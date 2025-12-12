Británie: Aktivisté podporující Palestinu pomazali budovu britského ministerstva spravedlnosti červenou barvou na protest kvůli hladovkářům
12. 12. 2025
Demonstranti konstatují, že britský labouristický (!!) ministr spravedlnosti David Lammy ignoruje varování ohledně zhoršujícího se zdravotního stavu osmi hladovkářů čekajících na soud
Demonstranti podporující Palestinu pomazali budovu ministerstva spravedlnosti v centru Londýna červenou barvou a požadovali, aby se ministr spravedlnosti setkal s osmi hladovkáři spojenými s organizací Palestine Action.
Aktivisté uvedli, že po páteční akci byli zatčeni dva demonstranti. Demonstrují proti zacházení s hladovkáři, kteří mají být před soudem zadržováni déle než rok!
Uvedli, že budovu postříkali červenou barvou, která má symbolizovat krev.
Podporovali tak akci, která je považována za největší svého druhu ve Velké Británii od hladovky vězňů IRA vedené Bobbym Sandsem (který za vlády Thatcherové hladem zemřel). Téměř 30 aktivistů spojených s organizací Palestine Action čeká na soud kvůli řadě obvinění. Dvacet čtyři z nich bylo obviněno v souvislosti s loňskou akcí v Elbit Systems ve Filtonu poblíž Bristolu, zatímco dalších pět bylo obviněno z protestu v Brize Norton, kdy tam aktivisté polili červenou barvou britské vojenské letouny, účastnící se izraelské genocidy bv Gaze.
Filton 24 má být souzen za závažné vloupání, trestné poškození majetku a násilné nepokoje. Ačkoli státní zastupitelství uvedlo, že existuje „souvislost s terorismem“, nebyla vznesena žádná obvinění podle zákona o terorismu.
Soud v případu Brize Norton je naplánován na leden 2027. Všech 29 osob je obviněno z účasti na akcích, které se odehrály před zákazem Palestine Action.
Ve čtvrtek nezávislý poslanec Jeremy Corbyn označil Lammyho odmítnutí setkání za „pobuřující“. Uvedl, že 20. listopadu napsal ministrovi spravedlnosti, aby s ním projednal případ svého voliče Amu Giba, který je již 41. den v hladovce. V odpovědi na Corbynův dopis Lammy uvedl, že bezpečnost vězňů „zůstává naší nejvyšší prioritou“.
Bez kauce budou dva z hladovkářů – Heba Muraisi a Kamran Ahmed – před soudem držení ve vazbě po dobu 19 měsíců. Čtyři další – Gib, Jon Cink, Lewie Chiaramello a Muhammed Umer Khalid – stráví 18 měsíců čekáním na soud, zatímco Qesser Zuhrah a Teuta Hoxha stráví ve vazbě 17 měsíců před datem soudního řízení.
