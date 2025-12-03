Neuvěřitelná rasistická tiráda Donalda Trumpa proti Somálcům
3. 12. 2025
čas čtení 11 minut
Donald Trump: Nechci je v naší zemi. Budu k vám upřímný. Dobře. Někdo řekl, že to není politicky korektní. To je mi jedno.
Moderátor, Channel 4 News, středa 3. prosince 2025, 19 hodin: Tím „jimi“ myslí Somálce žijící v Americe. Je jich čtvrt milionu a drtivá většina z nich jsou občané USA. Čím je Trumpův hněv způsoben? Dobrý večer. Prezident Trump včera během maratónského zasedání vlády v přímém přenosu televize zřejmě usnul. Ale když se probudil, spustil proti etnické menšině pravděpodobně nejurážlivější tirádu ve své politické kariéře, která je jimi protkána. V jeho hledáčku jsou Somálci, kteří žijí hlavně v Minnesotě a z nichž většina jsou američtí občané. Nazval je odpadky a mimo jiné jim řekl, ať se vrátí domů. To je nový propad prezidenta, pro kterého je hanobení menšin politickou vizitkou. Svou první kampaň zahájil útokem na Mexičany. Svou první prezidentskou funkci zahájil zákazem cestování pro muslimy. Pověřil své imigrační agenty ICE, aby prováděli hromadné zatýkání. A nyní také zpochybňuje právo na pobyt milionů legálních migrantů z více než tuctu zemí. Co se to děje?
Úředníci v americkém státě Minnesota obvinili prezidenta Trumpa z rasistických a neamerických komentářů o Somálcích v Americe. Zároveň byli imigrační agenti pověřeni, aby se v rámci nové Trumpovy kampaně zaměřili na Somálce v Minnesotě. Somálský premiér řekl, že Somálsko není jedinou zemí, kterou Trump urazil, a dodal, že někdy je lepší nereagovat. Z Washingtonu naše americká redaktorka Anushka Astani.
Dívka: "Pane Trumpe, co od nás chcete? Asi ho nějaká somálská dívka odmítla."
Mladík: Trump řekl: „A co Somálci?“ Trump má opět co říct o Somálcích.
Reportérka: V této druhé éře Donalda Trumpa už není mnoho věcí, které by šokovaly, ale tohle ano:
Trump: Somálsko, které je... sotva zemí, víte, nemají nic. Jen pobíhají a zabíjejí se navzájem.
Reportérka: Zdá se, že jde o rozsáhlý útok na všechny Somálce.
Trump: Nechci je v naší zemi, budu k vám upřímný. Někdo by řekl, že to není politicky korektní. To je mi jedno. Nechci je v naší zemi. Jejich země není dobrá z určitého důvodu. Jejich země je hrozná.
Reportérka: S mimořádnou jedovatostí vůči kongresmance Ilhan Omar. Vůči uprchlíkům ze Somálska.
Trump: Ilhan Omarová je odpad, je to odpad. Její přátelé jsou odpad. A oni si stěžují a nedělají nic jiného, než že skuhrají, ať se vrátí tam, odkud přišli, a napraví to.
(Potlesk)
Reportérka: To je viceprezident J.D. Vance, který tleská pěstí na znamení souhlasu a jásá nad tím, co mnohým znělo jako xenofobní tiráda. Omarová je americkou občankou již 25 let. "Jeho posedlost mnou je děsivá," napsala na Twitteru. "Jaký je váš vzkaz prezidentovi v tuto chvíli?"
"Řekla bych, že vaše poselství bigotnosti nefunguje. Vaše zastrašování nebude fungovat na somálskou komunitu, která přežila tolik. A řekla bych, že toto odklonění pozornosti a hledání obětních beránků také nebude fungovat tam, kde si Američané stále pamatují, že jeho ekonomická politika jim stále škodí."
