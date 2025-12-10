Miliony dětí a teenagerů přicházejí o přístup ke svým účtům v souvislosti se zavedením prvního zákazu sociálních médií na světě v Austrálii
10. 12. 2025
Účty uživatelů mladších 16 let musí být odstraněny z aplikací, které zahrnují TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch a Threads, na které se zákaz vztahuje
Austrálie zavedla jako první na světě zákaz sociálních médií pro uživatele mladší 16 let, což způsobilo, že miliony dětí a teenagerů ztratily přístup ke svým účtům.
Očekává se, že Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch a TikTok od středy podnikly kroky k odstranění účtů uživatelů mladších 16 let v Austrálii a zabránily těmto teenagerům v registraci nových účtů.
Platformy, které tento zákaz nedodrží, riskují pokuty až do výše 49,5 milionu dolarů.
Všechny uvedené platformy kromě X do úterý potvrdily, že zákaz budou dodržovat. Komisařka pro elektronickou bezpečnost Julie Inman Grantová uvedla, že nedávno jednala se společností X o tom, jak bude zákaz dodržovat, ale společnost zatím neinformovala uživatele o své politice.
Bluesky, alternativa k platformě X, v úterý oznámila, že také zakáže přístup osobám mladším 16 let, přestože eSafety hodnotí tuto platformu jako „nízkorizikovou“ vzhledem k malému počtu uživatelů (50 000 v Austrálii).
Děti strávily posledních několik týdnů prováděním kontrol věku, výměnou telefonních čísel a přípravou na deaktivaci svých účtů.
Australský generální ředitel a spoluzakladatel služby pro ověřování věku k-ID, Kieran Donovan, uvedl, že jeho služba provedla v posledních několika týdnech stovky tisíc kontrol věku. Službu k-ID využíval mimo jiné Snapchat.
Rodiče dětí, kterých se zákaz týkal, mají na tuto politiku různé názory. Jeden z rodičů řekl, že jejich 15letá dcera byla „velmi rozrušená“, protože „všichni její 14- až 15letí přátelé byli Snapchatem ověřeni jako 18letí“. Jelikož byla identifikována jako osoba mladší 16 let, obávali se, že „její přátelé budou i nadále používat Snapchat k komunikaci a organizování společenských akcí a ona bude vyloučena“.
Jiný rodič uvedl, že zákaz ho donutil naučit své dítě, jak porušovat zákon. „Ukázal jsem jí, jak fungují VPN a další metody obcházení věkových omezení,“ řekl. „Musel jsem jí založit vlastní účet YouTube pro dospělé a pomohl jsem jí obejít odhad věku TikToku a budu to dělat pokaždé, když to bude nutné.“
Jiní uvedli, že zákaz „nemůže přijít dost rychle“. Jeden z rodičů řekl, že jejich dcera byla „zcela závislá“ na sociálních médiích a zákaz „nám poskytuje podpůrný rámec, který ji udrží mimo tyto platformy“.
Australský premiér Anthony Albanese v nedělním komentáři uvedl: „Od začátku jsme si uvědomovali, že tento proces nebude stoprocentně dokonalý. Ale poselství, které tento zákon vysílá, bude stoprocentně jasné... Austrálie stanovila zákonný věk pro konzumaci alkoholu na 18 let, protože naše společnost uznává výhody takového přístupu pro jednotlivce i společnost.
„Skutečnost, že teenageři občas najdou způsob, jak se dostat k alkoholu, nesnižuje hodnotu jasného národního standardu.“
Průzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují, že dvě třetiny voličů podporují zvýšení minimálního věku pro používání sociálních médií na 16 let. Opozice, včetně její vůdkyně Sussan Ley, nedávno vyjádřila znepokojení nad tímto zákazem, a to navzdory tomu, že zákon prošel parlamentem a bývalý vůdce liberálů Peter Dutton jej podporoval.
Zákaz vzbudil celosvětovou pozornost a několik zemí, včetně Malajsie, Dánska a Norska, oznámilo, že přijmou vlastní zákaz. Evropská unie přijala usnesení o přijetí podobných omezení, zatímco mluvčí britské vlády řekl agentuře Reuters, že „pozorně sleduje přístup Austrálie k věkovým omezením“.
Inman Grantová konsttovala, že od čtvrtka bude zasílat oznámení platformám, na které se zákaz vztahuje, aby zjistila, jak probíhá jeho zavádění.
Regulační orgán bude muset posoudit, zda platformy přijímají přiměřená opatření. Pokud ne, může danou platformu předvolat k soudu a požadovat pokuty.
Zákaz bude nezávisle vyhodnocen akademickou poradní skupinou, která prozkoumá jeho krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dopady.
„Bude se zabývat přínosy v průběhu času, ale také nechtěnými důsledky,“ uvedl Inman Grant.
Mezi potenciálními nezamýšlenými důsledky, které budou vyšetřovány, je například to, zda se děti přesouvají do „temnějších oblastí internetu“, učí se obcházet zákazy pomocí VPN nebo přecházejí na jiné platformy.
Teenageři na Snapchatu, kterých se zákaz týkal, před uzavřením svých účtů veřejně sdíleli svá mobilní čísla ve svých profilech.
Mluvčí Snapchatu uvedl, že platforma chápe, že nezletilí do 16 let jsou zákazem zklamáni, ale „důrazně doporučuje všem teenagerům, kteří používají Snapchat, aby veřejně nesdíleli své osobní kontaktní údaje“.
Inman Grantová uvedla, že zaslala oznámení 15 firmám, které původně nebyly do zákazu zahrnuty, a požádala je, aby samy posoudily, zda by měly být.
