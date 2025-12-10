RSF: I v roce 2025 zabil Izrael rekordně nejvíce novinářů na světě
Téměř polovina novinářů zabitých v tomto roce po celém světě byla zabita izraelskými silami v Gaze.
Podle zprávy organizace Reportéři bez hranic (RSF) zabil Izrael v roce 2025 více novinářů než jakákoli jiná země.
Izraelské síly, které vedou genocidní válku v Gaze, jsou zodpovědné za smrt 29 palestinských reportérů, uvedla RSF ve své výroční zprávě zveřejněné v úterý. Izrael byl již třetím rokem v řadě označen touto nevládní organizací za největšího vraha novinářů.
Celkově bylo letos po celém světě zabito 67 novinářů, o jednoho více než v roce 2024.
Report finds Israeli attack in Gaza responsible for nearly half of journalists killed worldwide in 2025 | @thebenkroll https://t.co/odKhl1pH5G— Haaretz.com (@haaretzcom) December 9, 2025
„K tomuto vede nenávist vůči novinářům!“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel RSF Thibaut Bruttin. „Letos vedla ke smrti 67 novinářů – ne náhodou a nebyli to náhodné oběti. Byli zabiti, protože se zaměřili na svou práci.“
Bruttin za tento nárůst vinil „selhání“ mezinárodních organizací při ochraně novinářů v ozbrojených konfliktech, což je podle něj důsledkem globálního úpadku „odvahy vlád“.
„Novináři neumírají – jsou zabíjeni,“ řekl.
Mexiko bylo druhou nejnebezpečnější zemí na světě pro novináře, kde bylo v uplynulém roce zabito devět novinářů.
Podle RSF jsou dalšími vysoce nebezpečnými zeměmi pro reportéry válkou zpustošená Ukrajina, kde byli v roce 2025 zabiti tři novináři, a Súdán, kde byli letos zabiti čtyři novináři.
RSF také zaznamenává počet novinářů uvězněných za svou práci. Čína je s 121 reportéry za mřížemi největším pachatelem. Rusko (48) a Myanmar (47) jsou dalšími nejrepresivnějšími zeměmi.
K 1. prosinci 2025 bylo ve 47 zemích zadržováno 503 novinářů.
Zpráva také zjistila, že 135 novinářů je pohřešováno v 37 zemích a dalších 20 je v současné době drženo jako rukojmí.
Podle organizace na ochranu svobody tisku bylo 43 % z 67 novinářů, kteří zemřeli v posledních 12 měsících, zabito izraelskou armádou v obléhaném pásmu Gazy.
Nejsmrtelnějším jednotlivým útokem v enklávě byl „dvojitý úder“ na nemocnici na jihu Gazy 25. srpna, při kterém bylo zabito pět novinářů, včetně fotografa Al Jazeery Mohammada Salamy, jakož i spolupracovníků agentur Reuters a Associated Press.
Podle údajů monitorovacího webu Shireen.ps, pojmenovaného po novinářce Al Jazeery Shireen Abu Akleh, která byla v roce 2022 zastřelena izraelskými silami na okupovaném Západním břehu, bylo během 26 měsíců genocidní války v Gaze izraelskými útoky zabito téměř 300 novinářů a pracovníků médií, což představuje přibližně 12 novinářů měsíčně.
