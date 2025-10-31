Pákistánské ministerstvo obrany pohrozilo afghánskému Tálibánu, že ho zažene "zpět do jeskyní"
31. 10. 2025
29. října pákistánský ministr obrany Khawaja Muhammad Asif pohrozil hnutí Tálibán, které je u moci v Afghánistánu, že ho zažene "zpět do jeskyní", pokud bude Tálibán pokračovat ve zatahování těchto dvou zemí do konfliktu. Asif zveřejnil svůj tweet na sociální síti X.
Pákistánský ministr obrany napsal, že Islámábád souhlasil s rozhovory s Afghánistánem, po kterých Kábul volal, a Pákistán je připraven "dát šanci míru", ale "jedovatá prohlášení některých afghánských představitelů jasně odrážejí zákeřnou a roztříštěnou pozici režimu Tálibánu".
"Dovolte mi, abych je ujistil, že Pákistán nemusí použít ani malou část svého arzenálu, aby zcela zničil režim Tálibánu a zatlačil ho zpět do jeskyní," řekl Asif.
Připomněl události války v Afghánistánu, kdy v roce 2001 mezinárodní koalice porazila opevněnou oblast Tálibánu v jeskyních pohoří Tora Bora v jihovýchodním Afghánistánu.
"Opakování scén jejich porážky v Tora Bora by bylo nepochybně podívanou pro obyvatele regionu," věří Asif.
Podle jeho názoru "režim Tálibánu slepě zatahuje Afghánistán do dalšího konfliktu, aby si udržel uzurpovanou moc a válečnou ekonomiku" a že Tálibán "bubnuje na válečné bubny, aby si zachoval svůj zastaralý vzhled".
"Pokud je afghánský režim Tálibánu tak posedlý myšlenkou na opětovné zničení Afghánistánu a jeho nevinných občanů, pak budiž. [...] Pokud s námi bude chtít režim Tálibánu bojovat, svět uvidí, že jeho hrozby jsou jen předváděcím cirkusem. Snášeli jsme vaši zradu a výsměch příliš dlouho, ale dost," řekl Asif.
Varoval, že Islámábád odpoví na jakýkoli teroristický útok v Pákistánu.
