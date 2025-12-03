Trumpův ministr války je válečný zločinec
3. 12. 2025
čas čtení 7 minut
Píše bývalý reportér Hlasu Ameriky Jolyon Naegele: „Ministr obrany Pete Hegseth se zdá být válečným zločincem. Bez války. Zajímavý úspěch,“ míní konzervativní komentátor deníku Washington Post George F. Will.
„...Žádná operační nutnost neospravedlňovala Hegsethův faktický rozkaz zabít dva přeživší, kteří se drželi trosek jedné z údajných lodí s drogami, zničených americkými silami poblíž Venezuely. O jeho rozkazu informoval deník The Post na základě dvou zdrojů („Rozkaz zněl zabít všechny,“ uvedl jeden z nich) a Hegseth jej výslovně nepopřel. Prezident Donald Trump tvrdí, že mu Hegseth řekl, že „to neřekl“. Pokud Trump říká pravdu o Hegsethovi a Hegseth říká pravdu Trumpovi, je podivné, že (podle zprávy deníku The Post) velitel operace zničení lodí řekl, že nařídil útok na přeživší, aby splnil Hegsethův rozkaz.
Čtyřicet čtyři dny po zabití přeživších oznámil čtyřhvězdičkový admirál, který stál v čele Jižního velitelství USA, že opustí tuto pozici po pouhém roce z obvyklého tříletého funkčního období. Neřekl proč. Lze však vyvodit určité závěry.
Zabití přeživších touto morálně zkaženou administrativou by mělo Američany znechutit. Národ, který není schopen cítit stud, je nebezpečný, a to nejen pro sebe sama. Jak ukázala nedávná „mírová dohoda“ pro Ukrajinu.
Morálně odporný brloh je tato americká vláda
Marco Rubio, který je ministrem zahraničí a Trumpův poradce pro národní bezpečnost, se nezdál být ani jedním z nich, když prezident zveřejnil svůj 28bodový plán na rozdělení Ukrajiny. Plán byl sestaven Trumpovou administrativou a ruskými úředníky bez účasti Ukrajinců. Čte se jako seznam přání Vladimira Putina k Vánocům: Ukrajina má postoupit území, které Rusko nedokázalo dobýt za téměř čtyři roky agrese; Rusko má mít právo veta nad složením NATO, mírovými silami na Ukrajině a velikostí ukrajinských ozbrojených sil. A ještě více...“
Pokud jde o Venezuelu, Ukrajinu a mnoho dalšího, Trump a jeho přisluhovači jsou horší než jen neschopní.
Ministr obrany Pete Hegseth se jeví jako válečný zločinec. Bez války. Zajímavý úspěch, píše George F. Will.
V roce 1967 vydala spisovatelka Gwyn Griffin román o druhé světové válce s názvem An Operational Necessity (Operační nutnost), který je o 58 let později opět aktuální. Podle válečných zákonů nelze útočit na přeživší z potopené lodi. Ale německý kapitán ponorky po potopení francouzské lodi nařídí postřílet posádku lodi kulomety, aby jejich přežití neohrozilo jeho muže tím, že prozradí, kde jeho loď operuje. V dramatickém vyvrcholení knihy posuzuje poválečný tribunál morální kalkul německého velitele.
Žádná operační nutnost neospravedlňovala Hegsethův faktický rozkaz zabít dva přeživší, kteří se drželi trosek jedné z údajných lodí s drogami, zničených americkými silami poblíž Venezuely. O jeho rozkazu informoval deník The Post na základě dvou zdrojů („Rozkaz zněl zabít všechny,“ uvedl jeden z nich) a Hegseth jej výslovně nepopřel. Prezident Donald Trump tvrdí, že mu Hegseth řekl, že „to neřekl“. Pokud Trump říká pravdu o Hegsethovi a Hegseth říká pravdu Trumpovi, je podivné, že (podle zprávy deníku The Post) velitel operace zaměřené na zničení lodí řekl, že nařídil útok na přeživší, aby splnil Hegsethův rozkaz.
