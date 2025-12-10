Trump podruhé řekl, že Krym leží v oceánu
Tentokrát mluvil o Krymu v rozhovoru pro Politico. "Víte, jsem v srdci realitní makléř, že? Jsem velmi dobrý v realitách. Pokaždé, když se podívám na tuto mapu, říkám si: "Ó, Krym je tak krásný. Páni. Je obklopena oceánem ze všech čtyř stran. K hlavní části je jen malý kousek země. Krym je obrovský," řekl Trump.
V srpnu už americký prezident učinil podobné prohlášení, když během rozhovoru s novináři přirovnal Krym velikostí k americkému státu Texas, čímž jeho rozlohu značně přehnal. Podle něj v té době je Krym oblastí "velikosti Texasu nebo tak něco, uprostřed oceánu, a je nádherný". Ve skutečnosti rozloha Texasu přesahuje 695 000 čtverečních kilometrů, zatímco rozloha Krymu je asi 27 000 čtverečních kilometrů, což znamená, že americký stát je asi šestadvacetkrát větší než poloostrov.
Na jaře Trump uvedl, že v rámci dohody o urovnání na Ukrajině, kterou chce uzavřít, Krym "zůstane součástí Ruska". Později několikrát opakoval myšlenku nemožnosti vrátit poloostrov Ukrajině. Kopie amerického mírového plánu, která unikla do médií, tvrdila, že v rámci dohody budou Krym, stejně jako obě loutkové republiky v Donbasu, de facto uznány jako ruské, včetně Spojených států. Později, jak Trump uvedl, byl dokument upraven, ale nebylo specifikováno, která ustanovení byla změněna. Ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj je proti územním ústupkům. "Nemáme ani právní, ani morální právo to udělat." Podle něj Kyjev takovou právní možnost nemá – ani podle ukrajinského práva, ani podle mezinárodního práva. Ruské úřady opakovaně označovaly téma vlastnictví Krymu za uzavřené.
