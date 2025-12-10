Putin podepsal exekutivní příkaz o odvodu Rusů k vojenskému výcviku
10. 12. 2025
Podle dokumentu, který je na portálu právních informací, Rusové, kteří jsou v záloze, odcházejí na každoroční výcvikový tábor, jejichž organizace je svěřena vládě nebo orgánům jednotlivých subjektů Ruské federace.
Dekret, který vstupuje v platnost okamžitě, obsahuje dvě tajné klauzule označené "pro oficiální použití". Mají zaznamenávat počet občanů, kteří budou posláni do výcvikového tábora, a čas jejich povolání.
Vojenský výcvik v zimě je pro Rusko vzácnou praxí. Loni Putin podepsal dekret o jejich povolání v lednu poprvé po 20 letech. V roce 2024 byl podobný dekret podepsán 1. března, v roce 2023 10. května, v roce 2022 a v roce 2021 26. dubna, v roce 2020 29. června. Výcvikový tábor pro rok 2019 byl oznámen na konci února a konal se v březnu, zatímco tréninkový kemp 2004-18 začal v březnu a červnu.
V lednu se na počátku století pravidelně konaly výcvikové tábory a Putin obvykle podepsal dekret o jejich pořádání v jeden z posledních dnů roku.
Všichni ruští mladí lidé by měli být posláni na vojenský výcvik na šest měsíců, aby se připravili na rozsáhlou válku s NATO, uvedl dříve generálporučík Viktor Sobolev, člen Výboru pro obranu Státní dumy.
"Nemáme vycvičenou mobilizační rezervu k vedení rozsáhlé války, pokud ji NATO rozpoutá. Jeden z deseti lidí sloužil v armádě a devět z deseti lidí nesloužilo. Jakou rezervu si vytvoří? Všechno je třeba změnit: pro pořádání výcvikových táborů je nutné školit mladé lidi v systému DOSAAF," vysvětlil Sobolev.
Podle něj by "100 % mladých lidí" mělo mít specializaci na vojenskou registraci a musí být vyškoleno alespoň šest měsíců.
Zdroj v ruštině: ZDE
