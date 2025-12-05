Americký "činitel" oznámil, že deset dětí zemřelo na očkování proti COVIDu, ale nepředložil žádné důkazy
„Nikdy jsem nic podobného neviděl“: poplach kvůli memorandu od nejvyššího amerického úředníka pro očkování
Vinay Prasad v memorandu uvedl, že nejméně 10 dětí zemřelo v důsledku očkování proti COVIDu – ale pro své tvrzení nepředložil důkazy
Nejvyšší americký úředník pro očkování slíbil v dlouhé a polemické zprávě zaměstnancům, že přepracuje předpisy týkající se očkování poté, co tvrdil, že nejméně 10 dětí zemřelo v důsledku očkování proti COVIDu – ale nepředložil žádné důkazy pro toto tvrzení a poskytl jen málo podrobností o novém přístupu.
Změny shora dolů, bez přispění externích poradců nebo zveřejnění údajů, znepokojují odborníky, kteří se obávají, že vakcíny, jako je vakcína proti chřipce, mohou rychle zmizet a že důvěra veřejnosti utrpí značnou ránu.
„Konečným výsledkem bude méně vakcín a více nemocí, kterým lze předcházet očkováním,“ řekl Dan Jernigan, bývalý ředitel Národního centra pro nově se objevující a zoonotické infekční nemoci, který tuto funkci zastával do letošního roku.
Deset úmrtí dětí se týkalo dětí ve věku od 7 do 16 let v letech 2021 až 2024 a bylo nahlášeno do systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS), což je crowdsourcingová databáze, do které může kdokoli zasílat hlášení, podle Vinaye Prasada, ředitele Centra pro hodnocení a výzkum biologických látek (CBER) a hlavního lékařského a vědeckého pracovníka amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).
Prasad neposkytl žádné další podrobnosti o případech těchto dětí, včetně toho, jaké stavy vedly k jejich úmrtí, jak byla tato úmrtí spojena s očkováním, nebo proč počáteční vyšetřování rozhodlo, že úmrtí nesouvisí s očkováním, a proč následná vyšetřování s tímto závěrem nesouhlasila.
„Poprvé americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) uzná, že vakcíny proti COVIDu zabily americké děti,“ napsal Prasad v memorandu, a ptal se, zda vakcíny proti COVIDu zabily „více zdravých dětí, než kolik jich zachránily“.
Paul Offit, lékař specializující se na infekční choroby v Dětské nemocnici ve Filadelfii, k této zprávě řekl: „Když učiníte tak senzační tvrzení, myslím, že je vaší povinností poskytnout důkazy, které toto tvrzení podpoří. On však žádné důkazy nepředložil.“
Vakcíny proti COVIDu byly podány milionům lidí po celém světě a jsou bezpečné a účinné. Tato tvrzení a přístup se výrazně liší od dosavadní praxe regulačního úřadu.
„Nikdy jsem nic podobného neviděl,“ řekl Jernigan, který 31 let pracoval v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a často úzce spolupracoval s FDA.
Je velmi neobvyklé, aby nejvyšší regulátor vakcín sdílel informace v e-mailu všem zaměstnancům, aniž by nejprve svolal Poradní výbor pro vakcíny a související biologické produkty (VRBPAC) nebo zveřejnil data ve veřejné prezentaci nebo studii, řekl Jernigan.
Ačkoli v memorandu nejsou uvedeny žádné příčiny úmrtnosti, Prasad zdůrazňuje myokarditidu, neboli zánět srdce, velmi vzácný vedlejší účinek, který se objevil po počátečním očkování. Myokarditida je mnohem častější a závažnější u infekce COVIDem, a očkování snižuje riziko infekce a závažného onemocnění. Pokud by za některými nebo všemi úmrtími dětí stála myokarditida, pitva by takové poškození odhalila – a pitvy jsou standardem u dětí, které zemřou neočekávaně, řekl Offit.
Bylo by také nutné prokázat, že myokarditida byla způsobena očkováním, a nikoli infekcí COVIDem nebo jinými viry, které mohou způsobit poškození srdce, dodal Offit.
Tracy Beth Høeg, lékařka specializující se na sportovní medicínu, která je nyní hlavní poradkyní pro klinické vědy v FDA, začala v létě vést vyšetřování, uvedl Prasad. Jinde ve své zprávě Prasad ocenil komisaře FDA Martyho Makaryho za odhalení těchto případů a slíbil, že nové regulační změny zabrání takovýmto pátráním v budoucnu.
„Komisař FDA v USA už nikdy nebude muset sám hledat úmrtí dětí, aby je mohli identifikovat jeho zaměstnanci,“ napsal Prasad.
Úmrtí jsou „určitě podhodnocena“ a „skutečný počet je vyšší“, napsal Prasad, aniž by poskytl jakékoli důkazy pro toto tvrzení.
