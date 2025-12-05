Austrálie může předat Ukrajině dvě desítky bitevních vrtulníků
Média uvádějí, že Ukrajina poslala Austrálii žádost o vojenské vrtulníky, ale Canberra se rozhodla zlikvidovat desítky vrtulníků MHR-90 Taipan místo jejich předání na Ukrajinu.
Nyní zvažují možnost přesunu vrtulníků Tiger, které jsou vyráběny v Evropě a patří Australským obranným silám (ADF), Kyjevu. Tato zařízení mají být vyřazena v souvislosti s přechodem na americké vrtulníky Apache (plánují obdržet 29 kusů).
Televizní kanál upozornil na to, že Austrálie od října 2024, kdy potvrdila dodávku 49 tanků M1A1 Abrams, nedodala Ukrajině nové vojenské vybavení.
Flotila 22 bitevních vrtulníků Tiger vstoupila do služby australské armády v roce 2004 a měla být vyřazena do roku 2028, ale podle ABC by se tento časový plán mohl posunout. První Apache dorazily v říjnu.
Novináři uvádějí, že pokud se Canberra rozhodne přesunout vrtulníky Tiger do Kyjeva, bude to učiněno odděleně od očekávaného balíčku financování.
