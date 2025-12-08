Poděkování za podporu uměleckého projektu z Konga - album je hotové

8. 12. 2025

Rádi bychom vám dali vědět, že díky podpoře všech, kteří stáli za naší kampaní Hudba navzdory válce: pomozte vydat album mladým zpěvákům z Konga - ať už finančně, praktickou pomocí nebo tím, že nám fandili - se podařilo album v Bukavu úspěšně nahrát. Pro mladé místní umělce Auras, Bts Paku a Tween Baby to znamenalo nejen velkou naději, ale také nové příležitosti: mohli poprvé vytvořit své profesionální album a pokračovat ve své tvorbě navzdory stále velmi náročné situaci. Album obsahuje celkem 14 písní a podíleli se na něm také 4 hostující zpěváci (Mody, Dorcas, Stone Dango a Soja Boy), producent, designér, fotograf a další.

 


Situace ve východním Kongu je nadále velmi neutěšená, M23 okupuje města Goma a Bukavu, násilím odvádí mladé Konžany včetně dětí na frontu, dochází k poptávám civilistů, v okolí obou měst probíhají těžké boje. Obě strany konfliktu se dopouští válečných zločinů a násilí na civilistech. Systém humanitární pomoci je velmi omezený, ekonomická situace velmi špatná.

Ještě jednou srdečně děkujeme všem, kteří nám pomohli, a zvláště panu Čulíkovi za zveřejnění a podporu. Vaše pomoc sice nemůže změnit situaci na místě, ale dala naději a příležitost skupině talentovaných mladých lidi.
Grafik:  přebal alba Kivu Wimbo a obrázek na jednu z odměn pro přispěvatele, pozdrav z Bukavu od mladého kreslíře Gabriela Shamamby.

