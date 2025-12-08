Další kataklysmata v Trumpových USA
Zatímco rodiny po celé Americe čelí rostoucím nákladům, klesajícím výplatám a hrozící ztrátě dotací v rámci zákona o dostupném zdravotním pojištění, Donald Trump zahájil svůj den válkou proti jedné ze svých nejvěrnějších spojenkyň, když v nesouvislé onlinové tirádě zaútočil na Marjorie Taylor Greeneovou, čímž podtrhl krizi vládnutí na nejvyšších úrovních, píše Ben Meiselas.
Chaos vyvolalo vystoupení Greeneové v televizním pořadu 60 Minutes, kde obvinila prezidenta ze zrady hnutí MAGA a America First a naznačila, že „kryje síť obchodníků s dětmi“. Řekla také, že Trump je zodpovědný za výhrůžky smrtí, které nyní dostává.
Trump reagoval zuřivým příspěvkem, ve kterém Greeneovou nazval „odkopnutou“. Poté obrátil svůj hněv na korespondentku pořadu 60 Minutes Lesley Stahlovou a stěžoval si na její otázky z roku 2020 týkající se Ruska. Stížnost přišla i přesto, že Trump nadále opakuje argumenty Kremlu a prosazuje ruské plány na kapitulaci Ukrajiny.
Nejvíce ho rozzuřilo, že „nový majitel pořadu 60 Minutes, Paramount, povolil vysílání takovéto show“. Tvrdil, že stanice „NENÍ O NIC LEPŠÍ NEŽ STARÝ MAJITEL, který mi právě zaplatil miliony dolarů za FALEŠNÉ ZPRÁVY o vašem oblíbeném prezidentovi, MNĚ!“ Skončil požadavkem: „Tímto požaduji úplnou a naprostou omluvu... od Lesley Stahlové a pořadu 60 Minutes za její nesprávná a pomlouvačná tvrzení o Hunterově notebooku.“
Trump pokračoval v oslovování MTG jako „Marjorie ‚zrádkyně‘ Brownová“ a napsal, že „zelená se pod tlakem mění na hnědou!“ Jak všichni víme, nejlepší přezdívky jsou ty, které musíte pokaždé vysvětlovat, když je použijete. Samozřejmě jsem sarkastický. Trumpovo fňukání nad médii se odehrálo v době, kdy miliony Američanů čelí bezprostřední hrozbě pro svou ekonomickou bezpečnost.
Zatímco lidé žijí od výplaty k výplatě, zatímco dotace na zdravotní péči mají během několika dní zmizet a zatímco rodiny již zaznamenávají raketový nárůst pojistného na burzách zdravotnictví, prezident věnoval své ráno urážení svých vlastních příznivců, útokům na novináře a šíření konspiračních teorií.
Zároveň Trump oznámil, že „vydá výkonný příkaz“, který zruší státní zákony o regulaci umělé inteligence, s argumentem, že země potřebuje jednotný národní standard. Prezident ignoroval základní fakt, že výkonný příkaz není federálním zákonem. Kdyby Kongres chtěl regulovat AI na národní úrovni, učinil by tak v rámci legislativy, jako je například připravovaný zákon o národní obraně. Místo toho Trump, který vedl kampaň na téma „práva států“, nyní navrhuje předběhnout státní moc v jedné z nejdůležitějších technologických a ekonomických oblastí na světě.
K tomu dochází v době, kdy se zrychluje ztráta pracovních míst v důsledku AI, kdy obrovská datová centra vyčerpávají místní energetické sítě a zvyšují náklady domácností na energie a kdy komunity po celé zemi prosí o ochranná opatření. Trumpův přístup znamená deregulaci na základě dekretu, bez síly zákona nebo demokratického procesu. Chce, aby AI mohla řádit bez ohledu na jakékoli důsledky.
K dnešním zprávám přibyla nová zpráva od ProPublica, která odhalila důkazy, že se Trump dopustil přesně toho hypotečního podvodu, z něhož obvinil své politické oponenty. Podle ProPublica Trump v 90. letech během sedmi týdnů tvrdil, že dvě samostatné nemovitosti jsou jeho „hlavním bydlištěm“, i když žil v New Yorku a tyto nemovitosti byly využívány k pronájmu. Když ho reportéři požádali o komentář, Trump zavěsil.
Tento vzorec odráží předchozí soudní rozhodnutí: již byl shledán občanskoprávně odpovědným za obchodní podvod a trestně odsouzen za 34 trestných činů souvisejících s falšováním záznamů. Přesto nadále využívá ministerstvo spravedlnosti jako zbraň proti osobám, jako je newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová a demokratičtí členové Kongresu, kteří ho vyšetřovali.
A přesto nejvýbušnějším vývojem dnešního rána může být ten, který vzbudil nejméně pozornosti: zrychlující se snaha zahraničních státních investičních fondů, v čele se Saúdskou Arábií, Katarem a Spojenými arabskými emiráty, získat kontrolu nad Warner Bros., Discovery, včetně CNN. Nepřátelská nabídka na převzetí Paramountu se zdá být částečně vedena společností Affinity Partners Jareda Kushnera. Účast Trumpova zetě nebyla v původním oznámení Paramountu zmíněna, stejně jako role zahraničních vlád, které tuto akci financují.
Důsledky jsou ohromující. Rodina současného prezidenta by mohla těžit z akvizice podporované zahraničními subjekty, která by mohla uvést několik významných amerických mediálních subjektů pod vliv vlád spojených s Trumpem. Nejedná se o hypotetickou situaci. Tyto stejné skupiny již konsolidovaly významné části odvětví videoher a dalších zábavních aktiv. Jak uvedl ekonom David Rothschild, „korupce Trumpovy rodiny je řádově větší než cokoli jiného v historii USA“.
Navzdory tomu všemu Trumpova administrativa strávila dopoledne tím, že trvala na tom, že ekonomika vzkvétá. Poradci jako Kevin Hassett vychvalovali „pozitivní zprávy“ a „biliony dolarů“ v nových průlomových oznámeních, přičemž ignorovali skutečnou realitu Američanů, kteří čelí prudkému růstu úrokových sazeb, bilionovému obchodnímu přebytku Číny a kolapsu dostupnosti bydlení.
Mezitím se podle zpráv bohatství Donalda Trumpa Jr. během druhého Trumpova funkčního období zvýšilo z méně než 50 milionů dolarů na více než 300 milionů dolarů, a to díky kryptoměnám, investicím do umělé inteligence a zahraničním finančním subjektům.
