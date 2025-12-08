Poděkování za podporu uměleckého projektu z Konga - album je hotové
8. 12. 2025
Situace ve východním Kongu je nadále velmi neutěšená, M23 okupuje města Goma a Bukavu, násilím odvádí mladé Konžany včetně dětí na frontu, dochází k poptávám civilistů, v okolí obou měst probíhají těžké boje. Obě strany konfliktu se dopouští válečných zločinů a násilí na civilistech. Systém humanitární pomoci je velmi omezený, ekonomická situace velmi špatná.
Ještě jednou srdečně děkujeme všem, kteří nám pomohli, a zvláště panu Čulíkovi za zveřejnění a podporu. Vaše pomoc sice nemůže změnit situaci na místě, ale dala naději a příležitost skupině talentovaných mladých lidi.
Grafik: přebal alba Kivu Wimbo a obrázek na jednu z odměn pro přispěvatele, pozdrav z Bukavu od mladého kreslíře Gabriela Shamamby.
