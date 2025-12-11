O nenažranosti některých českých firem
11. 12. 2025 / Albín Sybera
čas čtení 1 minuta
Takové AVE CZ Daniela Křetínského a Karla Pražáka umí naplnit skládku nezpoplatnitelným odpadem na 111% (kam se na to hrabe Švandrlíkův hrabě Šternberk se svým plněním plánu v Černých baronech).
Nenažranost AVE stranou, to masivní okrádání státu především ukazuje jak si ty největší české firmy v oboru dokáží naprosto zprivatizovat celá klíčová odvětví.
V odpadovém hospodářství v minulé dekádě to mj znamenalo, aby celé dva resorty financí (resp celní správa) a životního prostředí kolektivně předstírali, že se poplatky ze skládkovného vybírají jenom symbolicky pro forma na papíře.
První komentáře, které se k tomu objevovaly na BL skoro před více jak osmi lety, to schytávaly za svou údajnou zaujatost proti volnému podnikatelskému prostředí v Česku.
A to je jenom jedna kauza, která se díky mimořádnému počinu bývalého starosty Čáslavi Vítězslava Málka, dostala až před soudy.
V české energetice a médiích se dá dnes hovořit o nové vlně pozornosti, kterou na tahle klíčová odvětví upoutal Pavel Tykač převzetím Mafry a svou další ofenzívou proti “levičáctví,” (které v české politice a médiích prakticky neexistuje), ale kde se realita za éry vlády Petra Fialy mohla těšit docela pohodlnému závětří.
