Ukrajinské orgány zatkly britského instruktora zapojeného do speciálních služeb Ruské federace a pravděpodobně i za vraždy Fariona, Parubého a Ganuly
3. 12. 2025
Podle zdrojů byla v říjnu provedena společná speciální operace a podezřelý je nyní ve vazbě. Speciální operaci koordinoval zástupce šéfa Bezpečnostní služby Ukrajiny generálmajor Oleksandr Poklad.
Zdroje uvádějí, že Cutmore přijel na Ukrajinu v roce 2024 jako instruktor výcviku pro ukrajinské obranné síly. Má zkušenosti s vojenskými operacemi na Blízkém východě.
Speciální složky Ruské federace mu předaly zbraně k provádění atentátů na objednávku, řekl jeden z partnerů pro Ukrajinskou pravdu. Vyšetřování se zejména domnívá, že obžalovaný dovážel a distribuoval zbraně na Ukrajině, s jejichž pomocí byli zabiti aktivista Demjan Hanul, filoložka a bývalá poslankyně Iryna Farion a bývalý předseda Nejvyšší rady Andrij Parubij.
"Toto je první speciální operace v historii, která byla provedena na takové úrovni mezi SBU a speciálními službami Velké Británie," napsal poslanec Oleksij Hončarenko na Telegramu. – To je skutečný příklad vynikající práce SBU. Tak to má být – ne zapojovat se do politických intrik, ale dělat vlastní práci a chytat skutečné špiony."
Politik dodal, že vyšetřování také podezřívá Cutmorea z vedení několika útoků na zahraniční instruktory na Ukrajině, zejména na výcvikový tábor v Oděse.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse