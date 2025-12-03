Ne Asie, ale zničení demokracie je Trumpovou skutečnou prioritou
3. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Prioritou je Asie, proto by pro Německo bylo podle Trumpa a Vance nejlepší, aby tam vládla AfD. Proto Trump tak podporuje krajní pravici, protože Evropa pro něj není prioritou. Není pro něj třeba prioritou zničení demokracie v USA a Evropě?
Ne, určitě ne, jak by mohlo? Tou prioritou je Asie, že? A proto také neuznává výsledek prezidentských voleb 2020 a pokusu o puč, o zničení demokracie v USA, říká Den lásky.
Všimli jste si, koho AfD považuje za nepřítele Německa? Ne Rusko, to to není. Naopak to prý může být Polsko. A polský prezident, taky krajní pravičák, v dnešní době vytahuje kritiku Unie jako hlavní téma místo toho, aby kladl důraz na její posílení, integraci a jednotu proti Putinovi. A polská pravice chce po Německu reparace za druhou světovou válku.
Šéf AfD: Rusko pro Německo není hrozba. Ale Polsko může být
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-sef-afd-rusko-pro-nemecko-neni-hrozba-ale-polsko-muze-byt-40548724
Why Japan Might Be America's Most Frustrated Ally
https://foreignpolicy.com/2025/07/17/japan-us-trump-ishiba-election-tariffs-china-alliance-military-defense/