Čtyřicet čtyři dny po zabití přeživších oznámil čtyřhvězdičkový admirál, který stál v čele Jižního velitelství USA, že opustí tuto pozici po pouhém roce z obvyklého tříletého funkčního období. Neřekl proč. Lze však vyvodit určité závěry.
Zabití přeživších touto morálně zkaženou administrativou by mělo Američany znechutit. Národ, který není schopen cítit stud, je nebezpečný, a to nejen pro sebe sama. Jak ukázala nedávná „mírová dohoda“ pro Ukrajinu.
Marco Rubio, který je ministrem zahraničí a Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost, se nezdál být v těchto funkcích, když prezident zveřejnil svůj 28bodový plán na rozdělení Ukrajiny. Plán byl sestaven Trumpovou administrativou a ruskými úředníky bez účasti Ukrajinců. Čte se jako dopis s přáními od Vladimira Putina k Vánocům: Ukrajina má postoupit území, které Rusko nedokázalo dobýt za téměř čtyři roky agrese; Rusko má mít právo veta nad složením NATO, mírovými silami na Ukrajině a velikostí ukrajinských ozbrojených sil. A další.
Rubio, jehož známá všestrannost přesvědčení možná není nekonečná, řekl některým ze svých znepokojených bývalých kolegů ze Senátu, že plán je pouze úvodním tahem Ruska – ačkoli Trump požadoval, aby Ukrajina plán přijala do několika dnů. Republikánský senátor za Jižní Dakotu Mike Rounds, který je přesným a rozvážným řečníkem, uvedl, že Rubio během telekonference s bipartisánskou skupinou senátorů řekl, že plán je ruským návrhem: „ Velmi jasně nám dal najevo, že jsme příjemci návrhu, který byl doručen jednomu z našich zástupců. Není to naše doporučení. Není to náš mírový plán.“ O několik hodin později však Rubio změnil názor a na sociálních médiích uvedl, že Spojené státy jsou „autory“ tohoto plánu.
Tápání administrativy může odrážet více než jen její charakteristickou neschopnost. V temnějícím světě se systémové slabosti prosperujících demokracií stávají jasnějšími.
Harvardský sociolog Daniel Bell ve své knize z roku 1976 Kulturní rozpory kapitalismu tvrdil, že úspěch kapitalismu podkopává morální a behaviorální předpoklady kapitalismu. Bohatství vytváří kulturu soustředění se na přítomnost a laxnosti; to podkopává šetrnost, pracovitost, disciplínu a odkládání uspokojení.
Dnešní kulturní rozpory demokracie jsou následující: Většina voličů hlasuje pro vládní dávky financované z deficitů, které čerpají z bohatství budoucích generací, které zdědí státní dluh. Nároková mentalita vytlačuje opatření na zajištění národní bezpečnosti. A znecitlivující závislost na vládě vede k uzavřenosti vůči vnějším nebezpečím a k vyhýbání se tvrdé realitě.
Před dvěma týdny řekl náčelník generálního štábu francouzské armády: „Máme know-how a máme ekonomickou a demografickou sílu, abychom odradili režim v Moskvě. Co nám chybí, je duch, který přijímá, že budeme muset trpět, pokud chceme chránit to, čím jsme. Pokud naše země váhá, protože není připravena ztratit své děti nebo trpět ekonomicky, protože prioritou musí být vojenská výroba, pak jsme skutečně v ohrožení.“
Putin si jistě vychutnal francouzskou reakci na tato slova. A všiml si, že pokud jde o Ukrajinu a útoky na lodě poblíž Venezuely, Trumpova administrativa nedokáže udržet konzistentní výpovědi. Důvodem je pravděpodobně to, co pochopil sir Walter Scott: „Ach, jak zamotanou síť tkáme, když se poprvé pokoušíme o podvod!“ Američané jsou ti podvedení. Složení NATO, mírové síly na Ukrajině a velikost ukrajinských ozbrojených sil. A ještě více...“
Zdroj v angličtině ZDE
914
Diskuse