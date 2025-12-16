Vojenský velitel: Britové musí být připraveni bojovat, protože ruská hrozba roste. (Česko nedělá nic)
16. 12. 2025
Russia could launch a significant direct attack on the UK and more British citizens need to be ready to fight, the head of the armed forces has said in his speech tonight https://t.co/ty97W8j8sy— Larisa Brown (@larisamlbrown) December 15, 2025
Maršál letectva Sir Richard Knighton řekl, že ačkoli je pravděpodobnost takového útoku malá, „neznamená to, že je nulová“. Ruský arzenál zbraní je „něco, čeho se je třeba obávat“ a hrozba, kterou představuje prezident Putin, roste.
V pondělní přednášce v Royal United Services Institute (Rusi) řekl, že Velká Británie čelí stejné hrozbě jako Německo, které znovu zavádí formu povinné vojenské služby.
Knighton, který se v září ujal funkce náčelníka generálního štábu, řekl: „Synové a dcery, kolegové, veteráni... všichni budou mít svou roli. Budovat, sloužit a v případě nutnosti bojovat. A více rodin bude vědět, co znamená oběť pro naši zemi. Proto je tak důležité, abychom vysvětlili měnící se hrozbu a nutnost být o krok napřed.“
V pondělí také řekla Blaise Metreweli, šéfka MI6 jmenovaná v říjnu, že její agentura musí „zvítězít“ nad Ruskem a podobnými zeměmi eskalací své stínové války proti nepříteli „ve všech oblastech“ a „všemi způsoby“.
Ve svém prvním veřejném projevu řekla: „Nyní operujeme v prostoru mezi mírem a válkou.“
Aniž by přímo jmenovala Rusko, řekla, že nařídila svým špionům, aby čerpali z „instinktů“ Special Operations Executive, sabotážní jednotky z druhé světové války, která měla na rozkaz Winstona Churchilla „zapálit Evropu“.
Agenti se vkrádali na území nacistů, často pomocí padáků nebo ponorek, aby vedli tajnou válku pomocí sabotáže, podvratné činnosti a shromažďování zpravodajských informací.
Metreweli řekla: „Budeme podstupovat kalkulovaná rizika, pokud bude odměna významná a národní zájem jasný. Nikdy se nesnížíme k taktice našich protivníků. Musíme se však snažit nad nimi zvítězit ve všech oblastech a všemi způsoby. Zpravodajské informace musí být hnacím motorem akce. Akce musí přinést výhodu.“
Minulý týden Al Carns, britský ministr ozbrojených sil, řekl, že Británie „rychle vyvíjí“ plány, aby připravila zemi na možné vypuknutí války.
Knighton, bývalý šéf RAF, řekl, že analytici ministerstva obrany se domnívají, že „existuje pouze malá šance na významný přímý útok nebo invazi Ruska na Spojené království“.
Pokračoval: „‚ Vzdálená“ v tomto kontextu stále znamená až 5% riziko, a to se týká pouze Velké Británie. Největší světový web pro předpovědi založený na crowdsourcingu, Metaculus, naznačuje, že existuje 16% pravděpodobnost, že Rusko a některý členský stát NATO budou před rokem 2027 v přímém konfliktu.
Knighton uvedl, že hrozba ze strany Ruska se zhoršuje a „to je klíčový argument pro akci“.
Uvedl: „Neměli bychom si dělat žádné iluze o tom, že Rusko má obrovskou, technicky stále sofistikovanější a nyní i velmi bojově zkušenou armádu.
„Rusko také vyvíjí nové a destabilizující zbraňové systémy, jako jsou torpéda s jadernými hlavicemi a jaderné řízené střely, které umisťují jaderné zbraně do vesmíru.
Musíme se připravit na to, abychom se ochránili před celou řadou reálných, fyzických hrozeb, které jsou stále sofistikovanější.“
Británie nemá žádnou formu povinné vojenské služby a ačkoli se nábor do armády zlepšuje, stále jí chybí tisíce vojáků k dosažení jejích cílů.
Knighton uvedl, že existuje „historická příležitost“ k „vybudování národní odolnosti“. „Naši bezpečnost nelze svěřit pouze ozbrojeným silám,“ řekl. „Odrazujeme tím, že jsme silní jako národ. To vyžaduje reakci celé společnosti. Celá Británie musí zintenzivnit své úsilí.“
Navrhl, aby vláda začala zapojovat veřejnost vydáváním brožur, které připraví britské občany na válku, podobně jako nedávná švédská brožura „If Crisis or War Comes“ (Pokud přijde krize nebo válka). Brožura poskytuje veřejnosti pokyny pro přežití, včetně informací o nouzových soupravách a místech, kde najít úkryt, jakož i obecné rady pro válečné období.
Knighton uvedl, že ve Velké Británii „neexistují žádné plány“ na zavedení povinné vojenské služby.
Minulý měsíc se německá koaliční vláda dohodla na novém plánu vojenské služby, který má zvýšit počet vojáků a podle kterého musí všichni 18letí muži vyplnit dotazník o své způsobilosti k službě. Od roku 2027 budou muset také podstoupit lékařské vyšetření. Velká Británie žádný takový program nemá a opakovaně vyloučila zavedení branné povinnosti.
Minulý měsíc deník The Times odhalil, že absolventi škol a vysokých škol budou placeni za službu v ozbrojených silách v rámci programu vojenského mezidobí, s nadějí, že v armádě zůstanou. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byly různé programy pro jednotlivé složky připraveny k realizaci.
Winston Churchill nařídil v roce 1940 vytvoření Special Operations Executive (SOE), aby působila v oblastech pod nacistickou okupací a „zapálila Evropu“ pomocí sabotáže, špionáže a nekonvenční války.
Agenti SOE byli vysoce vycvičení špioni se znalostmi v oblasti neozbrojeného boje, tichého zabíjení, bezdrátové komunikace a výbušnin, kteří byli někdy vysazováni padákem do boje.
Její výrobci techniky byli inspirací pro oddělení Q v příbězích Jamese Bonda od Iana Fleminga – roli, kterou v reálném životě zastávala Blaise Metreweli, než se stala šéfkou MI6.
Někteří agenti byli ženy, které v civilním prostředí často zůstávaly bez povšimnutí.
Diskuse