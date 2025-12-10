Syntetické chemikálie v potravinovém systému způsobují zdravotní náklady ve výši 2,2 bilionu dolarů ročně, uvádí zpráva
10. 12. 2025
Vědci vydávají naléhavé varování ohledně chemikálií, které způsobují rakovinu a neplodnost a poškozují životní prostředí
Vědci vydali naléhavé varování, že některé syntetické chemikálie, které pomáhají podporovat současný potravinový systém, vedou ke zvýšení výskytu rakoviny, poruch neurovývoje a neplodnosti a zároveň narušují základy globálního zemědělství.
Zdravotní zátěž způsobená ftaláty, bisfenoly, pesticidy a „věčnými chemikáliemi“ Pfas činí až 2,2 bilionu dolarů ročně – což je zhruba stejně jako zisky 100 největších veřejně obchodovaných společností na světě, uvádí zpráva zveřejněná ve středu.
Většina škod na ekosystému zůstává neoceněna, ale i při úzkém výpočtu ekologických dopadů, zohledňujícím zemědělské ztráty a splnění bezpečnostních norem pro PFAS a pesticidy, vyplývá další náklad ve výši 640 miliard dolarů. Existují také potenciální důsledky pro demografii lidstva. Zpráva dospěla k závěru, že pokud bude expozice endokrinním disruptorům, jako jsou bisfenoly a ftaláty, pokračovat současným tempem, mohlo by mezi lety 2025 a 2100 dojít k poklesu počtu narozených dětí o 200 až 700 milionů.
Zpráva je dílem desítek vědců z organizací, jako jsou Institut preventivního zdraví, Centrum pro environmentální zdraví, Chemsec a různé univerzity v USA a Velké Británii, včetně University of Sussex a Duke University. Vedl ji hlavní tým společnosti Systemiq, která investuje do podniků zaměřených na plnění cílů udržitelného rozvoje OSN a Pařížské dohody o změně klimatu.
Autoři uvedli, že se zaměřili na čtyři zkoumané typy chemických látek, protože „patří mezi nejrozšířenější a nejlépe studované na světě a existují spolehlivé důkazy o jejich škodlivosti pro lidské zdraví a ekologii“.
Jeden z členů týmu, Philip Landrigan, pediatr a profesor globálního veřejného zdraví na Boston College, označil zprávu za „varovný signál“. Uvedl: „Svět se opravdu musí probudit a něco udělat s chemickým znečištěním. Tvrdím, že problém chemického znečištění je stejně závažný jako problém změny klimatu.“
Expozice lidí a ekosystémů syntetickým chemikáliím prudce vzrostla od konce druhé světové války, přičemž výroba chemikálií se od 50. let 20. století zvýšila více než 200krát a na globálním trhu je v současné době více než 350 000 syntetických chemikálií.
Před třemi lety vědci ze Stockholm Resilience Centre (SRC) dospěli k závěru, že chemické znečištění překročilo „planetární hranici“, bod, kdy změny způsobené člověkem vytlačily Zemi mimo stabilní prostředí posledních 10 000 let, období, ve kterém se vyvinula moderní lidská civilizace.
Na rozdíl od léčiv existuje jen málo ochranných opatření, která by testovala bezpečnost průmyslových chemikálií před jejich uvedením do používání, a jejich účinky jsou po uvedení do používání jen málo monitorovány. U některých z nich bylo zjištěno, že jsou katastrofálně toxické pro lidi, zvířata a ekosystémy, což vede k tomu, že náklady hradí vlády.
Tato zpráva hodnotí dopad čtyř skupin syntetických chemikálií, které jsou endemické v globální produkci potravin. Ftaláty a bisfenoly se běžně používají jako přísady do plastů, v obalech potravin a jednorázových rukavicích používaných při přípravě potravin.
Pesticidy jsou základem průmyslového zemědělství, kde velkoplošné monokulturní farmy stříkají tisíce litrů na plodiny, aby eliminovaly plevel a hmyz, a mnoho plodin je ošetřeno po sklizni, aby si zachovaly čerstvost.
Pfas se používají v materiálech přicházejících do styku s potravinami, jako je mastnotě odolný papír, krabice na popcorn a kartony na zmrzlinu, ale také se hromadí v životním prostředí do takové míry, že se dostávají do potravin prostřednictvím kontaminace ovzduší, půdy a vody.
Všechny byly spojeny s škodlivými účinky, včetně narušení endokrinního systému (hormonálního systému), rakoviny, vrozených vad, mentálního postižení a obezity.
Landrigan uvedl, že během své dlouhé kariéry v oblasti dětského veřejného zdraví zaznamenal změnu v podmínkách ovlivňujících děti. „Počet onemocnění a úmrtí způsobených infekčními chorobami, jako jsou spalničky, spála nebo černý kašel, výrazně poklesl,“ řekl. „Naopak došlo k neuvěřitelnému nárůstu výskytu nepřenosných nemocí. Samozřejmě neexistuje jediný faktor, který by za tím stál... ale důkazy jasně ukazují, že rostoucí expozice stovkám, možná dokonce tisícům průmyslově vyráběných chemikálií je velmi důležitou příčinou nemocí u dětí.“
Landrigan uvedl, že nejvíce ho znepokojují „chemikálie, které poškozují vyvíjející se mozek dětí, a tím je činí méně inteligentními, méně kreativními a méně schopnými přispívat společnosti po celý svůj život“.
„A druhou skupinou chemikálií, která mě opravdu znepokojuje, jsou chemikálie narušující endokrinní systém,“ dodal. „Klasickým příkladem je bisfenol, který se dostává do těla lidí v každém věku, poškozuje játra, mění metabolismus cholesterolu a vede ke zvýšení hladiny cholesterolu v séru, zvýšení obezity, zvýšení cukrovky a u vnitřních orgánů ke zvýšení výskytu srdečních onemocnění a mrtvice.“
Na otázku, zda se zpráva mohla zabývat i jinými skupinami chemických látek než těmi, které byly studovány, Landridge odpověděl: „Řekl bych, že jsou to jen špička ledovce. Patří mezi velmi malý počet chemikálií, možná 20 nebo 30 chemikálií, o kterých máme skutečně spolehlivé toxikologické informace.
Diskuse