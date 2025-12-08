Izraelské sledování se zaměřuje na USA a spojence na společné základně, kde se plánuje pomoc a bezpečnost v Gaze
8. 12. 2025
Izraelští agenti provádějí rozsáhlé sledování amerických sil a spojenců umístěných na nové americké základně na jihu země, konstatují zdroje informované o sporech ohledně otevřeného a skrytého nahrávání schůzek a diskusí.
Rozsah shromažďování zpravodajských informací v Civilně-vojenském koordinačním centru (CMCC) vedl velitele základny, generálporučíka Patricka Franka, k tomu, aby povolal svůj izraelský protějšek a sdělil mu, že „nahrávání musí přestat“.
Zaměstnanci a návštěvníci z jiných zemí také vyjádřili obavy ohledně nahrávání Izraelem uvnitř CMCC. Někteří byli požádáni, aby se vyhýbali sdílení citlivých informací kvůli riziku, že by mohly být shromažďovány a zneužity.
Americká armáda se k izraelským sledovacím aktivitám odmítla vyjádřit. Izraelská armáda se k Frankově požadavku na zastavení nahrávání také odmítla vyjádřit a poznamenala, že rozhovory uvnitř CMCC nejsou utajované.
„IDF dokumentuje a shrnuje schůzky, kterých se účastní, prostřednictvím protokolů, jak to dělá každá profesionální organizace tohoto druhu transparentním a dohodnutým způsobem,“ uvedla izraelská armáda v prohlášení.
„Tvrzení, že IDF shromažďuje informace o svých partnerech na schůzkách, kterých se IDF aktivně účastní, je absurdní.“
CMCC bylo zřízeno v říjnu za účelem monitorování příměří, koordinace pomoci a vypracování plánů pro budoucnost Gazy v rámci 20bodového plánu Donalda Trumpa na zastavení války. Obří kopie tohoto dokumentu jsou vystaveny po celé budově.
Vojáci tam umístění měli za úkol podporovat zvýšení dodávek základních potřeb do Gazy, což bylo součástí dohody.
Izrael pravidelně zabraňoval dodávkám potravin, léků a dalších humanitárních potřeb do Gazy. Úplná blokáda letos v létě uvrhla části území do hladomoru.
Když CMCC zahájilo činnost, americká a izraelská média informovala, že Izrael předává pravomoc nad tím, co vstupuje na území, americké armádě.
Dva měsíce po uzavření příměří má Washington podle jednoho amerického úředníka značný vliv, ale Izrael si udržuje kontrolu nad hranicemi Gazy a nad tím, co vstupuje na území.
„Nepřebrali jsme [pomoc],“ řekl pod podmínkou anonymity. „Jedná se o integraci. Je to jako ruka v rukavici. Oni ([Izraelci] zůstávají rukou a CMMC se stalo rukavicí na té ruce,“ řekl úředník.
Mezi americkými silami nasazenými v CMCC byli logističtí experti se zkušenostmi s přírodními katastrofami nebo vyškolení k hledání zásobovacích tras v nepřátelském terénu.
Přijeli s odhodláním zvýšit tok pomoci, ale brzy zjistili, že izraelská kontrola zboží vstupujícího do Gazy je větší překážkou než technické proiblémy. Během několika týdnů jich několik desítek odešlo.
Diplomaté tvrdí, že diskuse v CMCC byly zásadní pro přesvědčení Izraele, aby upravil seznamy dodávek, které jsou zakázány nebo omezeny pro vstup do Gazy z důvodu, že jsou „dvojího užití“ nebo by mohly být použity pro vojenské i humanitární účely. Patří mezi ně základní věci, jako jsou tyče na stany a chemikálie potřebné pro čištění vody.
Nizozemský ministr zahraničí David van Weel uvedl, že byl v CMCC informován o „jedné z překážek dvojího užití, která byla v důsledku [tamních] rozhovorů odstraněna“.
CMCC sdružuje vojenské plánovače z USA, Izraele a dalších spojeneckých zemí, včetně Velké Británie a Spojených arabských emirátů.
