazně odsuzuje a opakuje, že obrana jeho vzdušného prostoru, území a lidu je jeho legitimním právem a že odpoví vhodně ve správný čas," uvedl Mudžáhid v samostatném prohlášení.
Pákistán popřel, že by provedl jakýkoli útok. Podle státní televize PTV řekl vojenský mluvčí generálporučík Ahmed Sharif Chaudhry: "Pákistán na Afghánistán nezaútočil."
"Kdykoli úder provedeme, je oznamován otevřeně a řádně," řekl. "Pákistán nikdy neútočí na civilní obyvatelstvo. Obvinění přechodné afghánské vlády jsou bezdůvodná."
Bombardování přišlo po sebevražedném útoku v pondělí, při kterém zemřeli tři důstojníci a dalších 11 bylo zraněno na velitelství pákistánské polovojenské federální policie v Péšávaru.
Žádná skupina se k odpovědnosti nepřihlásila, ale státní vysílatel PTV uvedl, že útočníky byli afghánští občané.
Prezident Asif Zardari obvinil "zahraničně podporovanou Fitna al-Khawarij" – což je pro Islámábád označení militantní skupiny Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kterou obviňuje z působení na afghánském území.
Další sebevražedný útok tento měsíc zabil 12 lidí před soudem v pákistánském hlavním městě. Přihlásila se k němu frakce pákistánského Tálibánu, která sdílí stejnou ideologii jako afghánský Tálibán.
Islámábád uvedl, že militantní buňka stojící za útokem na hlavní město byla "na každém kroku vedena... vysokým velením se sídlem v Afghánistánu".
Příměří pod tlakem
Pákistánský ministr informací Attaullah Tarar v úterý novinářům řekl, že existují "jasné důkazy" spojující afghánský Tálibán s bombovým útokem v Islámábádu.
Odvysílal údajné video přiznání jednoho ze čtyř podezřelých ve vazbě a řekl: "Afghánistán je plně zapojen... a jejich půda je také zapojena. Lidé, kteří tam mají útočiště, jsou také zapojeni."
Vztahy mezi Islámábádem a Kábulem jsou napjaté od doby, kdy Tálibán v roce 2021 znovu převzal moc v Kábulu, a zhoršily se po říjnových pohraničních střetech, které si vyžádaly přibližně 70 obětí na obou stranách.
Boje skončily příměřím zprostředkovaným Katarem a Tureckem, ale několik kol jednání v Dauhá a Istanbulu nevedlo k trvalé dohodě.
Bezpečnostní otázky se ukázaly jako problém, zejména požadavek Pákistánu, aby Kábul omezil bojovníky TTP.
Islámábád obviňuje Tálibán, že ukrývá militanty stojící za nárůstem útoků, zejména TTP, která už léta vede krvavé tažení proti Pákistánu.
Kábul toto obvinění popírá a namítá, že Pákistán ukrývá skupiny nepřátelské vůči Afghánistánu a nerespektuje jeho suverenitu.
Hranice mezi sousedy zůstává uzavřená více než šest týdnů od říjnových střetů, což zmrazilo bilaterální obchod.
Pákistánsko-afghánská společná obchodní a průmyslová komora varovala, že tisíce kontejnerů zůstávají uvězněné na hranici, přičemž za každý majitelé denně platí 150–200 dolarů, a označila ekonomickou zátěž za "nesnesitelnou".
Zdroj v angličtině: ZDE
