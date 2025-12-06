Izraelský dron pronásledoval a zabil 70letou palestinskou ženu a jejího syna
V sobotu odpoledne došlo k potvrzenému útoku izraelské kvadrokoptéry, která pronásledovala 70letou ženu a jejího 25letého syna, když se procházeli v oblasti asi 1 km od „žluté linie“ – hluboko v Gaze.
Byli pronásledováni dronem, který na ně vystřelil a oba zabil. Byli ponecháni na místě, aby vykrváceli, a nikdo z okolí se k nim nemohl dostat, protože kvadrokoptéra stále kroužila nad nimi.
Toto je jen jedno z mnoha porušení během dne a během posledních 50 dnů od vstupu příměří v platnost.
Mnoho lidí ve většině těchto oblastí žlutou linii nevidí, protože není jasně vyznačená. Není viditelná. Nejsou zde žádné jasné značky ani značení, které by ukazovaly, že se jedná o demarkační linii příměří, která je zakázanou a nebezpečnou oblastí.
Počet obětí příměří dosáhl 367, jak dorazila těla do nemocnic v Gaze
Šest těl, včetně pěti vyproštěných z trosek a jednoho nového úmrtí, stejně jako 15 zraněných Palestinců dorazilo do nemocnic v Gaze za posledních 48 hodin.
V aktualizaci situace ministerstvo zdravotnictví na Telegramu uvedlo, že od začátku příměří s Izraelem 11. října bylo zabito nejméně 367 lidí, 953 bylo zraněno a 624 těl bylo vyproštěno.
Celkově od začátku války v říjnu 2023 izraelské útoky zabily 70 354 Palestinců a 171 030 jich zranily.
Izraelské síly demolují obytné budovy ve čtvrti Shujayea
Izraelští vojáci vyhodili do vzduchu obytné domy a veřejnou infrastrukturu ve čtvrti Shujayea východně od města Gaza.
V posledních hodinách Palestinci uprchli z této oblasti poté, co izraelské síly zahájily rozsáhlý útok s tanky, útočnými drony a pozemními jednotkami.
Expertka OSN říká, že sankce USA z ní udělaly „ne-osobu“
Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese hovořila o tom, jak sankce Spojených států uvalené na její zprávy o Gaze ji vyloučily z globálního finančního systému.
Řekla, že opatření, která považuje za protiprávní, měla velký vliv na její každodenní život.
Izraelští osadníci napadli Palestince poblíž východního Jeruzaléma a Hebronu
Podle palestinské tiskové agentury Wafa došlo k dalším útokům izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu, a to v době, kdy v celé oblasti dochází k nárůstu násilí v souvislosti s izraelskou válkou v Gaze.
Osadníci napadli palestinské beduínské pastýře poblíž Khan al-Ahmaru, východně od východního Jeruzaléma, a zabránili jim v přístupu na jejich pozemky.
Skupina osadníků také vypustila své krávy na palestinská olivová pole poblíž vesnice Mekhmas ve východní části Jeruzaléma a poté se pokusila zaútočit na nedaleké domy, informovala agentura Wafa.
Samostatně, na jihu Západního břehu, izraelští osadníci zaútočili na rodinu v oblasti Khallet al-Natsh východně od Hebronu.
Podle údajů OSN bylo od začátku války v Gaze izraelskými vojáky a osadníky na okupovaném Západním břehu zabito více než 1 000 Palestinců. Analytici tvrdí, že násilí je součástí koordinované snahy vyhnat Palestince z jejich domovů a komunit.
Izraelská armáda tvrdí, že 3 lidé byli zabiti při překročení „žluté linie“
Izraelská armáda oznámila, že při dvou samostatných incidentech byli zabiti tři lidé.
V příspěvku na Telegramu armáda uvedla, že identifikovala osoby, které překročily „žlutou linii“ a představovaly údajnou hrozbu pro vojáky. Vojáci poté zahájili palbu a zabili tři osoby.
Od začátku příměří 10. října izraelská armáda zabila více než 360 lidí a stovky dalších zranila při téměř každodenních porušováních příměří.
Palestinci prchají z východní části města Gaza, zatímco izraelské síly zahajují útok
Porušování příměří se pro mnoho Palestinců zde stává každodenní normou.
V posledních několika hodinách bylo slyšet intenzivní palbu z kulometů a hustou přítomnost dronů.
Zdroje na místě potvrdily, že izraelská armáda posunula své tanky a obrněná vozidla spolu s buldozery hlouběji do západních částí města Gaza. To je asi 300 až 500 metrů za původní „žlutou linií“, přímo na okraji ulice Salah al-Din.
To znamená, že více oblastí je pod kontrolou izraelské armády, která začala stavět pískové bariéry a izolovat tak celou východní část města Gaza. Lidé z této oblasti prchají do centrální části města.
Valné shromáždění OSN přijalo řadu rezolucí, v nichž vyjádřilo podporu agentuře OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) a prodloužilo její mandát. Agentura se stala terčem útoků ze strany Izraele a USA.
