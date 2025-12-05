Pro Evropu by to měl být poslední poplach
5. 12. 2025
Bude válka. A Evropa musí přestat předstírat, že je to všechno někde daleko. Ať už bychom si přáli sebevíc věřit, že naše válka je ta hlavní, existuje silný pocit, že Ruská federace přešla do testovacího režimu, kolik dalších lidí na Západě je připraveno věřit jejím uklidňujícím pohádkám.
Problém je, že má částečně pravdu. Rusko žije ve válečném režimu už dlouhou dobu. A Evropa ne.
Evropa žila příliš dlouho v logice "historických prázdnin". Armády byly omezeny, továrny uzavřeny, chemikálie a komponenty byly převezeny do Číny a klíčové průmyslové podniky se spoléhaly na globální dodavatelské řetězce. A nyní se ukazuje, že tyto řetězce lze nejen optimalizovat, ale také snadno zneužít. A že prvek, který dělá evropské drony, nemusí být dostupný jen proto, že někde v Pekingu někdo rozhodl otočit stránku.
Cena energie v Evropě je několikanásobně vyšší než ve Spojených státech nebo Číně. Továrny se zavírají každý týden. Chemický průmysl je na pokraji přežití. Bez chemie nejsou pryskyřice, bez pryskyřic nejsou pouzdra, bez skříněk – nejsou drony. A pokud zítra Evropa náhle bude muset dramaticky zvýšit výrobu munice nebo raket, ukáže se, že není dost linek, není dost inženýrů, dokonce ani střelného prachu.
A teď se podívejme na realitu obranných programů. Evropský obranný fond představuje přibližně miliardu eur ročně ve výzkumu a vývoji pro celý kontinent. To je vážné pro mírové období. Ale když máte proti sobě systém, který bojuje a produkuje ve vojenských objemech, není to mobilizace – je to kruh technické kreativity.
Evropský automobilový průmysl upřímně říká: 95 % jejich podnikání je civilní. Tanky a vojenské podvozky jsou vedlejším produktem. Evropská farmaceutická společnost říká: Globální dodavatelské řetězce by se mohly zhroutit během jedné politické noci. Evropské továrny říkají: energie je příliš drahá, neodstraníme konkurenci. Evropské vlády říkají: připravujeme nové fondy, strategie, rámce. Ale vedení neukazuje strategické kompasy. Ono jen čte realitu.
Ukrajinské společnosti již vyrábějí miliony dronů ročně. Každých pět až osm sekund nový. Nepíšeme prezentace a nečekáme na výběrová řízení. Prostě zavřeme oblohu a zničíme nepřítele. Tohle není "podnikání". Tohle je přežití. Ale je to také zkušenost, kterou by Evropa mohla využít pro svou vlastní obranu.
Protože dnes Putin střílí na Charkov. Zítra může střílet na Narvu, koridor Suwalki, Kaunas nebo Kišiněv. A pokud budou evropská hlavní města nadále žít podle principu "nechceme válku, takže válka nebude", pak jedno ráno v Evropě bude stejné jako v roce 2022.
Zde není místo pro iluze. Evropa musí udělat tři zřejmé věci.
První je přestat věřit jakýmkoli "zárukám" od Kremlu. Pokaždé, když Putin řekne "nebudeme to dělat", udělá pravý opak.
Druhá je přechod od dokumentů k průmyslové mobilizaci. Obrana je stejná základní infrastruktura jako elektřina nebo medicína. To znamená dlouhodobé smlouvy na továrny, standardy, společné nákupy, společnou výrobu, místo 27 paralelních byrokracií, které se navzájem blokují.
Třetí je přestat vnímat Ukrajinu jako "příjemce pomoci". Ukrajina je již součástí evropského obranného ekosystému. Vytvořili jsme technologická řešení, která v boji fungují právě teď. Jsme připraveni integrovat se do evropských programů, sdílet zkušenosti, testovat a škálovat, ale k tomu musí Evropa otevřít své dveře nejen politicky, ale i procedurálně.
Protože když vám diktátor, který už rozpoutal jednu velkou válku, řekne: "Nechci s vámi válku, ale pokud něco, jsem připraven i teď," není to hrozba. To je diagnóza. A otázka není, zda Evropa chce válku. Otázkou je, zda je konečně připravena na mír, který je třeba bránit.
Není nic nebezpečnějšího než kontinent, který si myslí, že má ještě čas.
Žádný není.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
Diskuse