Reportérka: Co se tedy děje? Začalo to minulý týden po postřelení dvou vojáků Národní gardy poblíž Bílého domu. Při strašlivém útoku byla zabita Jessica Beckstromová, které bylo pouhých 20 let. Andrew Wolf je stále v nemocnici. Trump využil národnosti hlavního podezřelého, Afghánce, který během války spolupracoval s Američany a později získal azyl v USA, a použil ji k urychlení svého již tak brutálního postupu proti imigraci a azylu.
Mluvčí Bílého domu: V návaznosti na minulý týdenní zločin je důležitější než kdy jindy dokončit prezidentovu operaci hromadného vyhošťování. Bílý dům proto znovu prozkoumá všechny afghánské žádosti. Ale proč se zastavit u Afghánců? Somálští imigranti v Minnesotě okrádají americké daňové poplatníky.
Reportérka: Dvojměstí Minneapolis a St. Paul v Minnesotě má jednu z největších somálských populací v Americe, kolem 84 000 lidí. Několik desítek z nich bylo obviněno v případu podvodu za 300 milionů dolarů souvisejícím s potravinovým programem za covidu, ačkoli vůdcem skupiny je bílý Američan. Včera večer se političtí představitelé města snažili uklidnit somálské obyvatele.
"Máme vás rádi. Stojíme při vás. A neustoupíme."
"Čím tmavší pleť mají imigranti, kteří přicházejí do naší země, tím více se mění náš postoj k imigraci jako země. To je neamerické."
Reportérka: Nyní se tato dvě města připravují na hrozící zásah imigračních úředníků, kteří mají prosadit Trumpovy výhrůžky, že je pošlou domů. Více než polovina lidí somálského původu se však narodila zde. Většina ostatních jsou američtí občané. USA jsou jejich domovem. V posledních několika dnech Trumpova administrativa hovořila o zastavení vydávání víz pro všechny afghánské občany, o přezkoumání zelených karet pro lidi z 19 různých zemí a o pozastavení imigrace z třetích zemí.
Ale ve skutečnosti si myslím, že by bylo chybou vidět to jen jako reflexivní reakci na to, co se stalo minulý týden. Ve skutečnosti se jedná o vyjádření ideologie, která je patrná od prvního dne druhého Trumpova prezidentství, kdy podepsal rekordní počet výkonných nařízení, z nichž 10 se týkalo imigrace, kterou popsal jako invazi.
Právě první den zavedli politiku, která umožnila agentům ICE honit lidi z ulice a téměř úplně zrušila azyl v této zemi, přičemž pro příští rok byl stanoven limit 7 500 míst vyhrazených pro bílé Jihoafričany. Amerika tedy v podstatě zavřela dveře těm, kteří prchají před pronásledováním, pokud nejsou bílí.
Ohledně Somálska jsme se zeptali Bílého domu na dnešní komentáře prezidenta Trumpa a oni odpověděli bez omluvy. Řekli, že existují radikální somálští migranti, kteří proměnili Minnesotu v centrum podvodného praní špinavých peněz. Řekli, že média předstírají pobouření, ale že američtí občané Trumpův postoj podporují. Ale dovolte mi připomenout, že drtivá většina Somálců v této zemi jsou američtí občané.
Moderátor: Anushko, moc vám děkuji. Před chvílí jsem hovořil s jedním z úředníků, který odsoudil výroky pana Trumpa, poradcem z Minneapolis Jamalem Osmanem, somálským Američanem. Zeptal jsem se ho, zda někdy slyšel podobné výroky od někoho tak vysokého v americké politice.
Jamal Osman: Nikdy, nikdy jsem si nemyslel, že Amerika klesne na takovou úroveň. Víte, tisíce obyvatel, z nichž mnozí jsou americkými občany, kteří žijí v mé komunitě, má skutečný strach kvůli jeho komentářům a hrozbám, které přicházejí od federální vlády. Ten strach není abstraktní. Cítí se ohroženi doma, ve škole i v komunitě. A myslím, že i moje vlastní dcery, které jsou stoprocentní Američanky, se ptají, proč je jejich komunita vybrána. Víte, žádné dítě by se nemělo cítit nebezpečně kvůli své barvě pleti, náboženství nebo jazyku, kterým mluvili jeho prarodiče. Říkám tedy členům mé komunity, aby nosili s sebou pas, protože ICE přišla do naší komunity a právě teď v ní provádí profilování lidí a zastavuje je na ulicích.
