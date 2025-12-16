Základy filozofie daní paní Schillerové a nula je všechno
16. 12. 2025 / Boris Cvek
To tam nějak v té filozofii chybí, ale rozhoduje samozřejmě praxe. Jak říká Wittgenstein: dívej se! Tak můžeme docenit skutečnou filozofii paní ministryně. Bez praxe to nemá pořádný základ, Grundlegung. Grundlagen der Steuerphilosophie čili Základy filozofie daní. Pojďme se dívat. A uvidíme zázraky. Kam se hrabe Kant!
Čili nejprve musíte daně snížit nebo zrušit. Zrušit dědickou daň (2014), zrušit daň z nabytí nemovitosti (2020), a pak se to vybírá jedna báseň. Pardon, poezii do toho nepleťme, tohle je vážný žánr, sofistikovaný. Grundlagen! Vrcholem, korunou této chytré filozofie je snížení daní z příjmu tak, aby z toho nízkopříjmoví nic neměli (2021). Už je to pět set miliard mínus a ročně sto padesát miliard mínus. Než se nová vláda naděje, bilion je ulitý.
Jenže to samozřejmě nestačí, filozofii musíte dovést do radikálních důsledků. Die Radikale Philosophie! To není jen tak. Snížení korporátních daní ve výši dvaceti miliard ročně se přímo nabízí. Vždyť ta hloupá pravice je zvýšila! Teď tu je vláda sociálně demokratických voličů a sníží je. Každá miliarda se hodí.
Paní ministryně by svou Steuerphilosophie měla dotáhnout podle mě ale ještě mnohem dále.
Existuje totiž jen jedna možnost, jak vybírat daně absolutně důsledně, jen jedna možnost, kdy můžete mít jistotu, že jste vybrali všechno. Úplně všechno. Fakt! Prostě daně zrušíte a máte nulu. Nula je všechno. A nemusíte mít ani aparát, žádnou finanční správu, úředníky, prostě máte všechno, nic vám neuniklo, jste dokonale úspěšní – a zadarmo.