K diskusi o dodávkách pomoci a budoucnosti území byli přizváni také diplomaté vyslaní do Izraele a okupované Palestiny a humanitární organizace působící v Gaze.
Trumpův plán uznává palestinské aspirace na vlastní stát a zavazuje se poskytnout Palestincům místa v dočasné správě, ale ti jsou z CMCC zcela vyloučeni.
Žádní zástupci palestinských civilních nebo humanitárních organizací ani palestinské samosprávy, kteří jsou tam umístěni, nebyli pozváni k účasti na diskusích.
Dokonce i snahy o zapojení Palestinců do rozhovorů prostřednictvím videohovorů byly opakovaně přerušeny izraelskými úředníky, uvedly zdroje zapojené do diskusí nebo informované o nich.
Vojenské plánovací dokumenty USA se vyhýbají jakémukoli použití slov Palestina nebo Palestinci a místo toho označují obyvatele území jako „Gazaňany“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu představil CMCC jako čistě bilaterální projekt. V prohlášení vydaném po návštěvě základny minulý měsíc popsal centrum jako „společné izraelsko-americké úsilí“ a nezmínil žádné další partnery. Oficiální fotografie z návštěvy zachycovaly pouze Izraelce a Američany.
CMCC sídlí v několikapatrové budově v průmyslové zóně Kiryat Gat, nenápadném městě asi 20 km od hranic s Gazou.
Dříve ji využívala Gaza Humanitarian Foundation, jejíž místa pro distribuci potravin se stala smrtící pastí pro stovky Palestinců. V suterénu jsou stále naskládány některé značkové produkty dnes již neexistující GHF.
Izraelci a Američané mají každý jedno patro a jsou zde také kanceláře pro klíčové spojence.
Interiér působí jako dystopický startup. Obrovská hlavní hala bez oken je pokryta umělým trávníkem a skupiny bílých tabulí rozdělují podlahovou plochu na neformální zasedací místnosti, kde se vojáci mísí s diplomaty a humanitárními pracovníky.
S americkými vojáky přišel i jazyk amerických korporací. Palestinci v Gaze jsou někdy označováni jako „koncoví uživatelé“ a některé týmy používají k usměrňování svých snah bezcitné mnemotechnické pomůcky.
„Wellness středy“ se zaměřují na obnovu nemocnic v Gaze, které jsou terčem neustálých útoků, a škol, které již dva roky nefungují.
„Žíznivé čtvrtky“ jsou určeny pro veřejné služby, v místě, kde byly zabity děti při pokusu o získání vody a kde nedostatek hygienických zařízení šíří nemoci.
Mnoho diplomatů a humanitárních pracovníků je velmi opatrných, pokud jde o CMCC.
Obávají se, že centrum porušuje mezinárodní právo, vylučuje Palestince z plánování jejich vlastní budoucnosti, funguje bez jasného mezinárodního mandátu a mísí vojenskou a humanitární práci.
Obávají se však také, že pokud se centra nezúčastní, diskuse o budoucnosti Gazy zůstanou výhradně v rukou Izraele a nově příchozích amerických vojenských plánovačů, kteří mají velmi malé znalosti o Gaze nebo širším politickém kontextu, na který se snaží ovlivnit.
Navrhnout abstraktní budoucnost pro Gazu v politickém vakuu, které vylučuje Palestince, se zdálo být mnohem jednodušší než předchozí pokusy o vyjednávání. Není jasné, kolik z plánování provedeného v CMCC bude v Gaze otestováno.
Izrael tvrdí, že příměří nepřejde do další fáze, dokud nebude Hamás demilitarizován, a ani USA, ani jejich spojenci nemají plán, jak dosáhnout něčeho, co izraelské jednotky nedokázaly ani po dvou letech brutálních útoků. Vyšetřovací komise OSN letos zjistila, že Izrael se v Gaze dopouští genocidy, stejně jako řada humanitárních organizací.
