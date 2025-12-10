USA trvají na tom, aby Ukrajina kapitulovala v Donbasu
10. 12. 2025
Podle něj "Američané trvají na tom", že Kyjev musí "tím nebo oním způsobem" odejít z regionu a předat Rusku území, která nemůže obsadit. Ukrajina je kategoricky proti, zdůrazňuje, že současná frontová linie by měla být zohledněna při uzavírání míru. Spojené státy však nadále tlačí a snaží se dohodu urychlit. "Američané jednají jednoduše: Rusko požaduje, aby se Ukrajina vzdala území, a stále přemýšlí, jak toho dosáhnout," uvedl představitel.
V současnosti ovládají Ozbrojené síly Ukrajiny asi 30 % Donbasu, včetně Kramatorska a Slavjanska, kde žije více než 100 tisíc lidí. Kyjev opakovaně prohlásil, že územní ústupky jsou v rozporu s ústavou a že Rusko, které by obdrželo celý region, jej využije jako odrazový můstek pro nové dobytí. 8. prosince ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že účastníci mírových jednání "nemají na Donbas jednotný názor".
V srpnu uvedl, že Rusku bude trvat asi čtyři roky, než region zcela obsadí. "Proto je důležité, jak se Amerika bude chovat – jako prostředník, nebo se přikloní k Rusům?" řekl evropský představitel a dodal, že Ukrajina také čeká na jasnost ohledně toho, jaké bezpečnostní záruky jsou Spojené státy připraveny poskytnout.
Původní verze Trumpova mírového plánu předpokládala, že Krym a Donbas budou de facto uznány jako ruské a oblasti Záporoží a Cherson budou vymezeny podél linii kontaktu. Současně se Ozbrojené síly Ukrajiny stáhnou z neokupované části Doněcké oblasti, která je prohlášena za neutrální demilitarizovanou nárazníkovou zónu a převedena pod kontrolu Ruska.
Poté probíhala jednání mezi Spojenými státy a Ukrajinou v Ženevě, kde Kyjev odmítl územní ústupky. Plán byl upraven a předložen Rusku, ale prezidentu Vladimiru Putinovi nevyhovoval. Putin kromě předání Donbasu požadoval mezinárodní uznání okupovaných území. Existují významná tvrzení o dokumentu, uvedl v neděli asistent hlavy státu Jurij Ušakov. Poznamenal, že některé otázky týkající se Ukrajiny vyžadují, aby Američané "radikálně změnili své doklady".
Dne 4. prosince Putin prohlásil, že Rusko získá Donbas "v každém případě". Dříve požadoval, aby Kyjev stáhl vojska z regionu, a zdůraznil, že bez toho válka neskončí.
Předání Donbasu Rusku, i když se mu jej nepodařilo plně obsadit ani za deset let okupace, ani od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022, způsobí rozkol v ukrajinské společnosti, pro což je takový scénář "naprosto nepřijatelný", varoval předseda Výboru pro mezinárodní záležitosti Nejvyšší rady Oleksandr Merežko. Podle jeho názoru to Putin chápe a proto tuto myšlenku nadále prosazuje, aby "podkopal vnitřní jednotu" na Ukrajině. "Nemluvíme o rozšiřování území Ruska, ale o pokusu zničit nás zevnitř," zdůraznil Merežko.