Vývoj vakcín proti COVIDu za první Trumpovy administrativy byl „jedním z největších vědeckých a lékařských pokroků v našem životě“, řekl Offit, který byl členem VRBPAC, dokud nebyl na začátku tohoto roku odvolán. „A teď šéf CBER říká, že vaše vakcína zabila nejméně 10 dětí?“
S nasazením vakcín proti COVIDu úředníci zintenzivnili komunikaci o tom, jak hlásit nežádoucí účinky, které se vyskytnou po očkování.
„S příchodem COVIDu, který je novou vakcínou a je podáván tolika lidem, CDC zintenzivnilo svou reklamu a výzvy k podávání hlášení, v podstatě nařídilo lékařům, aby hlásili vše, co by mohli zaznamenat, a poté se ujistilo, že lidé vědí, že je mohou hlásit,“ řekl Jernigan.
CDC dokonce zavedlo nový systém s názvem V-safe, v rámci kterého lidé, kteří nedávno dostali vakcínu, dostávají textové zprávy s dotazy na vedlejší účinky a výzvami, aby nahlásili všechny příznaky do systému VAERS, což vedlo k přílivu hlášení.
Další databáze s názvem Vaccine Safety Datalink (VSD) čerpá z lékařských záznamů přibližně 10 % populace USA, včetně 500 000 dětí. VSD je „robustní“ způsob, jak studovat, zda se signály zachycené v systému VAERS objevují v potvrzených lékařských záznamech, řekl Jernigan. Takto byla poprvé detekována myokarditida po očkování a takto byly rychle detekovány velmi vzácné krevní sraženiny po očkování vakcínou Johnson and Johnson proti COVIDu.
Zatímco se Prasadova zpráva zaměřovala převážně na vakcíny proti COVIDu, dvakrát zjevně přikývla na další obavy, které jsou běžné mezi aktivisty proti očkování.
Úředníci FDA „se nezaměřili na pochopení přínosů a škod spojených s podáváním více vakcín současně“, uvedl Prasad, aniž by uvedl seznam takových potenciálních škod, pro které neexistují žádné dostupné důkazy.
Mezi výhody naopak patří lepší přístup k vakcínám a jejich větší využívání, protože rodiny nemusí tolik chodit k lékaři, uvedli odborníci. Prasad však řekl, že pokyny FDA týkající se podávání více vakcín budou změněny, aniž by upřesnil jak.
„Souběžné vakcíny se v rámci stávajícího systému používají již dlouhou dobu bez důkazů o škodlivosti,“ uvedla Dorit Reiss, profesorka práva na UC Hastings College of Law. Změna tohoto stavu „bez důkazů o škodlivosti ztíží uvádění vakcín na trh“.
Memorandum se také krátce zabývalo vakcínami proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR). Tyto vakcíny přinášejí prospěch lidem v okolí, „jsou-li podány dostatečně vysokému procentu populace“, napsal Prasad, ale není jasné, zda se domnívá, že vakcíny MMR budou stále prospěšné, pokud jejich využívání poklesne.
Na základě těchto závěrů FDA změní způsob regulace vakcín, včetně požadavku na randomizované studie prokazující klinické výsledky – jako je snížení výskytu onemocnění – namísto prokazování imunitní reakce u většiny nových produktů, napsal Prasad. FDA „reviduje rámec pro roční vakcíny proti chřipce“, včetně náhradních testů – testů pro pochopení účinnosti vakcín, napsal.
U vakcín, jako je vakcína proti chřipce, není možné provádět každý rok nové studie namísto kontroly imunitní reakce, uvedl Offit. Takové studie by bylo nutné provádět během chřipkové sezóny, což by znamenalo, že vakcíny by byly zastaralé a dostupné příliš pozdě.
Zatímco nová pravidla představují výzvu pro všechny respirační vakcíny, aktualizované vakcíny proti chřipce a COVIDu „nelze odložit“, uvedla Reissová. „Nevím, zda budeme mít příští rok v USA vakcíny proti chřipce.“
Omezení dostupnosti vakcín v USA by vedlo k úmrtím, kterým by se dalo předejít, a to po druhé nejhorší chřipkové sezóně v historii, uvedla a dodala: „Není to vhodná doba na odebírání vakcín proti chřipce.“
Podkopávání důvěry ve vakcíny je „velmi nebezpečné a nezodpovědné“, uvedl Offit. A v sázce je hodně, dodal. „Děti jsou hospitalizovány a stále umírají na tento virus.“
Zmatek ztěžuje veřejnosti a lékařům pochopit, co říkají důkazy, a důvěřovat zdravotnickým agenturám, které vydávají pokyny, řekl Jernigan.
„Je pro ně stále těžší vědět, které doporučení mají dodržovat a komu mohou důvěřovat,“ řekl.
