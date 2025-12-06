Channel 4 News: Je Západ v plamenech?
6. 12. 2025
"Ben Hodges: Myslím, že Evropa by měla především zajistit, aby Ukrajina neprohrála, a za druhé, měla by být připravena, protože pokud Ukrajina prohraje, velmi brzy dojde k plnohodnotné válce mezi Ruskem a Evropou."
Moderátor, Channel 4 News, sobota 6. prosince 2025: Rusko přes noc zaútočilo na Ukrajinu, letouny NATO se připravují na boj, obávajíce se vpádů, mírové rozhovory na Floridě se dostaly do slepé uličky a Amerika se oficiálně odvrátila od Evropy.
Je Západ v plamenech?
Donald Trump si možná bude tento týden pamatovat kvůli své mírové ceně FIFA, ale evropští lídři, včetně těch z Maďarska a Kyjeva, si ho možná budou pamatovat jako týden, kdy Amerika oficiálně oslabila svůj bezpečnostní závazek vůči svým kdysi nejbližším přátelům v Evropě.
Národní bezpečnostní strategie vyjadřuje to, čeho se mnozí obávali: že Trumpa více rozčiluje EU než agresivní Rusko, že americká administrativa považuje zvolené evropské vlády za nedemokratické, považuje jejich kdysi otevřenou imigrační politiku za existenční nebezpečí a otevřeně podporuje jejich populistické rivaly. Proč?
V teple Floridy ukrajinští představitelé pokračují v jednáních s americkými vyjednavači o plánu na ukončení války. Obě strany se shodují, že jakýkoli pokrok směrem k dohodě závisí na ochotě Ruska prokázat odhodlání k míru. Ale doma, v kruté zimě, Ukrajinci zažili další noc rozsáhlých ruských útoků dronů a raket na energetická zařízení. Zde je Jonathan Rugman:
(Niže je český překlad, na videu dole vpravo si však můžete zakliknout české titulky)
Reportér: Severně od Kyjeva, následky ruského útoku. Moskva přes noc vyslala přes 700 dronů a raket na cíle po celé Ukrajině, což zřejmě potvrzuje, že jakákoli dohoda o míru je stále v nedohlednu. Diplomacie se tento týden rozhodně zintenzivnila, ale mnoho Ukrajinců si myslí, že Vladimir Putin neustoupí, ale vezme si vše, co může.
Ukrajinka: Naléhavě potřebujeme pomoc ve formě zbraní, aby se svět sjednotil, aby nám svět pomohl, aby nás vyslyšel, aby nás pan Trump vyslyšel, aby pochopil, že je podváděn, že je veden k iluzím. S Ruskem se nedá vyjednávat. Není to země, která by ustoupila.
Reportér: Možná je dnes Den ozbrojených sil Ukrajiny, ale jsou to Rusové, kdo postupují vpřed, poté co minulý měsíc obsadili odhadem 200 čtverečních mil, což Vladimira Putina povzbudilo, aby se držel svých tvrdých územních požadavků, zatímco prezident Zelenskyj pokračuje v mobilizaci své válkou unavené země.
Zelenskyj: Drazí Ukrajinci, pouze díky skutečně silným lidem jsou národy silné a pouze silné národy se na zemi uchovají. Ukrajina se určitě uchová, protože nepochybujeme o vaší síle.
Reportér: Dnes ráno se Ukrajinci v kyjevském metru opět schovávali před ruským leteckým útokem, zatímco ukrajinští představitelé na daleké Floridě jednali s Američany a snažili se, aby nebyli donuceni k územním ústupkům, ale zároveň se snažili nerozzlobit prezidenta Trumpa, jehož nejnovější strategie národní bezpečnosti již Rusko nepopisuje jako protivníka, zatímco nálada tady v podzemí byla stejně ponurá.
"Rusko prostě nepřestane, dokud nás nezničí. To je můj názor. A myslím, že tak to bude pokračovat. Jejich plánem je zničit nás jako národ."
Reportér: Nedaleko ukrajinského hlavního města Rusové zasáhli depo, které obsluhuje příměstské vlaky, aby i ti, kteří jsou daleko od vojenské fronty, pocítili dopady této války. Američané tento víkend vyzývají Rusy, aby prokázali to, co popisují jako vážný závazek k dlouhodobému míru, i když zatím rozhodně nic takového se nenaznačuje.
Moderátor: Hovořil jsem s Benem Hodgesem, bývalým velitelem americké armády v Evropě, a Kurtem Volkerem, který působil jako zvláštní zástupce prezidenta Trumpa pro Ukrajinu. Nejprve jsem se zeptal, jak alarmující je, že se Amerika tímto dokumentem zdá být odvracející se od Evropy.
Ben Hodges: Myslím, že nejšťastnějším člověkem na světě v souvislosti s tímto dokumentem je Vladimir Putin, protože tato strategie předává Evropu do sféry vlivu Ruska. A to je nyní veřejně známá věc. Nejsou v tom žádné nuance. Je to veřejně známá věc. A myslím, že Evropa by měla především zajistit, aby Ukrajina neprohrála, a za druhé, měla by být připravena, protože pokud Ukrajina prohraje, velmi brzy dojde k plnohodnotné válce mezi Ruskem a Evropou.
Moderátor: Způsob, jakým to formulujete, Bene Hodgesi, zní historicky a je to alarmující. Je to tak?
