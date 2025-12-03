Rosněfť oznámila pokles zisku o 70 % a utajování peněžních toků
Za 9 měsíců Rosněfť vydělala 277 miliard rublů oproti 926 miliardám ve stejném období o rok dříve. Příjmy největší ruské ropné společnosti klesly o 18 % na 6,28 bilionu rublů a EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy) klesl o 29 % na 1,64 bilionu rublů.
Pokles zisků Rosněfti se zrychluje: v prvním čtvrtletí vydělala 170 miliard rublů, ve druhém 74 miliard a ve třetím pouze 32 miliard, což je o 80 % méně než v červenci a září loňského roku.
Současně byla podle analytiků Alfa-Bank z reportáží Rosněftu odstraněna data o peněžních tocích. Mluvíme o číslech, která odrážejí příjmy prostředků v účetnictví společnosti (provozní peněžní tok), odlivy z účtů na investice a finanční výdaje, stejně jako změny v hotovostních rezervách na účtech ("hotovost a peněžní ekvivalenty").
Ve zprávě za druhé čtvrtletí a půl roku Rosněfť tyto údaje částečně zveřejnila. Po dobu 6 měsíců obdržela 916 miliard rublů peněžních toků z provozní činnosti, které téměř celá vynaložila na kapitálové investice (760 miliard rublů) a finanční výdaje, včetně půjček (135 miliard rublů). Podle výsledků práce v první polovině roku zbylo Rosněfti pouze 22 miliard rublů, což doplnilo rezervy v účetnictví.
"V sledovaném období společnost fungovala v kontextu zhoršujícího se makroekonomického prostředí, včetně nižších cen v souvislosti se zvýšenou nabídkou ropy," komentoval generální ředitel Rosněftu Igor Sečin zhoršující se finanční výsledky.
"Dodatečný tlak... byl způsoben indexací cel přirozených monopolů převyšujících inflaci, zvýšením nákladů na zajištění protiteroristické bezpečnosti, vysokou úrovní klíčového kurzu Banky Ruska a také posílením směnného kurzu rublu, který je pozorován od začátku roku," uvedl Sečin.
Zdroj v ruštině: ZDE
