Ukrajina vysvětlila, jak se jí podařilo zvrátit situaci v Kupjansku
10. 12. 2025
Podle Tregubova má Kupjansk dlouhodobě významné místo v ruských propagandistických příbězích a vojenské velení nepřítele se snažilo situaci prezentovat jako "příběh vítězství" a dokonce vydalo prohlášení o údajném dobytí města na začátku listopadu.
"Nakonec sám Putin prohlásil, že vše – Kupjansk už bylo obsazeno. V Kupjansku-Vuzlove je "obklíčeno" 15 ukrajinských praporů. Ale tehdy tato situace vůbec neodpovídala žádné realitě. A navíc se pohybovala přesně opačným směrem," řekl vedoucí komunikačního oddělení Skupiny společných sil.
Pokud Rusové na začátku listopadu "opravdu měli nějaké naděje", pak v polovině měsíce ukrajinské jednotky "velmi opatrně", ale "dokázaly situaci obrátit," řekl Tregubov.
"Vytlačte Rusy do severních oblastí, odřízněte je od zásob a začněte je tam pomalu ničit, likvidovat je. Právě když Putin začal tato prohlášení pronášet, situace na místě se v tu chvíli změnila na diametrálně opačnou. Situace na místě se změnila v past pro ruské vojáky. A to způsobilo takovou propast mezi deklarativním a skutečným," vysvětlil zástupce Skupiny společných sil.
Podle Tregubova okupanti "rozhodně" nekontrolují ani polovinu Kupjansku.
Také zdůraznil, že Rusové nemají schopnost efektivně přesunout posily do města.
"Bylo velmi účinné vytvořit kolem města zónu zabíjení a zničit ty, kteří se tam pokusí plazit s pomocí UAV," řekl Tregubov. "Ať už přivezou kolik přivedou, stejně se musíš nějak dostat do samotného města, že? A dron, je mu jedno, kolik lidí tam přijde, stejně ho zničí."
K situaci ve Vovčansku, Charkovské oblasti, Tregubov uvedl, že město bylo prakticky zničeno až do stavu "trosek".
Ruské jednotky zabírají významnou část, zatímco ukrajinské jednotky drží jižní část, shrnul šéf komunikačního oddělení Společné skupiny sil.
