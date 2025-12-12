Fakta jsou jasná: Evropa musí otevřít dveře migrantům, nebo čelit vlastnímu zániku
12. 12. 2025
Bez imigrace nebude za několik generací existovat Evropa. Dnešní rasistické posedlosti budou pro naše stárnoucí potomky, kteří budou zoufale potřebovat mladé lidi, aby se o ně starali a udržovali jejich země v chodu, nepochopitelné. Brzy budeme bojovat o to, abychom přilákali lidi ze zahraničí.
„Vymazání civilizace“ je termín, který Trumpova administrativa použila ve své nové strategii národní bezpečnosti, zveřejněné minulý týden. Tvrdí, že imigrace, mimo jiné faktory, povede ke zničení evropské civilizace. Ve skutečnosti bez imigrace nebude žádná Evropa, žádná civilizace a nikdo, kdo by o tom diskutoval.
Samozřejmě mluvíme o různých věcech. Trumpova administrativa zřejmě vnímá „civilizaci“ jako vlastnictví bílých a západních lidí, ohrožené černými a hnědými lidmi, bez ohledu na to, zda se zde narodili, nebo sem nedávno přišli. Tento týden Donald Trump prohlásil, že s výjimkou Polska a Maďarska evropské národy „již nebudou životaschopnými zeměmi“ v důsledku imigrace. Polsko má celkovou porodnost 1,2, což znamená rychlý pokles životaschopnosti, pokud nedovolí větší imigraci. „Civilizace“, jak tomu často bývalo v posledních dvou stoletích, je v Trumpově případě rasistickým a bílým supremacistickým pojmem. Trumpova vláda se zdá se obává vymizení „bílé“ kultury.
Nic takového neexistuje a nikdy neexistovalo. Náš jazyk, věda, matematika, hudba, kuchyně, literatura, umění a – díky dědictví koloniálního a postkoloniálního drancování – velká část našeho bohatství pochází odjinud. Italská kuchyně by byla bez rajčat nepředstavitelná, ale rajčata, která pocházejí z Jižní Ameriky, se do 19. století příliš nepoužívala. Balti má možná větší nárok být národním jídlem Velké Británie než fish and chips (portugalský import), protože pochází odtud. Pečené hovězí maso staré Anglie, pocházející ze zvířete domestikovaného na Středním východě, si vychutnávala elita: zbytek obyvatelstva získával většinu bílkovin z dal (hrachová polévka, hrachový pudink, hrachová polévka). To se změnilo až tehdy, když se našly způsoby, jak konzervovat a přepravovat maso ze zvířat chovaných v koloniích. Rozšířená konzumace hovězího masa v Británii vyžadovala civilizační vymazání domorodých obyvatel Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu a zničení jejich ekosystémů.
Někteří vládci kdysi chápali sílu pluralismu. Maďarský král Štěpán I., který vládl v letech 1001 až 1038, poznamenal, že kultury a znalosti cizinců obohacují království, zatímco „země sjednocená jazykem a zvyky je křehká a slabá“. O tisíc let později se zdá, že Trump na tuto zřejmou pravdu zapomněl.
Já naopak mluvím o skutečném vymizení: doslovném zmizení společnosti. Jakmile porodnost klesne pod 2,1, pokračuje v poklesu a směřování k nule se jeví jako nevyhnutelné. To neznamená, že jsem se stal „pronatalistou“ (který chce vidět rostoucí porodnost). Nejsem ani pronatalista, ani antinatalista, protože oba postoje jsou stejně marné. Jak poukazuje David Runciman ve svém vynikajícím shrnutí vědeckých poznatků v London Review of Books, příležitostné náklady na výchovu dětí rostou s prosperitou, což nevyhnutelně vede k poklesu porodnosti. V některých částech světa tento proces začal již v 16. a 17. století. Zdá se, že žádné vládní omezení ani pobídky nemohou tuto trajektorii významně změnit.
Již léta se přu s lidmi, kteří chtějí z ekologických důvodů snížit počet obyvatelstva. Poukazuji na to, že dnešní tempo růstu bylo stanoveno ještě předtím, než se většina z nás narodila: jak vysvětluje zpráva OSN, „značný růst počtu obyvatelstva pokračuje i dnes kvůli vysokému počtu narozených v 50. a 60. letech, který vedl k většímu základnímu počtu obyvatelstva s miliony mladých lidí, kteří v následujících generacích dosáhnou reprodukčního věku“. Jinými slovy, ti, kteří jsou posedlí příliš velkým počtem lidí, bojují proti matematické funkci. Globální (a ve Velké Británii národní) populace bude ještě nějakou dobu růst, než dramaticky poklesne, a to především z důvodu demografické dynamiky.
Proč se této myšlenky drží dlouho poté, co důkazy zmizely? Částečně, jak se domnívám, proto, že růst populace je velmi vhodným obětním beránkem a odvádí pozornost od dopadů spotřeby: bohatí lidé na severní polokouli mohou vinit mnohem chudší černochy a hnědé lidi na jižní polokouli za environmentální krize, které způsobili oni sami. Přechod na rostlinnou stravu nebo z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, na rozdíl od změny velikosti lidské populace, jsou věci, které můžeme udělat okamžitě, humánně a efektivně. Ale obviňování jiných lidí nevyžaduje žádnou změnu ani konfrontaci s mocí.
Bez imigrace nebude za několik generací existovat Evropa ani Spojené království. Dnešní rasistické posedlosti budou pro naše stárnoucí potomky, kteří budou zoufale potřebovat mladé lidi, aby se o ně starali a udržovali jejich země v chodu, nepochopitelné. Brzy budeme bojovat o to, abychom přilákali lidi ze zahraničí. Ale jak poznamenává Runciman, „brzy nebude dostatek imigrantů pro všechny“.
Možná proto je v novém románu vždy prozíravého Iana McEwana What We Can Know, který se odehrává za 100 let, dominantní světovou mocností Nigérie, jedna z mála zemí, která má dnes stále porodnost výrazně nad úrovní reprodukce, i když také rychle klesá.
