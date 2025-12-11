Braňme se, dokud je ještě čas
USA chtějí "zachránit" Evropu podporou radikálů a snahou rozvrátit EU
11. 12. 2025
Bohumil Kartous
Trumpova administrativa ve své nové "bezpečnostní strategii" otevřeně říká, že se bude snažit rozvrátit Evropskou unii prostřednictvím příbuzných politických sil z krajní pravice. Pokud neopustíme sentimentální představu o transatlantické bezpečnostní spolupráci "na věčné časy" a pokud okamžitě nezamezíme vlivu algoritmů v rukou americké technooligarchie, pak se EU skutečně rozpadne.
Je to obludná drzost. Současná administrativa USA je charakteristická následujícími prvky:
5) je tvořená bandou směšných patolízalů, kteří opakovaně ponižují sebe i celé USA, když devótně pochlebují nevzdělanému, infantilnímu starci s monarchistickými sklony v Oválné pracovně.
Tento gaunerský spolek si dovoluje Evropskou unii obviňovat z cenzury a potlačování svobody slova, a to pouze na základě faktu, že se EU rozhodla ochraňovat svůj digitální prostor proti predátorsky jednajícím provozovatelům amerických sociálních sítí.
Nebetyčně drzé je zejména to, že USA se chtějí vměšovat do evropských záležitostí podporou radikálů, kteří mají v inkriminovaných zemích zjevně způsobit volání po vystoupení z EU. V okamžiku, kdy se tak stane, zejména v případě Itálie a Polska, se EU pravděpodobně rozpadne a jednotlivé země se stanou jednoduchou kořistí ekonomických hegemonů s autoritářskými vládami (Čína a v současné kondici i USA). Bez silné vyjednávací pozice EU nemají jednotlivé země EU šanci uspět. K tomu bude Evropa permanentně ohrožována Ruskem, které bude Čínou (a možná i USA, alespoň podle toho, jak Trump prodává Ukrajinu) podporováno v oslabování evropských zemí zevnitř (digitálně) a v ohrožování zvenčí.
EU se musí vzpamatovat a definitivně se rozloučit s představou transatlantického spojenectví, alespoň do okamžiku, dokud bude v USA vládnout tlupa nebezpečných MAGA primitivů úspěšně měnících USA v autoritářský režim otevřeně ohrožující nejbližší spojence.
Pokud tak neučiníme nyní, EU hrozí kolaps. Tendence podporované MAGA idioty nabírají na síle v celé Evropě, v Evropském parlamentu si založili frakci Patrioti (pamatujete, jak tam Babiš blábolil o “make Europe great again” a pěstičkou u toho mával). Viceprezident USA Vance s technooligarchou Muskem otevřeně podporují AfD, tedy fašizující populisty v Německu a na základě nové bezpečnostní strategie si můžeme být jistí, že se podobné podpory dostane dalším krajně pravicovým populistům kdekoliv v EU, a to prostřednictvím algoritmů sociálních sítí v rukou americké technooligarchie.
EU musí rychle stavět vlastní obranyschopnost, ale v první řadě musí co nejrychleji omezit toxický vliv amerických (a čínských) sociálních sítí na evropském území. Buď dojde k prodeji poboček provozujících sociální sítě společnostem spadajícím pod evropskou jurisdikci, nebo musí skončit. Vedle toho musí EU začít stavět vlastní, soběstačnou digitální infrastrukturu.
Pokud to neuděláme, skončíme jako jednotlivé kolonie USA a Číny, permanentně ohrožované Ruskem. Taková je realita současnosti.
