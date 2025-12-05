Nová studie zpochybňuje představu lidí jako rozených milovníků přírody
5. 12. 2025
Studie publikovaná v časopise Frontiers in Ecology and the Environment shrnuje téměř 200 vědeckých článků z různých výzkumných oblastí a představuje systematický přehled. Výzkumné výsledky z celého světa, včetně studií provedených ve Švédsku, Japonsku a USA, byly shromážděny, aby poskytly úplný obraz o biofobii.
Výsledky ukazují, že negativní emoce jsou formovány jak vnějšími faktory, jako je naše okolí, vystavení přírodě a mediálním narativům, tak vnitřními faktory, včetně zdraví a emočních rysů.
Výzkumníci také vidí známky toho, že naše vztahy se zvířaty, rostlinami a přírodou obecně se časem zhoršují. Podle Kjellberga Jensena se nedostatek kontaktu s přírodou a omezené znalosti o přírodě mohou navzájem posilovat v negativní spirále.
Podle Jensena má kontakt s přírodou dobře zdokumentované zdravotní přínosy. Například snížení stresu a zlepšení školních výsledků u dětí. Studie ukazuje, že negativní emoce mohou způsobit, že lidé přicházejí o přínosy přírodních zdravotních výhod, a také přispívají k postoji a chování, které jsou v rozporu s ochranou přírody a udržitelností. To může zahrnovat odpor k druhům, které jsou ve skutečnosti neškodné nebo dokonce prospěšné v naší blízkosti.
Kjellberg Jensen doufá, že přehled dá biofobii jasnější pozici ve výzkumu a přispěje k řešením. Tvrdí, že důležitým krokem je zvýšení naší expozice přírodě, například rozvojem zelených ploch a posilováním biodiverzity ve městech, což může dětem poskytnout pozitivní zkušenosti s přírodou již v raném věku.
