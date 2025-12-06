Izraelský dron pronásledoval a zabil 70letou palestinskou ženu a jejího syna

6. 12. 2025

čas čtení 5 minut
 


V sobotu odpoledne došlo k potvrzenému útoku izraelské kvadrokoptéry, která pronásledovala 70letou ženu a jejího 25letého syna, když se procházeli v oblasti asi 1 km  od „žluté linie“ – hluboko v Gaze.

Byli pronásledováni dronem, který na ně vystřelil a oba zabil. Byli ponecháni na místě, aby vykrváceli, a nikdo z okolí se k nim nemohl dostat, protože kvadrokoptéra stále kroužila nad nimi.

Toto je jen jedno z mnoha porušení během dne a během posledních 50 dnů od vstupu příměří v platnost.

Mnoho lidí ve většině těchto oblastí žlutou linii nevidí, protože není jasně vyznačená. Není viditelná. Nejsou zde žádné jasné značky ani značení, které by ukazovaly, že se jedná o demarkační linii příměří, která je zakázanou a nebezpečnou oblastí.

Počet obětí příměří dosáhl 367, jak dorazila těla do nemocnic v Gaze

 
Šest těl, včetně pěti vyproštěných z trosek a jednoho nového úmrtí, stejně jako 15 zraněných Palestinců dorazilo do nemocnic v Gaze za posledních 48 hodin.

V aktualizaci situace ministerstvo zdravotnictví na Telegramu uvedlo, že od začátku příměří s Izraelem 11. října bylo zabito nejméně 367 lidí, 953 bylo zraněno a 624 těl bylo vyproštěno.

Celkově od začátku války v říjnu 2023 izraelské útoky zabily 70 354 Palestinců a 171 030 jich zranily.


Izraelské síly demolují obytné budovy ve čtvrti Shujayea

Izraelští vojáci vyhodili do vzduchu obytné domy a veřejnou infrastrukturu ve čtvrti Shujayea východně od města Gaza.

V posledních hodinách Palestinci uprchli z této oblasti poté, co izraelské síly zahájily rozsáhlý útok s tanky, útočnými drony a pozemními jednotkami.

Expertka OSN říká, že sankce USA z ní udělaly „ne-osobu“

Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese hovořila o tom, jak sankce Spojených států uvalené na její zprávy o Gaze ji vyloučily z globálního finančního systému.

Řekla, že opatření, která považuje za protiprávní, měla velký vliv na její každodenní život.

Izraelští osadníci napadli Palestince poblíž východního Jeruzaléma a Hebronu

Podle palestinské tiskové agentury Wafa došlo k dalším útokům izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu, a to v době, kdy v celé oblasti dochází k nárůstu násilí v souvislosti s izraelskou válkou v Gaze.

Osadníci napadli palestinské beduínské pastýře poblíž Khan al-Ahmaru, východně od východního Jeruzaléma, a zabránili jim v přístupu na jejich pozemky.

Skupina osadníků také vypustila své krávy na palestinská olivová pole poblíž vesnice Mekhmas ve východní části Jeruzaléma a poté se pokusila zaútočit na nedaleké domy, informovala agentura Wafa.

Samostatně, na jihu Západního břehu, izraelští osadníci zaútočili na rodinu v oblasti Khallet al-Natsh východně od Hebronu.

Podle údajů OSN bylo od začátku války v Gaze izraelskými vojáky a osadníky na okupovaném Západním břehu zabito více než 1 000 Palestinců. Analytici tvrdí, že násilí je součástí koordinované snahy vyhnat Palestince z jejich domovů a komunit.

Izraelská armáda tvrdí, že 3 lidé byli zabiti při překročení „žluté linie“

Izraelská armáda oznámila, že při dvou samostatných incidentech byli zabiti tři lidé.

V příspěvku na Telegramu armáda uvedla, že identifikovala osoby, které překročily „žlutou linii“ a představovaly údajnou hrozbu pro vojáky. Vojáci poté zahájili palbu a zabili tři osoby.

Od začátku příměří 10. října izraelská armáda zabila více než 360 lidí a stovky dalších zranila při téměř každodenních porušováních příměří.

Palestinci prchají z východní části města Gaza, zatímco izraelské síly zahajují útok

Porušování příměří se pro mnoho Palestinců zde stává každodenní normou.

V posledních několika hodinách bylo slyšet intenzivní palbu z kulometů a hustou přítomnost dronů.

Zdroje  na místě  potvrdily, že izraelská armáda posunula své tanky a obrněná vozidla spolu s buldozery hlouběji do západních částí města Gaza. To je asi 300 až 500 metrů za původní „žlutou linií“, přímo na okraji ulice Salah al-Din.

To znamená, že více oblastí je pod kontrolou izraelské armády, která začala stavět pískové bariéry a izolovat tak celou východní část města Gaza. Lidé z této oblasti prchají do centrální části města.
    

Izraelská armáda střílela na Palestince v severní a jižní části pásma Gazy,  i přes příměří zprostředkované USA pokračuje v útocích na enklávu.

Izraelské síly zabily palestinského muže poblíž Nablusu na okupovaném Západním břehu, když armáda provedla sérii razií na obléhaném území.
    
Valné shromáždění OSN přijalo řadu rezolucí, v nichž vyjádřilo podporu agentuře OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) a prodloužilo její mandát. Agentura se stala terčem útoků ze strany Izraele a USA.

Zprostředkovatelé v Gaze, Egypt a Katar, a dalších šest zemí s muslimskou většinou, vyjádřili obavy z toho, že Izrael prohlásil, že otevře důležitý přechod pro Palestince, aby mohli opustit pásmo, ale nedovolí jim se vrátit.
    
 Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
351

Diskuse

Obsah vydání | 5. 12. 2025