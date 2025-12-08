Odbory hájí oligarchy, zaměstnavatelé hájí zaměstnance
8. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Prostě když jsem viděl na Facebooku graf, který sdílí šéf ČMKOS Středula, tedy jak skvěle roste minimální mzda (ostatně lidé mu tam rozhořčeně nadávají), musel jsem si vybavit tohle prohlášení z května letošního roku:
„Navýšení platů ve veřejné sféře? Situace je neúsnosná, tarify začínají na částce 13 540 korun, říká šéf zaměstnavatelů. Bavíme se o zhruba 330 tisících zaměstnancích. Jsou to úředníci a pak techničtí, dělničtí, administrativní pracovníci v sociálních službách nebo ve zdravotnictví. Jsou to i nepedagogičtí pracovníci, vysvětluje Jiří Horecký.“
Ostatně proč za inflace klesly tak brutálně reálné mzdy? Stávkovalo se? Mnohé firmy měly rekordní zisky. Celkem na inflaci firmy vydělaly sto padesát miliard a zaměstnanci měli historický pokles mezd. Tři sta miliard odchází každý rok za hranice, přičemž velká část toho mohla zůstat ve mzdách (včetně zdravotního, sociálního, spotřeby domácností). Co udělaly odbory pro to, aby tu třeba těch sto dvě stě miliard zůstalo? Nic.
Zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz/navyseni-platu-ve-verejne-sfere-situace-je-neusnosna-tarify-zacinaji-na-castce-9512017
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-proc-kazdy-rok-mizi-300-miliard-za-hranice-cesi-jeste-nesplnili-domaci-ukol-252712
299
Diskuse