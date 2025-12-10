ČR se propadla v indexu rovnosti. Česká ženská lobby předkládá vládě chybějící pilíře programu
Česká ženská lobby právě vydala zprávu reagující na čerstvá data Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE). Česká republika se v indexu rovnosti propadla na 25. místo z 27 zemí EU, což je nejhorší výsledek za poslední roky.
U příležitosti Dne lidských práv proto Česká ženská lobby předkládá Andreji Babišovi dokument „Vize pro rovnost žen a mužů“, který doplňuje zásadní oblasti chybějící v aktuálním návrhu programového prohlášení vlády. ČŽL tak reaguje na jeho veřejnou výzvu k zasílání podnětů.
Ve zprávě najdete mimo jiné sedm klíčových priorit pro období 2025–2029, včetně systémového řešení genderově podmíněného násilí, podpory sdílení péče mezi rodiči nebo kroků ke zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích.
Zde je tisková zpráva i dopis zaslaný Andreji Babišovi.
