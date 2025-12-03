V benefiční aukci pro Palestinu 2025 se budou dražit díla 162 tvůrců a tvůrkyň působících na poli umění a designu v České republice
3. 12. 2025
Foto: Loňská Aukce pro Palestinu, kdy se vybralo téměř 700 000 Kč
Tisková zpráva
Ve středu 16. prosince 2025 od 17:00 do 22:00 se v prostorách Laichterova domu v Praze uskuteční benefiční aukce na podporu Palestiny. Výtěžek z dražby bude věnován organizaci Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières), která poskytuje nezbytnou zdravotní péči, psychologickou podporu a humanitární pomoc lidem zasaženým dlouhodobou okupací v Pásmu Gazy.
„Minulý rok se díky 64 českým umělcům a umělkyním podařilo vybrat téměř 700 000 Kč. Letos bychom rádi pomohli ještě víc, a s vaší podporou to zvládneme!“ říkají Marie Tučková a Yara Abu Aataya za organizační tým Aukce pro Palestinu.
Hlavní večer bude zahrnovat živou i tichou aukci, drobné občerstvení a možnost přispět dobrovolným darem. Programem provedou Sirény – Hana Řičicová, Aneta Martínková a Linda Bartošová, které se ujmou role moderátorek i dražitelek. Dvě historická patra Laichterova domu budou přeměněna v několik propojených aukčních a výstavních místností, čímž vznikne jedinečné prostředí pro prezentaci děl i samotnou aukci. Aukce bude pokračovat 18. 12. online prostřednictvím Instagramu, kde budou všechna díla zveřejněna v samostatných příspěvcích. Přihazování bude probíhat v komentářích pod jednotlivými posty až do uzavření online dražby.
„Cílem aukce je propojit umění a design se solidaritou a přispět k pomoci obyvatelům Pásma Gazy. Humanitární pomoc, kterou Lékaři bez hranic poskytují, je pro místní obyvatele často otázkou života a smrti. S velkým nadšením oznamujeme, že účast v aukci potvrdilo stošedesát umělců, umělkyň, designérů a designérek se rozhodlo do aukce věnovat svá díla a pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba,“ uvádí organizační tým Aukce pro Palestinu.
V aukci bude možné získat díla od předních tvůrců a tvůrkyň působících na české a mezinárodní scéně. Mezi potvrzenými jmény jsou:
ALEXMONHART, Anna Hulačová, Anna Tran, Čestmír Suška, Dick Wolf, Eliška Konečná, Ester Parasková, Eva Koťátková a Anna Žofie Langová, Hynek Alt, JASNA, Jakub Hošek, uncondactive trash, Jiří Thýn, LEEDA, Lenka Vítková, Magdalena Šťastníková, Maria Nina Václavková, Marie Honzíková, Marie Lukáčová, Marek Šilpoch, Lobster space, Martins Kohout, Mija Jadrná, Natálie Nepovímová, Ondřej Stára, Pavla Sceranková, PLOVE, Scent Roche, Selmeci Kocka Jusko, Veronika Holcová a Vladimír 518.
Kompletní katalog všech 162 tvůrců a tvůrkyň je dostupný online. Na aukční večer v Laichterově domě se můžete už nyní zaregistrovat na tomto odkaze. Zajistíte si tím předností místo na sezení a vyhnete se frontě k registraci dražitelů/lek na místě.
Organizační tým Aukce pro Palestinu 2025:
Alžběta Tučková, Jakub Lerch, Marie Tučková, Mia Milgrom, Tamara Klusová, Yara Abu Aataya
