Izraelské síly zabily během 50 dnů příměří v Gaze 357 Palestinců
3. 12. 2025
Kolikrát Izrael porušil příměří v Gaze?
Od uzavření příměří 10. října Izrael porušil dohodu nejméně 591krát pokračováním útoků ze vzduchu, dělostřelectvem a přímými střelbami, uvádí vládní mediální úřad v Gaze.
Úřad uvedl, že Izrael:
- 164krát střílel na civilisty
- 25krát provedl razie v obytných oblastech za „žlutou linií“
- 280krát bombardoval a ostřeloval Gazu
- 118krát zničil majetek obyvatel
- Za poslední měsíc zadržel 35 Palestinců z Gazy
Izrael také nadále blokuje životně důležitou humanitární pomoc a ničí domy a infrastrukturu v celém pásmu.
„Každý aspekt“ života pod kontrolou na okupovaném Západním břehu
Uprostřed pokračujících útoků a demolice na okupovaném Západním břehu Guy Shalev, výkonný ředitel organizace Lékaři za lidská práva, vysvětlil, že izraelská vláda „páchá genocidu v Gaze a provádí etnické čistky a hrůzné útoky na okupovaném Západním břehu“.
„Myslím, že je oprávněné se obávat, že masové zabíjení a ničení, které jsme viděli v Gaze, budeme bohužel svědky i na okupovaném Západním břehu,“ řekl Shalev,
Každý aspekt života na Západním břehu je „kontrolován a porušován“.
Firyal Abu Rjeileh, obyvatelka vesnice Attarah v Ramalláhu, vysvětlila, že i když jde do knihkupectví koupit něco pro své děti, což by normálně trvalo pár minut, nyní to kvůli vojenským blokádám trvá hodiny.
„Čas zde nemá žádnou hodnotu,“ řekla Rjeileh.
OSN vyzývá k otevření „všech dostupných“ hraničních přechodů do Gazy
Mluvčí OSN Stephane Dujarric říká, že Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) a jeho partneři pracují na zvýšení pomoci civilistům, zejména dětem, v Gaze, kteří během války „nesmírně trpěli“.
„Nadále vyzýváme k otevření všech dostupných hraničních přechodů a koridorů – mimo jiné proto, aby pacienti mohli vyhledat léčbu na Západním břehu – a zdůrazňujeme nutnost neomezeného přístupu mezinárodních záchranných týmů do Gazy,“ dodal.
YouTuberka Rachel nominována na cenu „Antisemita roku“
Moderátorka dětského YouTube kanálu Rachel Accurso, známá jako Ms. Rachel, byla nominována na cenu „Antisemita roku“ advokační skupinou StopAntisemitism.
Podporovatelé tvrdí, že negativní reakce na nominaci jsou způsobeny jejím zastáváním se dětí v Gaze.
Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která prohlásila izraelskou okupaci Golanských výšin za nelegální
Valné shromáždění OSN včera přijalo další rezoluci, která prohlásila izraelskou okupaci syrských Golanských výšin za „nelegální“ a požadovala její úplné stažení.
Text předložený Egyptem byl přijat 123 hlasy pro, 7 proti a 41 se zdrželo hlasování.
Hlasování vyvolalo hněv izraelského velvyslance při OSN Dannyho Danona, který mezinárodní organizaci ostře kritizoval jako „odtrženou“ od reality.
Izrael obsadil Golanské výšiny Sýrii během války v roce 1967 a později tuto oblast nelegálně anektoval, což uznávají Spojené státy, ale většina mezinárodního společenství to odmítá.
V této oblasti vybudoval více než 30 nelegálních osad, kde žije více než 25 000 židovských Izraelců. Izraelská armáda využila chaosu, který nastal po loňském pádu Bašára Asada, a upevnila svou přítomnost v Sýrii, kde okupuje také nárazníkovou zónu OSN, která byla zřízena mezi okupovaným územím a zbytkem Sýrie.
Izrael tvrdí, že předané ostatky nepatří zajatcům v Gaze
Kancelář premiéra Netanjahua uvedla, že Národní centrum soudního lékařství zjistilo, že nálezy, které Hamas včera předal, nesouvisí s žádnými zbývajícími těly zajatců v Gaze.
V příspěvku na Twitteru kancelář napsala, že rodinám dvou zemřelých zajatců byla zaslána aktualizace a že úsilí nebude zastaveno, dokud nebudou všechna těla vrácena, aby mohla být řádně pohřbena.
Návrh rezoluce OSN požaduje stažení Izraele z palestinských území
Valné shromáždění OSN přijalo návrh rezoluce, která požaduje stažení Izraele z palestinských území okupovaných od roku 1967, včetně východního Jeruzaléma.
Vyzvala také státy, aby neuznávaly žádné změny hranic před rokem 1967, včetně Jeruzaléma, a aby přímo ani nepřímo neposkytovaly žádnou pomoc nelegálním osadnickým aktivitám.
Návrh rezoluce, který vypracovaly Džibuti, Jordánsko, Mauritánie, Katar, Senegal a Palestina, byl schválen 151 hlasy pro, 11 proti a 11 se zdrželo hlasování.
V červenci loňského roku Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že pokračující přítomnost Izraele na okupovaném palestinském území je protiprávní a měla by být ukončena „co nejrychleji“.
Co se děje na okupovaném Západním břehu?
V úterý večer izraelské síly vyhodily do vzduchu dva domy na okraji uprchlického tábora v Jeninu.
Izraelské síly zatkly tři Palestince v Betlémě
Izraelské síly zatkly tři osoby, včetně bývalého vězně, z provincie Betlém na okupovaném Západním břehu, informovala agentura Wafa s odvoláním na bezpečnostní zdroje.
Mezi zatčenými byli 60letý Khader Elias Balout z města Beit Jala na západě, 26letý Issa Muhammad Al-Harimi z oblasti Abu Nujaym jihovýchodně od Betléma a propuštěný vězeň Muhammad Ibrahim Ubayat z oblasti Wadi Abu Fariha na východě, poté co izraelské síly vtrhly do jejich domů a prohledaly je.
Izraelský útok dronem zabil palestinského fotožurnalistu v Gaze
Izraelský útok dronem včera zabil fotožurnalistu Mahmouda Wadiho v centru Khan Younis.
Wadi použil dron k dokumentaci ničení v Gaze.
Ve ověřeném videu zveřejněném na Instagramu leží zabitý reportér s novinářskou vestou na sobě, zatímco se kolem jeho těla shromažďují truchlící.