Ben Hodges: No, historicky z hlediska amerického selhání, kdy se obracíme zády nejen k našim spojencům z více než 80 let, ale také škodíme sami sobě. Chci říct, že po všechny ty roky nám naši evropští spojenci poskytovali přístup k základnám, sdílení zpravodajských informací. Sloužili jsme společně na mnoha různých bojištích. Stáli jsme bok po boku v diplomatických kruzích. A teď je to obrovský prostředníček, který tato administrativa ukazuje Evropě. Je pochopitelné, že prioritou je ochrana vlasti v západní hemisféře a Indo-Pacifiku. To není nic nového. Nové je to, že jde jasně o sféry vlivu a že pro Trumpovu administrativu už Evropa nebude mít takový strategický význam.
Moderátor: Kurte Volkere, souhlasíte?
Kurt Volker: No, ne úplně, což je překvapivé, protože Ben a já se obvykle vždy shodneme. Ale v tomto případě si myslím, že Evropa je pro Spojené státy důležitá, protože chtějí Evropu změnit. Chtějí exportovat politickou ideologii MAGA do Evropy a vidět, jak se Evropa tímto směrem vyvíjí. Evropu tak nějak vnímají jako součást americké domácí politiky. Bojujeme tam také americké domácí politické bitvy, což mě nutí dívat se na celý tento dokument poněkud skepticky. Není to opravdu žádná strategie. Je to spíše politický traktát MAGA o tom, jak by podle nich měl svět vypadat, což ve skutečnosti neodpovídá tomu, jak svět skutečně vypadá. Také si nemyslím, že to bude mít velký dopad. Trumpova administrativa je Trumpova administrativa, jak ji známe. Známe ji, žijeme s ní už rok. Připadá mi to jako ohřátá verze mnichovského projevu J. D. Vance, který samozřejmě neměl žádný vliv na politiku.
Moderátor: Dobře, ale kodifikuje postoje, které jsme v posledních deseti měsících slyšeli od vysokých představitelů americké administrativy. A jen si kladu otázku, zda v konkrétní otázce Ruska a Ukrajiny to v podstatě nehází Ukrajinu pod ruský autobus, a tím nás v Evropě činí mnohem zranitelnějšími vůči ruským vpádům? Kurte.
Kurt Volker: Dokument nic neřeší a v mnoha věcech je velmi vágní. Hovoří o významu Evropy a o tom, že chce, aby Evropa byla opět velká. Hovoří o ukončení války na Ukrajině, abychom mohli pokračovat v její obnově a zajistit, že bude suverénním, nezávislým státem. Ale neposkytuje žádnou strategii, jak toho dosáhnout. Neříká, zda bychom měli Ukrajinu podporovat, nebo ne. O Evropě hovoří pouze v souvislosti s poskytováním pomoci Ukrajině. Kromě toho musí Evropa více investovat do obrany, posílit se a projevit větší vůdčí roli ve svém regionu, s čímž by vlastně mnoho Evropanů souhlasilo. Takže bych si s tím nedělal starosti. A myslím si, že pokud budeme tento rozhovor vést za rok, nebude to památný dokument.
Moderátor: Bene Hodgesi, myslíte si tedy, že míč je v tuto chvíli opravdu na straně Ruska? Oni si myslí, že vyhrávají. Putin v podstatě neupustil od žádných červených čar. Jednání pokračují, ale zdá se, že jde stejně tak o vydělávání peněz jako o nastolení míru. Má Rusko navrch?
Ben Hodges: Za prvé, tento dokument mě velmi znepokojuje. Kurt má samozřejmě pravdu, že dokument sám o sobě obvykle v žádné vládě nevyvolává velké vzrušení ani nepůsobí jako katalyzátor velkých změn, ale zachycuje náladu, jak tato vláda vnímá sama sebe a ostatní svět. A proto jsem tak znepokojen, protože když to dáte do souvislosti s nedávnými událostmi, kdy vláda v podstatě opouští Ukrajinu, jejím výchozím bodem bylo 28 bodů napsaných Ruskem. Takzvaný mírový plán, který je čímkoliv jiným než mírovým plánem. Tento dokument neříká nic o Rusku jako o hrozbě, což přesně odpovídá všemu, co Trumpova administrativa za poslední rok řekla a udělala. Čas běží a obvykle nejsem v těchto věcech alarmista, ale teď, dokud je Vladimir Putin vázán na Ukrajině, dokud Ukrajinci ničí jeho armádu, je méně pravděpodobné, že bude schopen přímo zaútočit konvenčními silami na ostatní Evropu. Ale pokud Ukrajina selže, bude to proto, že jsme všichni společně selhali. A pak určitě dojde ke konfliktu v ostatní Evropě. Jedním z příkladů je neschopnost, neochota postavit se ruským operacím v šedé zóně. Kremlu jsme neuložili žádné sankce. A tento dokument je podle mě signálem Kremlu, aby pokračoval.
Moderátor: Opravdu zajímavé. Bene Hodgesi, Kurte Volkere, děkuji vám oběma.
Francouzský prezident Macron oznámil, že v pondělí odcestuje do Londýna, kde se setká s prezidentem Zelenským, německým kancléřem Friedrichem Merzem a sirem Keirem Starmerem. Macron uvedl, že lídři zhodnotí situaci a jednání v rámci zprostředkování USA.