Moderátor: Takže lidé, vaši přátelé, lidé, kteří vás volili, vaše rodina, se bojíte, že vás zatknou agenti ICE. Ne proto, že jste udělali něco špatného, ale kvůli tomu, jak vypadáte, kvůli barvě vaší pleti, i když jste američtí občané.
Jamal Osman: Ano, přesně to se právě teď děje v ulicích Minneapolis. ICE je venku a zastavuje lidi. Zastavují americké občany a žádají je o doklady. Jsou tu, aby se zaměřili na Somálce kvůli tomu, co řekl prezident. Realita je taková, že 95 % Somálců v Minnesotě jsou občané. 50 % z nich se narodilo v této zemi. Tohle je jejich domov.
Moderátor: A proč si myslíte, že se zaměřuje právě na vás? Zaměřuje se na spoustu lidí, ale vaši komunitu si vybral. Proč si to myslíte?
Jamal Osman: Nenávist. A také chce odvést pozornost lidí od reality, od toho, co se děje v zemi, v ekonomice, a chce se zaměřit na tuto komunitu. A to není nic nového. Donald Trump útočí na lidi, kteří nevypadají jako on, nesdílí jeho přesvědčení, jeho náboženství, a pokračuje v útocích na imigranty.
Moderátor: A když byli lidé nelegálně zatčeni, pravděpodobně jste se obrátili na soudy, na soudce, abyste se pokusili je dostat ven. Fungovalo to, nebo narážíte i na odpor ze strany soudnictví?
Jamal Osman: Viděli jsme, že prezident Donald Trump nadále ignoruje příkazy a soudní rozhodnutí. Ano, lidé čekají. Malé procento lidí čeká na schůzku ohledně azylu. Soudce jim udělil povolení k dočasnému pobytu, ale ICE to nerespektuje. Ignorují to a zatýkají lidi. Zastavují americké občany. Včera na ulici zastavili dva muže. Požádali je, aby jim ukázali doklady.
Moderátor: Byl už někdo skutečně deportován?
Jamal Osman: No, podle toho, co jsem dosud slyšel, podle toho, co jsem dosud slyšel od komunity, bylo včera zatčeno přes 100 lidí. Slyšel jsem, že lidé, kteří čekali a prošli všemi správnými procesy, aby získali azyl, jsou navštěvováni v práci, doma, jsou terorizováni a odváženi bez řádného procesu.
Moderátor: Zajímalo by mě, jestli je to pro Donalda Trumpa také o osobním sporu, který má s demokraty ve vašem městě, a zejména s demokratickou kongresmankou Ilhan Omar, která řekla: „Jeho posedlost mnou je děsivá.“ To řekla o Donaldu Trumpovi.
Jamal Osman: Je to pracovitá kongresmanka, která slouží své komunitě a pokračuje v tom, a my jsme ji poslali do Washingtonu, aby prosadila legislativu, která bude prospěšná pro lidi, kteří žijí tady v Minneapolis. Proč jsme terčem útoků? Jsme terčem útoků, protože jsme Somálci, protože naši prarodiče mluví jiným jazykem nebo protože nevypadáme jako Donald Trump.
* * *
A další z nejvyšších úředníků Donalda Trumpa, ministr obrany Pete Hegseth, je údajně obviněn z ohrožení amerických vojáků. Sdílel citlivé plány týkající se leteckých úderů v Jemenu na aplikaci Signal. Podle CNN tajná zpráva dozorčího orgánu Pentagonu zjistila, že Hegseth riskoval ohrožení citlivých
vojenských informací, což mohlo ohrozit americké vojáky a cíle mise.
370
Diskuse